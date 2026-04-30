Ni Mazón, ni Llorca, ni Camarero en la lista de Vox para comparecer la comisión de Les Naus... y el PP esquiva llamar a Barcala

Una comisión plácida para el PP. Finalmente, Vox ha desistido de llamar a los principales cargos de la Generalitat para que comparezcan en la comisión de investigación de Les Naus activada en las Cortes Valencianas. En el plan de trabajo registrado por los ultras, donde constan los nombres de los propuestos a comparecer por este grupo, solo figura el nombre de cinco autoridades de ámbito autonómico. En este órgano el PP no tiene mayoría, y aunque Vox podría haber forzado la comparecencia de miembros del Consell, finalmente no ha sido así.

El cargo de más rango es Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación y Políticas de Vivienda. Los otros cuatro son cargos territoriales, es decir, con funciones ejercidas en Alicante: Juan Manuel Galbis, director territorial de Vivienda; Concepción Morillas, jefa de Servicio Territorial; Vicente Caturla, secretario territorial adjunto; y Roberto Palencia, funcionario del Servicio Territorial. Nombres que también han propuesto el PSPV y Compromís, que sí que han pedido que asistan los altos cargos de la Generalitat.

Desde Vox, que en un primer momento dijeron que “no contemplaban” llamar a Susana Camarero, consellera de Vivienda, posteriormente aseguraron que “valorarían” esta opción, aunque finalmente la han descartado. La comisión investigará las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, en Alicante, un escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero y que ya acumula 15 imputaciones y tres dimisiones, entre ellas la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y una de las beneficiarias.

Vox, que propone celebrar una sesión al mes en la comisión de investigación llamando a 81 comparecientes (el PSPV propone celebrar dos con carácter mensual con menos de 50,), sí que incluye en su lista de candidatos a comparecer al alcalde de Alicante, Luis Barcala; a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, a la citada Rocío Gómez y a otros exconcejales: Carlos Castillo, Toni Gallego (Hacienda), Dolores Padilla (Contratación), Miguel Ángel Pavón y Adrián Santos Pérez (Urbanismo), entre otros como el ex alcalde socialista Gabriel Echávarri.

También piden citar a imputados como María Pérez-Hickman, actual jefa de Contratación y cuyos dos hijos y un sobrino recibieron viviendas protegidas. Un nombre con el que coincide la izquierda, así como el de Germán Pascual, vicesecretario general del pleno, encargado de hacer informes de investigación interna a cargo del alcalde y que descargó de responsabilidad, en un primer momento, a tres de los imputados que el Ayuntamiento acabó llevando a la Fiscalía. En estos nombres, como en el de los concejales actuales citados, coinciden los grupos de la izquierda.

No es el caso de Manuel Villar, vicealcalde, que Vox pide también que declare pese a no tener competencias directas en los ámbitos a los que se ciñe la investigación. Además, en la lista de los ultras figuran casi cuarenta de los adjudicatarios de viviendas en el residencial. Los ultras, por último, también solicitan, con nombres y apellidos, la comparecencia de unos 40 propietarios de viviendas en el residencial Les Naus, donde en total hay total 140 viviendas. En la formación creen que "no todos los propietarios tienen por qué venir" y, además, consideran que los citados "pueden aportar luz al objeto de la comisión".

El PP, con menos ambición

Curiosamente, en la propuesta del PP el único concejal que figura en su listado para el plan de trabajo es Manuel Villar, y no el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ni ningún otro responsable actual. En su listado, de 22 personas, sí que figuran diversos exconcejales, tal como constan en el listado de Vox, muchos de ellos, así como imputados en el caso como la citada Pérez Hickman, el arquitecto municipal de la Concejalía de Urbanismo, Francisco Nieto; o la exconcejala Rocío Gómez.

A nivel autonómico solo solicitan la presencia de tres comparecientes: Morillas, Caturla y Palencia, también propuestos por Vox, y cuatro personas relacionadas con la cooperativa del residencial. El PP, por último, quiere celebrar una sesión mensual de la comisión llamando solo a 22 comparecientes. El mismo margen temporal que Vox, que multiplica por cuatro las personas que quieren que asistan. Hecho que hace pensar que, en caso de pacto entre ambas formaciones, las sesiones de la comisión de investigación tendrán lugar cada cuatro semanas.

Las propuestas de la izquierda

El PSPV y Compromís proponen un número similar de comparecientes. Los socialistas plantean un total de 41, aunque la cifra es variable, ya que quieren que la comisión pueda requerir nuevas comparecencias “en función de la documentación recibida” o reiterar las que presenten “contradicciones”, además de otras visitas “en función de la declaración” del representante de Fraorgi, Francisco Ordiñana, responsable de la gestora la cooperativa del residencial Les Naus.

A nivel político, destacan los nombres del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y de su sucesor, el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca; así como de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero; y del alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como de los concejales que constan en la lista de Vox, con la excepción de Manuel Villar.

También figuran representantes de empresas cinco relacionadas directa o indirectamente con el caso. En cuanto a los adjudicatarios de vivienda, sin dar nombres ni apellidos, se propone citar a personas “con cargo público o vinculación política” y “casos en los que existan indicios de incumplimientos de requisitos”. Por último, los socialistas también quieren llamar a representantes de las siguientes entidades de ámbito autonómico: Colegio Oficial de Arquitectos, Decanato Territorial de Registradores, Colegio Notarial, Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación, los sindicatos UGT y CCOO, Unión de Consumidores y, del ámbito provincial o local, a un representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, a otra de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a Daniel Millor, coordinador del programa Asertos, vinculado a Arquitectura sin Fronteras.

En cuanto a Compromís, los representantes políticos propuestos para comparecer son similares, pero introducen nombres que los socialistas no contemplan, como Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda; Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Generalitat (a quien sí que solicita Vox); o Estefanía Martínez, directora general de la Entidad Valenciana del Suelo y de la Vivienda (EVHA). También piden citar a técnicos e interventores, así como imputados como Miguel Ángel Sánchez, que fue jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, y dimitió después de hacer público este diario que la madre de sus dos hijas era una de las adjudicatarias.

Los valencianistas proponen, por otra parte, llamar a un miembro designado por Reapsha, la Red de Entidades para la Atención de Personas sin Hogar de Alicante; de Cáritas y del Sindicat d'Habitatge de Carolines.

El plan de trabajo se aprobará por mayoría en la siguiente sesión de la comisión, que se celebrará en las Cortes el martes 5 de mayo a partir de las 10:30. Será entonces cuando se apruebe el plan de trabajo y, con eso, la lista definitiva de comparecientes, que estarán obligados a acudir al parlamento autonómico salvo causa de fuerza mayor.