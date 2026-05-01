Adriana Vico, Bellea del Foc 2025: "En Especial no vale con mantenerse, hay que trabajar para tener la mejor hoguera de Alicante"

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de su año como Bellea del Foc?

RESPUESTA: A nivel festero, he aprendido en todos los aspectos. Estar cerca de las personas que trabajan cada día para sacar adelante la Fiesta me ha hecho consciente del esfuerzo que conlleva todo, incluso los actos más pequeños que parecen fáciles, pero que requieren mucho trabajo. A nivel personal, ha habido una gran evolución porque he aprendido a gestionar emociones, a saber estar en diferentes contextos y con personas con las que no estaba acostumbrada a tratar.

P: De las cualidades que considera que le han definido como Bellea del Foc, ¿cuáles destacaría?

R: Lo que me han dicho es que he estado siempre con mucha ilusión, con una sonrisa, que he sido cercana y amable. Al final, creo que eso es lo que se busca en una Bellea del Foc, que, además de ser parte de la Fiesta, sepa lo que conlleva el cargo y sea una persona cercana con todos los alicantinos y los festeros.

P: ¿Ha cambiado su acto favorito después de este año?

R: No, empezó siendo la Ofrenda de Flores y termina siendo el mismo. En 2025, además, fue aún más especial porque, si ya es un acto único para mí cada año, vivirlo como Bellea del Foc fue algo increíble. Además, la oportunidad de compartirlo con mis padres, quienes me sorprendieron vistiéndose de festeros después de 35 años, fue un recuerdo increíble.

P: ¿Y algún momento que le haya sorprendido?

R: Todo me ha sorprendido. Desde el primer día, me propuse vivirlo todo con ilusión y como si fuera la primera vez, porque lo bonito es eso, vivir todo como si fuera nuevo. Cuando me preguntan si repetiría o seguiría más tiempo en el cargo, pienso que lo bonito es vivirlo y disfrutarlo todo por primera vez.

Las hoguera deberían ser conscientes de la importancia de invertir en el arte efímero Adriana Vico — Bellea del Foc 2025

P: ¿Este cargo ha cambiado su visión de Alicante?

R: Más que la visión de Alicante, ha cambiado mi perspectiva sobre la Fiesta. Vivirla desde otro punto de vista me ha permitido conocer más profundamente cómo cada comisión vive las Hogueras y cómo trabajan de manera diferente. Además, como Bellea del Foc, no solo asistes a los actos de tu hoguera, sino a todos los actos representando a Alicante y a toda la Fiesta. Eso te permite aprender mucho más sobre todo lo que hay en la ciudad.

P: ¿Ha aprendido algo que no olvidará jamás?

R: Este año me ha permitido tener un gran un crecimiento personal. Empecé siendo una persona, y termino siendo la misma, pero ahora tengo más herramientas, más potenciadas, por así decirlo. He aprendido mucho sobre mí misma y sobre cómo manejar diferentes aspectos de la vida.

P: ¿Ve diferencias con otras ciudades como València o Castellón?

R: Sí, la fiesta más parecida a la nuestra es la de las Fallas en València, pero cada una tiene sus características y se vive de manera diferente. Siempre digo que tenemos mucho que aprender unos de otros. Lo bonito de las fiestas hermanas es eso, el poder aprender de las diferencias y aportar lo que podemos. Personalmente, lo que me llevo son las personas que he conocido, como las falleras mayores o las reinas de las fiestas de Castellón. Además, la comparación entre cómo vivimos la fiesta aquí y en otras ciudades es muy enriquecedora.

P: ¿Cree que el Ayuntamiento debería gestionar directamente la Fiesta en lugar de la Federació de Fogueres como sucede en las Fallas de València?

R: Creo que, de momento, la Federació de Fogueres lo está haciendo muy bien. No creo que en este momento haya que enlazar la Fiesta a la política o al Ayuntamiento. Creo que, separándolo, lo hacemos de la mejor manera posible y este es el camino que tenemos que seguir.

P: ¿Y debería el presidente de la Federació tener un sueldo?

R: Este año, viviendo desde dentro lo que implica ser presidente, me doy cuenta de que no es tanto si tiene un sueldo o no, sino que es un trabajo 100 %, igual que yo me he tomado el de Bellea del Foc, al que he dedicado todo mi tiempo, lo mismo hace el presidente. Entonces, no sé si un sueldo como tal, pero sí que se debería dar más valor al trabajo del presidente.

No creo que las Hogueras puedan morir de éxito. Tenemos mucho futuro por delante. Adriana Vico — Bellea del Foc

P: Este año ha estado marcado por los cambios de normativa municipal para las Hogueras. ¿Ve bien que el número de racós esté vinculado a la categoría del monumento?

R: Lo primero que quiero destacar es que para mí lo más importante es el arte efímero. Entonces, más que relacionar el número de racós con la categoría, pienso que cada hoguera debería ser consciente de la importancia de invertir en el arte efímero y, si para ello hay que enlazarlo de diferentes maneras, pues me parece bien que se tomen estas decisiones si es para favorecer a las Hogueras. Lo esencial es que el recurso económico se utilice para mejorar el monumento y elevarlo a una categoría superior.

P: Ahora mismo está abierto el debate sobre el modelo de Fiesta tras el fallido ascenso a Especial de Alfonso el Sabio y las quejas de algunas comisiones. ¿Cómo cree que se podría mejorar la situación?

R: Creo que hay que buscar siempre el bien común de la Fiesta. Yo sé que cada comisión quiere lo mejor para sí, pero hay que pensar que formamos parte de algo mucho más grande. Las decisiones de todos afectan a la Fiesta y, aunque algunas no gusten, deben tomarse pensando en el beneficio de todos. Creo que hay que buscar un consenso de ambas partes, sin olvidar que los festeros aportan mucho a Alicante, y tenemos que hacerlo todo con la mayor seguridad posible y siempre pensando en el bien común.

P: Habla de la importancia del monumento y las Hogueras de 2026 serán unas de las que más comisiones tengan en Especial. ¿Es algo positivo para la Fiesta?

R: Me alegra mucho que las hogueras quieran dar el salto a la categoría Especial, eso significa que están comprometidas con el arte efímero, que es lo más importante. Sin embargo, en categoría Especial no vale con mantenerse, hay que trabajar para tener la mejor hoguera de Alicante, no significa que tengas que dar el mínimo todos los años, hay que seguir creciendo.

P: Hay barracas que sufrieron dificultades para realizar su cremà el año pasado y este año se esperan más limitaciones, ¿cree que deberían poder tener la posibilidad de hacer una cremà individual?

R: Tanto las barracas como las hogueras somos igualmente importantes. Sin embargo, cada una se rige por sus propios estatutos y ahí creo que, si se da el caso, se debería buscar un consenso entre todos los implicados. Al final, las hogueras se fundamentan en la democracia.

P: En cuanto a los vecinos, hay quienes lamentan que no se puede convivir con la Fiesta por las instalaciones o el ruido...

R: Entiendo que el ruido puede ser molesto si no eres parte de la Fiesta. Pero lo que aportamos como festeros es mucho para la ciudad de Alicante, en todos los sentidos. Al final, hay que pensar en los beneficios que tiene, aunque entiendo que pueda ser molesta para quienes no la viven de cerca, pero yo siempre digo: "Si no puedes con el enemigo, únete a él".

He sido fiel a mí misma en todo momento: me he puesto lo que he querido y he gastado lo que he considerado en todo momento Adriana Vico — Bellea del Foc

P: ¿Cree que las Hogueras pueden morir de éxito?

R: No, no creo que las Hogueras puedan morir de éxito. Estamos creciendo, y tenemos mucho futuro por delante. Eso sí, debemos seguir el buen camino, adaptándonos a los cambios y a las nuevas situaciones que surjan.

P: ¿Deberían implicarse más las instituciones públicas con la Fiesta por su retorno para la ciudad?

R: Las instituciones públicas deben seguir apoyando la Fiesta, como hasta ahora. Los festeros llegamos hasta donde podemos, pero son las instituciones quienes deben entrar para ayudarnos a seguir creciendo.

P: ¿Y las empresas?

R: Sí, las empresas tienen mucho que aportar. Su apoyo es crucial para que la Fiesta siga adelante y podamos seguir mejorando en todos los aspectos. Las Hogueras estamos formadas por todo Alicante, no solo por las personas que estamos apuntadas a una comisión.

P: Si pudiera cambiar cualquier cosa de la Fiesta, ¿cuál sería?

R: Sin duda, cambiaría la competitividad. Hay una competitividad sana que favorece el crecimiento, pero también hay una competitividad que no favorece. Esto afecta a todos los ámbitos, desde los 'playbacks' hasta el arte efímero, el belleceo o los premios.

P: En los días previos a la Elección de la Bellea del Foc ya se habla de quinielas, ¿qué opina de que se realicen y de que no suelan fallar?

R: No lo veo como un problema. Las chicas que suenan en las quinielas suelen ser conocidas en el mundo de la Fiesta y porque tenemos relación con ellas, y eso no es malo. Al contrario, creo que tener personas conocidas y con las que ya tienes relación es algo positivo.

P: ¿Cree que cualquier mujer puede ser candidata a Bellea del Foc, pese a los gastos que implica?

R: El cargo de Bellea del Foc conlleva un gasto económico, y cada una decide hasta dónde puede llegar y no eres mejor ni peor si te gastas más o menos dinero. Cada una sabe hasta dónde quiere o hasta dónde puede llegar, y es igual de válido.

P: ¿Ha sentido presión estética tanto de candidata como durante el año de Bellea del Foc?

R: No, la verdad es que no. He sido fiel a mí misma en todo momento. Me he puesto lo que he querido, he gastado lo que he considerado en todo momento y no he sentido presión por hacerlo.

P: ¿Qué espera del centenario de las Hogueras? ¿Tiene alguna propuesta?

R: Espero que todos estemos unidos, trabajando en la misma dirección, no solo los festeros, sino toda la ciudad. Es un algo muy importante y debemos asegurarnos de que todos contribuyamos a celebrarlo como se merece. Por mi parte, no he pensado aún en ideas para el centenario, pero si se me ocurre algo, lo propondría sin duda.

P: ¿Le gustaría seguir colaborando con la Fiesta? ¿De qué manera?

R: Sí, soy vicepresidenta de mi hoguera (Diputació-Renfe) y a partir del 3 de mayo estaré al 100 % en mi hoguera, trabajando y ayudando a sacar las Hogueras adelante.

P: ¿Cómo le gustaría que la recordasen como Bellea del Foc?

R: Me gustaría que me recordasen como una Bellea del Foc que siempre fue con ilusión, con el corazón puesto en todo lo que hacía, con muchas ganas de representar a la ciudad y a la Fiesta

P: ¿Qué le diría a su sucesora?

R: A la futura Bellea del Foc le diría que está a punto de vivir uno de los mejores momentos de su vida, que lo disfrute, que se deje llevar y que no olvide que será un año inolvidable para ella.