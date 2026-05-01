Asambleas de docentes y siete sindicatos firman un acuerdo con el que reclaman 40 mejoras a Educación

La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita han firmado un acuerdo unitario de negociación que recoge en ocho puntos 40 mejoras profesionales que los docentes exigen a la Conselleria de Educación.

Los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT registraron este jueves la convocatoria de huelga indefinida a partir del 11 de mayo y trabajan para cerrar un calendario de movilizaciones. Así se decidió durante una asamblea este paso miércoles y después de que cerca de 10.000 docentes se inclinaran en una encuesta por iniciar una huelga indefinida en todas las provincias en esa fecha y no más tarde.

El documento firmado tiene como objetivo revertir un proceso de "desmantelamiento y denigración" de la educación pública "impropia de una sociedad que ha de apostar de una manera firme e indiscutible por su futuro", según indican en un comunicado remitido por la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià.

Huelga educativa: más de 10.000 profesores estallan contra la masificación de las aulas y la falta de manos en Alicante / Jose Navarro

Ratios

Entre las exigencias figuran bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes; recuperación de las plantillas y la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo; y el refuerzo de los profesionales que trabajan en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales.

Los docentes piden también a la Conselleria de Educación un plan de adecuación climática de los centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como Edificant, así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.

También piden la recuperación del poder adquisitivo del profesorado de la Comunidad, que consideran que está "a la cola" de remuneraciones salariales de todo el Estado con una parte autonómica de la retribución que no se ha sido incrementada desde hace 19 años.

Poder adquisitivo

Exigen una recuperación progresiva del 20 % del poder adquisitivo, la revisión anual del IPC, la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo, además de la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.

Otras de las demandas son la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados, la apuesta por el valenciano mediante un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa, y la retirada "de la censura llevada a cabo por el gobierno valenciano" a los autores catalanes y baleares del currículum de Bachillerato.

Libre disposición

Por último, el documento que han firmado los docentes con los sindicatos, que se dirige a la Conselleria de Educación, reclama la sustitución inmediata del personal que esté de baja, la concesión de días de libre disposición en equiparación con otras comunidades, la reducción de horas lectivas o la equiparación de la jornada laboral con el resto de funcionarios del Estado