Más de 26.000 citas suspendidas en la provincia de Alicante en la última huelga médica

La huelga intermitente de los médicos para reclamar un estatuto marco para la profesión y la mejoras en sus condiciones laborales ha concluido con el mes de abril dejando a un total de 269.528 pacientes sin atender en la Comunidad Valenciana desde que se inició en diciembre y hasta este jueves en la Comunidad Valenciana, con el seguimiento más alto de la semana, un 9,35%, según datos de la Conselleria de Sanidad.

Son actos médicos suspendidos durante los paros de diciembre, febrero, marzo y de este lunes, martes y miércoles. De ellos, 101.925 son citas que han dejado de ser atendidas en consultas externas, 34.609 en técnicas, 3.346 en cirugías y 129.648 en Atención Primaria. En el paro de esta semana se han visto afectados unos 80.000 pacientes en la Comunidad, de ellos unos 26.000 en los departamentos de salud de Alicante. Toda esta actividad tendrá que ser recuperada en los próximos meses con las fórmulas que arbitre Sanidad, aunque servicios con médicos en huelga han avisado a los pacientes de que les citarán en un par de semanas.

Imagen en el Hospital de Alicante de Neurocirugía en huelga el jueves / INFORMACIÓN

Diálogo

Por su parte, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha destacado "el amplio respaldo" en las movilizaciones desarrolladas y ha recordado que "sigue tendiendo la mano al diálogo para desbloquear la situación, pero advierte: "esto no se para", apuntan en referencia a las semanas de paro convocadas para mayo y junio.

Se cierra así la tercera semana de paros desde que se convocó la huelga indefinida y la cuarta desde diciembre. En esta ocasión además de ser nacional para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, un estatuto marco propio para la profesión médica, también reclama al conseller, Marciano Gómez, mejoras en sus condiciones laborales, principalmente una jornada de 35 horas.

El seguimiento de la huelga ha sido este jueves el más alto de la semana con un 9,35%, frente al 7,43 % del lunes; el 8,40 % del martes y el 8,89 % del miércoles a nivel autonómico. Por provincias, el paro ha sido secundado esta jornada en Alicante por el 14,41 % de los médicos; en Castellón, por el 6,54 %; y en Valencia, por el 6,71 %, según los datos oficiales de Sanidad.

Por su parte, CESM-CV mantiene el apoyo en el 90 % "teniendo en cuenta que los servicios mínimos decretados en los hospitales son de entre un 75% y un 100 %". En los centros de salud ha sido, en cambio, del 50 %.

Seguimiento

Al respecto, el Sindicato Médico, en un comunicado, ha mostrado su satisfacción por los datos de seguimiento en las movilizaciones desarrolladas a lo largo del mes de abril y las acciones reivindicativas convocadas en todo el territorio autonómico así como a nivel nacional. Así, ha recalcado que apuntan a "un amplio respaldo por parte de los profesionales sanitarios, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria, consolidando así la línea de participación registrada en meses anteriores".

En ese sentido, ha agradecido a "todas y todos los profesionales que han participado en todas las acciones llevadas a cabo esta semana, como muestra de unidad, compromiso y visibilización de la situación que atraviesa el colectivo médico".

Manifestación

En concreto, ha resaltado "la gran manifestación" celebrada el jueves en València, que reunió a "un elevado número de facultativos y ciudadanos en defensa de unas condiciones laborales dignas y de una atención sanitaria de calidad". "La alta participación en esta convocatoria pone de manifiesto el creciente respaldo social a las reivindicaciones del colectivo médico", ha destacado.

El Sindicato Médico ha recalcado que "sigue tendiendo la mano al diálogo para desbloquear la situación, mientras las movilizaciones seguirán adelante". "Gracias a todas y todos por aportar en esta lucha, esto no se para", ha apostillado.