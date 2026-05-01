La Fundación «la Caixa» impulsa la autonomía de las personas con esclerosis múltiple en Alicante

La Asociación de Esclerosis Múltiple Alicante, AdEMa, refuerza su labor de atención sociosanitaria gracias al apoyo de la Fundación «la Caixa», que contribuye al desarrollo de un programa dirigido a promover, mantener y recuperar la autonomía física y psicológica de las personas con esclerosis múltiple, así como a ofrecer formación y acompañamiento a sus familiares y cuidadores principales.

La ayuda supone un respaldo económico clave para una entidad que, desde 1996, trabaja en la provincia de Alicante para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. Declarada de Utilidad Pública el 19 de junio de 2002, AdEMa nació por iniciativa de un grupo de personas con esclerosis múltiple en un momento en el que la información sobre la enfermedad era todavía muy limitada y el acompañamiento resultaba esencial.

Casi tres décadas después, la asociación se ha consolidado como un referente provincial. Actualmente cuenta con 319 socios y socias, de los cuales 275 tienen esclerosis múltiple. Entre las personas afectadas, el 65% son mujeres y el 35% hombres. Además, 52 usuarios acuden semanalmente al Centro de Rehabilitación, tanto en las instalaciones de AdEMa como mediante atención domiciliaria.

El proyecto apoyado por Fundación «la Caixa» se estructura en diferentes áreas de intervención, con un enfoque integral y personalizado. / INFORMACIÓN

El proyecto apoyado por la Fundación «la Caixa» se estructura en diferentes áreas de intervención, con un enfoque integral y personalizado. En fisioterapia, la entidad ofrece rehabilitación individual en la asociación y en los domicilios, con valoraciones iniciales y planes adaptados a las necesidades de cada paciente. También se desarrollan actividades grupales de ejercicio terapéutico y ocio accesible, como las salidas realizadas entre abril y octubre de 2025 por espacios emblemáticos de Alicante, entre ellos el paseo marítimo, el castillo de Santa Bárbara, el parque de la Ereta, el casco antiguo y la Vía Verde litoral.

Otra de las líneas de trabajo es la Escuela de Espalda y Ergonomía Postural, pensada para abordar problemas de movilidad y dolor de espalda. Esta actividad se realiza semanalmente e incluye calentamiento, fortalecimiento lumbar, estiramientos, ejercicios de equilibrio, técnicas de higiene postural y recomendaciones para reducir la fatiga y prevenir sobreesfuerzos.

El área psicológica constituye otro pilar del programa. A través de sesiones individuales, talleres y encuentros grupales, AdEMa ofrece apoyo en momentos especialmente sensibles, como el diagnóstico, los brotes o los cambios vitales derivados de la enfermedad. En el último periodo se han realizado 377 sesiones individualizadas, presenciales y telefónicas, con 35 personas atendidas. También se han impulsado talleres de risoterapia, gestión emocional, relajación, gratitud, estimulación cognitiva y movilidad de miembros superiores, además de encuentros para personas afectadas, familiares y cuidadores.

El programa se completa con un servicio diario de transporte adaptado, que facilita el acceso de los pacientes a la asociación y contribuye a eliminar barreras en la atención.

En la entidad se desarrollan actividades grupales de ejercicio terapéutico y ocio accesible. / INFORMACIÓN

Un respaldo esencial

Para AdEMa, el respaldo de la Fundación «la Caixa» no solo permite sostener servicios esenciales, sino que también representa un reconocimiento a su trayectoria y aporta prestigio social a la entidad. Sus efectos se reflejan de forma directa en 129 personas beneficiarias, entre pacientes y familiares.

Más allá de la atención terapéutica, el proyecto favorece la autonomía personal, la confianza, la participación social y la prevención del aislamiento. También ayuda a mantener la movilidad y estimular las capacidades cognitivas, retrasando posibles situaciones de dependencia. En definitiva, una intervención cercana y profesional que acompaña a las personas con esclerosis múltiple en su vida diaria y refuerza el papel de AdEMa como espacio de apoyo, cuidado y esperanza en Alicante.