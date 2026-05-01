Alicante se adelanta a Sanidad y hace un cribado en el embarazo para evitar la muerte fetal

La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud acaba de incorporar el cribado de la preeclampsia en las embarazadas tras su aprobación por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de implantarse de forma progresiva en todas las comunidades autónomas durante el primer trimestre de la gestación. La doctora Ana Palacios, jefa de sección de Obstetricia del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y presidenta de la Sociedad Valenciana de Obstetricia, ha destacado la importancia este programa que ya se está aplicando en el departamento de Alicante desde 2021 para prevenir esta complicación grave del embarazo caracterizada por presión arterial alta y daño a órganos, frecuentemente a riñones e hígado por una enfermedad que afecta a todo el organismo materno y que puede ser mortal si evoluciona a eclampsia porque esta provoca convulsiones.

Este cribado consiste en un test en el primer trimestre para saber qué mujeres tienen más riesgo de sufrir una dolencia de origen placentario para la que hay un tratamiento tan sencillo como tomar una aspirina diaria por las noches desde antes de la semana 16 de embarazo hasta el término de la gestación.

Palacios ha explicado que la preeclampsia es una enfermedad propia de la gestación que aparece habitualmente en la segunda mitad del embarazo y que afecta aproximadamente al 2-3% de las mujeres embarazadas, mientras que las formas más graves son las precoces, pues aparecen antes de la semana 34 del embarazo y representan en torno al 0,4-0,6% de los casos. En su hospital, con alrededor de 2.000 partos anuales, se registran entre 10 y 15 casos cada año, muchos de ellos derivados de otros centros debido a su complejidad clínica y a la necesidad de soporte neonatal especializado dado que el Doctor Balmis cuenta con UCI neonatal.

Solo en el Doctor Balmis se atiende en la UCI neonatal 5 casos anuales, muchos derivados de otros centros de la provincia por su complejidad

Nacimientos anuales

En el conjunto de la provincia, con aproximadamente 13.000 nacimientos anuales (datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024) se estiman en torno a 400 casos de preeclampsia al año entre todos los hospitales, de los cuales alrededor de medio centenar corresponderían a las formas más graves, que pueden desembocar en que se malogre el feto. Es la que más preocupa a los obstetras, ya que en la tardía la criatura suele estar ya más formada y madura permitiendo finalizar la gestación.

La doctora ha detallado que el cribado que hace el Hospital de Alicante se realiza en el primer trimestre del embarazo mediante un algoritmo de riesgo que combina distintos parámetros maternos, ecográficos y bioquímicos. Entre ellos se incluyen los antecedentes personales y familiares de preeclampsia, la edad materna —especialmente relevante tanto en embarazos muy jóvenes como en edades avanzadas—, el índice de masa corporal, la presencia de enfermedades previas como hipertensión o patología renal, así como la medición de la tensión arterial en consulta.

A estos datos se suma el estudio Doppler de las arterias uterinas en la ecografía del primer trimestre y la determinación de biomarcadores en sangre materna, entre los que destaca el factor de crecimiento placentario (PlGF), clave en el desarrollo adecuado de la placenta.

La integración de todos estos parámetros permite estimar el riesgo individual de desarrollar la enfermedad y seleccionar a las pacientes candidatas a prevención. Palacios ha subrayado que este cribado permite iniciar de forma precoz un tratamiento preventivo con ácido acetilsalicílico, a dosis de 150 mg diarios desde antes de la semana 16 de gestación hasta su término, insistiendo además en que debe tomarse por la noche, ya que así se ha demostrado una mayor eficacia en la prevención. Este tratamiento puede reducir hasta en un 60% la aparición de la enfermedad en mujeres de riesgo.

Redacción

Resultados

Este programa implantado en su hospital desde hace cinco años ha proporcionado resultados favorables en la detección precoz y la reducción de complicaciones.

En relación con el coste, la doctora explica que el cribado implica pruebas adicionales en el primer trimestre, especialmente la determinación del PlGF, lo que supone un incremento inicial del gasto sanitario. Sin embargo, afirma que los estudios de coste-efectividad que hicieron tras el primer año de aplicación demuestran que esta inversión se compensa ampliamente a medio y largo plazo, ya que permite prevenir casos graves, reducir ingresos hospitalarios maternos, disminuir estancias en unidades neonatales y evitar complicaciones derivadas de la prematuridad extrema.

En cuanto a las causas, la obstetra ha explicado que la preeclampsia no tiene un origen único completamente definido, aunque el mecanismo fundamental se encuentra en una alteración del desarrollo de la placenta, barajándose factores ambientales o genéticos, aunque en el caso de la tardía tiene que ver más la edad y si la mujer tiene una hipertensión crónica u obesidad. “La placenta no se implanta ni se desarrolla adecuadamente, lo que impide una correcta adaptación de la circulación entre la madre y el feto, que no crece de forma adecuada intraútero debido a que no recibe a través de la placenta ni la oxigenación ni los nutrientes adecuados”.

La placenta no se implanta ni se desarrolla adecuadamente, lo que impide una correcta adaptación de la circulación entre la madre y el feto Doctora Ana Palacios — Jefa de Obstetricia del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante

Esta disfunción placentaria desencadena una respuesta inflamatoria y vascular en el organismo materno. Entre los factores asociados se encuentran la predisposición genética, antecedentes familiares, obesidad, hipertensión arterial previa, enfermedad renal crónica y la edad materna, especialmente en combinación con otros factores de riesgo.

Si se ve afectado el riñón o si la madre convulsiona, los médicos se ven obligados a finalizar la gestación, porque la única cura de la preeclampsia es la finalización del embarazo antes de que el feto alcance la madurez, lo que conlleva que los recién nacidos tengan que ingresar en la unidad de cuidados neonatales. “A este retraso del crecimiento que puedan tener se le añaden todas las complicaciones que lleva asociadas la prematuridad”.

Hipertensión arterial

La especialista ha señalado que se trata de una enfermedad multisistémica que puede afectar gravemente a la madre, provocando hipertensión arterial, daño renal con proteinuria o insuficiencia renal, alteraciones hepáticas y complicaciones neurológicas como convulsiones en los casos más graves.

Asimismo, subraya el impacto fetal de la enfermedad, destacando que la insuficiencia placentaria puede provocar restricción del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal e incluso muerte uterina, especialmente en los casos de aparición precoz antes de la semana 24. El deceso está en relación con la gran prematuridad y con que intraútero ya se han visto privados de oxígeno y de nutrientes.

“Hemos tenido casos en los que la madre se encontraba estable, sin riesgo vital inmediato, pero el feto ha fallecido por una insuficiencia placentaria severa. Afortunadamente, no tenemos muertes maternas por preeclampsia, por lo menos en nuestro departamento, pero sí que nos hemos visto obligados a finalizar la gestación de forma muy precoz pero desgraciadamente a veces hay fallecimientos de los niños por haber nacido de forma tan temprana, como a las 23 o 24 semanas, con un crecimiento intraútero ya deteriorado”.

Palacios ha concluido que la implantación del cribado supone un avance clave en la práctica obstétrica actual, al permitir la identificación precoz de mujeres de riesgo, la instauración de tratamiento preventivo y la mejora de los resultados tanto maternos como neonatales, reduciendo complicaciones graves y la necesidad de cuidados intensivos en el recién nacido.

Otra cosa sobre la preeclampsia que no se nombra, añade la especialista, es que la mayoría de las veces, las mujeres que han tenido una preeclampsia en el embarazo tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión crónica, enfermedad cardiovascular y renal a lo largo de su vida.