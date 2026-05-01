Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, Bellea del Foc infantil 2026

Una Plaza de Toros entregada, con más de 6.600 personas, fue el escenario de una de las noches más especiales del calendario festero alicantino. Allí, bajo una lluvia de aplausos, Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, fue proclamada Bellea del Foc infantil 2026. El jurado la eligió como la máxima representante infantil de las Hogueras, en una ceremonia que quedará grabada en la memoria de los asistentes por la intensidad de cada uno de sus momentos. La proclamación puso el broche a una velada en la que la emoción, los nervios y el orgullo foguerer se entrelazaron desde el inicio.

La máxima representante infantil de este 2026 tiene diez años y cursa 5º de Primaria en el colegio Santa María del Carmen. Sus aficiones son bailar, entrenar gimnasia artística, dibujar, pintar y resolver puzles.

Junto a ella, fueron elegidas como damas de honor para este año: Estrella del Mar Peláez García, de la hoguera Calvo Sotelo; Irene Straub González, de Foguerer Carolinas; Lucia Colilla González, de Explanada; Martina Albadalejo Quero, de Virgen del Remedio - La Cruz; Nerea Navarro Cardoso, de Costablanca-Entreplayas y Alba Illana Mas, de Carolines Baixes.

La noche comenzó con un ambiente en el que ya se respiraban expectación y nervios, que estallaron en una gran ovación cuando una voz en off anunció la entrada de las Bellea del Foc 2025, Valentina Tárraga y Adriana Vico, a la Plaza de Toros acompañadas por sus respectivas damas de honor, una aparición que elevó la emoción de un público que llenaba cada rincón del coso taurino.

Con puntualidad, a las 21 horas, con las luces apagadas, llegó el momento que marcó el inicio del acto. Un estallido de luz y sonido recorrió la plaza, palos luminosos, carteles con los nombres de las candidatas y gritos de ánimo acompañaron la salida de las 80 aspirantes a Bellea del Foc infantil, que saludaron por primera vez desde el escenario a sus comisiones, arropadas por una ovación unánime.

Un espectáculo con identidad propia

Así fue como comenzó "Temps de Festa", un espectáculo que supuso un recorrido por la historia de la Fiesta con una puesta en escena musical en la que la pantalla circular se convirtió en uno de los grandes elementos visuales. Más de 154 bailarines infantiles y juveniles, procedentes de distintas comisiones, llenaron el escenario con coreografías sobre temas tan reconocibles como "Superestrella", de Aitana, "Wannabe", de las Spice Girls, o "Golden", de Demon Hunters. La propuesta combinó dinamismo, color y referencias actuales sin perder de vista la esencia tradicional de las Hogueras.

La gala continuó con la primera intervención de los presentadores, Triana Hurtado, de la hoguera Rambla de Méndez Núñez, Valeria Gómez, de Baver-Els Antigons, y Nicolás García, de Barrio José Antonio, que fueron dando paso a los distintos bloques del acto. En sus intervenciones, pusieron palabras al sentimiento compartido en la plaza, recordando que "el tiempo nos lleva de recuerdo en recuerdo, pero también nos trae hasta aquí", en alusión al vínculo entre generaciones festeras.

Los presentadores también evocaron los inicios de los cargos, señalando que "desde 1945 comenzaron a acompañar a la Bellea del Foc, soñando con representar a sus distritos", y subrayaron que "las Hogueras no son solo fuego, son amistad, cultura y corazón". En esa misma línea, los jovenes presentadores incidieron en la importancia del presente, "hoy compartimos esa magia que tiene nuestra Fiesta", y en la ilusión depositada en el futuro, "que espera a quien se convierta esta noche en la nueva Bellea del Foc infantil".

Con el espectáculo ya en marcha, las 80 candidatas regresaron al escenario vestidas con sus trajes de gala en una primera toma de contacto más cercana. Los aplausos volvieron a recorrer la plaza, en un momento en el que se mezclaron sonrisas, lágrimas y gestos de complicidad antes de afrontar uno de los instantes más emotivos de la noche.

Ese adiós de la Bellea del Foc infantil 2025 y sus damas de honor tomó forma en un vídeo coreografiado que repasó el año vivido por Valentina Tárraga junto a Adriana Torres Martínez, Sofía García Velasco, Elma García Javaloyes, Noa Torres García, Carla Vicedo Morote y Alba Otero Sereix, con titulares proyectados en pantalla y una estética inspirada en los musicales. La despedida continuó con otra pieza audiovisual del mismo estilo, en la que también participaron, antes de que Valentina Tárraga se dirigiera al público para definir su experiencia como "única".

Valentina Tárraga cierra un año de emoción La Plaza de Toros de Alicante acogió la emotiva despedida de Valentina Tárraga como Bellea del Foc infantil 2025, en un acto cargado de sentimiento foguerer. Ante miles de asistentes, la máxima representante infantil puso voz a un año "que no ha sido un cualquiera", sino "un viaje donde he aprendido que la emoción más fuerte no es la que se siente, sino la que te transforma". Con visible emoción, Valentina se dirigió a la ciudad afirmando que hoy me presento ante ti con el corazón palpitando con fuerza, porque hay emociones que no caben en un saludo". Durante su intervención, la Bellea del Foc infantil destacó el significado que el cargo tuvo para ella y el vínculo con las tradiciones alicantinas. "Ser Bellea del Foc es la forma más bonita de querer a nuestra ciudad y de respetar nuestras tradiciones" y tuvo palabras de agradecimiento para el jurado, artistas, pirotécnicos y todos los colectivos que hacen posible la Fiesta, subrayando que "las Hoguerason memoria, son identidad y el latido más profundo de esta ciudad". En su discurso, Valentina no olvidó a sus damas de honor, a quienes definió como "la emoción hecha equipo", ni a su familia, "la raíz de este sentimiento". Así, la Bellea del Foc infantil cerró una etapa recordando que representar a los niños de Alicante ha sido "un honor inmenso" y reivindicando su papel en el presente de la fiesta: "Los más pequeños somos el presente de les Fogueres".

El peso de la tradición antes del veredicto

De esta forma, los presentadores regresaron al escenario ataviados con trajes tradicionales alicantinos, poniendo en valor la indumentaria festera como uno de los símbolos que definen la identidad de las Hogueras y su arraigo en la ciudad. La referencia a "la millor terra del món" volvió a conectar con el sentimiento colectivo del público.

Ya con el traje de novia alicantina, las candidatas protagonizaron su último desfile, encabezado por el banderín, Alexis Meseguer, en un pase solemne que actuó como antesala del instante definitivo. El recorrido se cerró con un número musical inspirado en el paso del tiempo que mantuvo la expectación hasta el final.

El jurado, presidido por Anabel Aliaga Llorca y formado por Lola Valero Perea, Alejandro López Cebolla, Eva Lloret Sogorb, Adriana Nicolás Linares, Nereida Ruiz Ruiz, Rosa María Pinto, Rosana Jurado e Inmaculada Berna, subió al escenario tras el cierre del desfile, un momento donde afrontó la difícil tarea de elegir a las nuevas representantes infantiles de la Fiesta.

Como empieza a ser tradición, notaria María Cristina Clemente Buendía fue la encargada de leer los nombres de las siete representantes infantiles de 2026 elegidas por el jurado. El momento más esperado llegó con el anuncio de la nueva Bellea del Foc infantil: Leire Arellano Ruiz, que desató la euforia entre su comisión y puso el broche final a una noche cargada de emoción.

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Con la elección infantil culminada, la Plaza de Toros se prepara ya para la siguiente gran cita. Este sábado, también a las 21 horas, será el turno de conocer a la Bellea del Foc adulta 2026. En el coso alicantino, Adriana Vico, Bellea del Foc 2025, se despedirá como máxima representante de la Fiesta para dar paso a una de las 79 candidatas que aspiran a tomar su relevo.