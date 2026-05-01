Limitado el acceso sobre ruedas al castillo de Santa Bárbara de Alicante: estas son las fechas y las razones

Acceder con autobús o taxi al castillo de Santa Bárbara no será posible en los próximos días. Tampoco en vehículo privado, dado que su entrada al camino que sube a la fortaleza no está permitido, según la señalización. La razón son las obras de conexión peatonal que se están llevando a cabo en el acceso a la fortaleza, entre el parking de La Ereta y la misma fortaleza.

Los vehículos de transporte público podrán llegar, de hecho, hasta el aparcamiento citado, pero no más allá, entre el lunes día 4 y el miércoles 20 de mayo. En estos 16 días, la zona de aparcamiento previa al castillo se reservará para el giro de los vehículos de transporte público.

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, explica que debido a la ejecución de las obras de conexión peatonal los usuarios de taxis y autobuses de la línea CSB “bajarán y subirán en el parking de la Ereta”, debiendo completar el tramo final a pie para acceder al castillo.

El acceso de otros vehículos, como particulares o de servicio turístico como los tuctucs o minibuses, queda también prohibido. El proyecto contempla la mejora del entorno de la ladera noroeste del castillo para acceder con un itinerario peatonal. Las obras se realizarán en un sendero que conecta esta ladera con uno de los miradores del Benacantil. En el caso del camino principal, el tramo suma 4.539 metros cuadrados, mientras que el sendero cuenta con 115 metros.

La actuación servirá, según informan desde el Ayuntamiento de Alicante, en “reordenar el espacio y crear una conexión peatonal pavimentado con zonas ajardinadas, que constarán de un paisajismo acorde con el entorno creando espacios continuos y fluidos”. También se instalarán, explican en el Consistorio, “nuevos bancos circulares” y habrá “mejoras en la iluminación” para que las personas con movilidad reducida también tengan acceso.