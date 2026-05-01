Malestar en el Colegio de Farmacéuticos de Alicante por el retraso en el pago del mes de abril a las boticas

El retraso en el abono de la factura farmacéutica correspondiente al mes de abril en la provincia de Alicante está generando preocupación entre las oficinas de farmacia al no haber recibido los pagos pese a que la administración autonómica ha cumplido con sus obligaciones en plazo, afirman desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que culpa a la entidad bancaria intermediaria de la demora en el abono de 45 millones de euros a repartir entre más de 800 establecimientos.

Según ha explicado este viernes el presidente colegial, Andrés García Mongars, la Conselleria de Sanidad efectuó el pago “en tiempo y forma”, tal y como establece el concierto vigente, que fija como fecha límite el último día de cada mes. “El pago se realizó en torno al mediodía de ayer, dentro de lo previsto, por lo que no se puede atribuir ninguna responsabilidad a la administración”, ha señalado, como sí ocurrió el verano pasado cuando se les pagó con más de un mes de retraso la factura de mayo por problemas de liquidez.

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Operativa

El problema, indica García, radica en una incidencia en la operativa bancaria que afecta exclusivamente a la provincia de Alicante. “No ha sucedido lo mismo en Valencia ni en Castellón, donde las farmacias sí han cobrado con normalidad. Aquí estamos ante un fallo en la operativa interna de una entidad bancaria, no del pago en sí”, ha explicado.

La situación afecta a un total de 808 farmacias y a una cantidad que oscila entre los 40 y los 50 millones de euros. Este retraso, aunque pueda parecer puntual, tiene consecuencias directas en la liquidez de los establecimientos. “El cambio de mes supone que muchas farmacias tienen que hacer frente a pagos, y no disponer de este dinero genera problemas de tesorería inmediatos”, ha advertido el presidente del colectivo.

Desconcierto

Desde el colegio profesional se muestra desconcierto ante lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta que otras entidades sí han sido capaces de ejecutar las transferencias en el mismo plazo. “Lo lógico es que, si unos bancos pueden hacerlo, todos puedan hacerlo. No puede haber diferencias entre provincias por cuestiones operativas”, ha insistido García.

Además, el presidente farmacéutico ha recordado que en el pasado ya se produjeron situaciones similares, aunque en contextos distintos. “Ha habido retrasos otras veces, pero entonces estaban vinculados a demoras en el pago por parte de la Conselleria de Sanidad. En este caso no es así, lo que hace aún más difícil de entender lo ocurrido”, ha añadido.

Sin éxito

El colegio profesional ha intentado este 1 de mayo, festivo, contactar con la entidad bancaria tras detectar el problema, aunque sin éxito. “Hablamos previamente (el jueves por la mañana) y se nos garantizó que el dinero llegaría, pero posteriormente no hemos podido obtener respuestas”, ha lamentado. Por la tarde ya no hubo contactos.

Por el momento, no hay una fecha concreta para la resolución de la incidencia, aunque se espera que el abono pueda realizarse en los próximos días. Mientras tanto, desde la organización colegial se insiste en la necesidad de evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.

“Tenemos que trabajar para que todas las farmacias cobren en igualdad de condiciones y al mismo tiempo. Si no hay una solución, habrá que valorar otras opciones”, ha concluido García, en referencia a un cambio de entidad.