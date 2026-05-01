Marciano Gómez destaca el compromiso del Consell para que se queden los médicos residentes

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez ha afirmado que el Gobierno valenciano está realizando "una apuesta firme" por retener el talento y favorecer la incorporación de los médicos internos residentes (MIR) y los enfermeros internos residentes (EIR) en el sistema público sanitario de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

El conseller de Sanidad ha asistido al acto de despedida de los residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de la promoción 2022-2026. Gómez ha asegurado que potenciar la Atención Primaria ha sido "una prioridad del Consell desde el inicio de esta legislatura con medidas que mejoren el sistema, lo doten de más recursos, mayores garantías y mejores condiciones que lo hagan más atractivo para los profesionales y tengan un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos".

Decreto de Atención Primaria

Al respecto, se ha referido al decreto que va a regular la estructura, organización y funcionamiento de la Atención Primaria y Comunitaria que supone "una hoja de ruta clara que nos va a permitir contar con nuevas herramientas de diagnóstico mediante inteligencia artificial, la gestión compartida de la demanda del paciente y menos burocracia para ganar tiempo y dedicarlo a la investigación y la atención".

Así, ha indicado que en la Comunidad Valenciana se abre una "oportunidad real e inmediata a los MIR para que puedan trabajar en las plazas vacantes de nuestro sistema", y ha puesto como ejemplo que en la promoción del año pasado "siete de cada diez residentes que hicieron su especialidad en la sanidad pública valenciana eligieron quedarse en ella".

El conseller de Sanidad con residentes que han acabado su formación este año / INFORMACIÓN

Concurso de méritos

A este respecto, ha afirmado que se va a introducir el concurso de méritos como proceso de selección en futuras ofertas públicas de empleo para evitar otra prueba teórica a quienes ya se han examinado y formado de MIR, EIR, etc. En este sentido, ha instado una vez más al Ministerio de Sanidad a que flexibilice los criterios de acreditación de las unidades docentes para permitir que las Comunidades Autónomas podamos formar a más médicos residentes en nuestros centros y paliar el déficit en determinadas especialidades.

"En concreto, la Comunidad Valenciana podría formar a un 15 % más de facultativos si el Ministerio accediera, no obstante, y como prueba de esa voluntad hemos incrementado en un 5 % el número de plazas para médicos que comienzan este curso su formación especializada", ha remarcado.

Gómez ha puesto en valor que en la Comunidad "se reconoce el tiempo dedicado a formación como residentes y computa como tiempo trabajado a efectos de carrera profesional". Concretamente, para los MIR con la residencia completada y solo con un año como adjunto "se puede acceder al grado 1 de carrera profesional, algo que no ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas", ha añadido.

Jornada de 35 horas

Otro de los "atractivos" expuesto a los nuevos profesionales es que a partir del 1 de enero de 2027, se prevé implantar la jornada de 35 horas para el personal sanitario, avanzando hacia una mejor conciliación laboral y familiar.

En esta línea, la Generalitat "sigue avanzando en medidas de estabilidad y fidelización, como las recientes convocatorias de más de 900 plazas en zonas de difícil cobertura, con una respuesta de más de 3.000 solicitudes, para garantizar la equidad asistencial en todo el territorio".

Por último, ha remarcado el compromiso de los residentes que han elegido esta especialidad que "exige cercanía, vocación y una profunda responsabilidad social" y ha agradecido el esfuerzo y el trabajo formativo de las Unidades Docentes, la Comisión de Docencia provincial, los tutores y colaboradores docentes de los centros sanitarios acreditados.