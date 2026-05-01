El 10 % de los médicos de los centros de salud de la provincia de Alicante no tienen el MIR

La contratación de médicos sin la especialidad MIR es una práctica creciente en España, denunciada como irregular por el Ministerio de Sanidad pero justificada por comunidades como la Valenciana ante la falta de especialistas para dotar puestos vacantes en Atención Primaria, que fue la explicación que dio en su día el conseller Marciano Gómez para argumentar más de 600 contratos en la Comunidad durante la legislatura con esta fórmula.

Ante esta situación, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria reclama a Sanidad que publique de forma mensual y en bolsa todas las plazas de facultativo de Familia en vacantes, reservas y contratos de atención continuada ocupadas por facultativos sin especialidad, y un mapa de allí donde están, para identificar con precisión qué puestos deben regularizarse y cuáles son susceptibles de provisión inmediata por especialistas.

La Sociedad de Medicina Familiar reclama que salga en bolsa todas las plazas vacantes ocupadas por facultativos sin especialidad

Especialidad troncal

En una carta firmada por la presidenta de esta sociedad científica, la doctora Mari Ángeles Medina, se expone que de forma sostenida se constata la ocupación de plazas y puestos asistenciales de Atención Primaria por médicos sin el título de especialista en Medicina Familiar pese a ser una especialidad troncal del sistema que constituye el estándar de competencia clínica y garantía de calidad asistencial.

Esto, según considera la entidad, conlleva un riesgo reputacional y asistencial para la organización, y un efecto desincentivador para la elección y fidelización de especialistas, ya que los facultativos cobran lo mismo sin el MIR que con él. Hay casos en que cobran salarios de adjuntos sin haber completado la formación.

Se estima que la provincia tiene unos 200 médicos (hay unos 2.000 de Familia) que carecen de especialidad trabajando en centros de salud básicamente, una cifra que supone por tanto un 10 % del total, concentrándose sobre todo en los departamentos de difícil cobertura (Dénia, Elda, Torrevieja y Orihuela), y en el del Vinalopó.

Se señala la paradoja de que se les contrate en Atención Primaria pero no para otras áreas.

Sin título específico

El perfil es el de médicos extranjeros que, aunque en sus países de origen están formados como especialistas (cardiólogos, anestesistas o cirujanos), en España son contratados principalmente para trabajar en Atención Primaria. En muchos casos, sin que dispongan de la homologación completa o del título específico de Medicina Familiar, requisito habitual para ejercer como médico de Familia en el sistema sanitario español y europeo.

La sociedad científica aclara que no está en contra de los médicos de otros países sin la especialidad sino de que la Conselleria de Sanidad use una gestión «apagafuegos» como un modelo controlado. Situación que consideran que se ve agravada cuando dichas plazas no se publican con transparencia ni se ofertan de manera sistemática en bolsa «consolidando de facto circuitos de provisión opacos».

Esta medida extraordinaria se adoptó en la pandemia debido a la necesidad de profesionales; y también se echaba mano de ella en periodos vacacionales para cubrir bajas pero se está convirtiendo en práctica todo el año. Formar a un médico de familia cuesta alrededor de 200.000 euros a los contribuyentes, por lo que el deseo de la Sociedad de Medicina Familiar es que se mejoren las condiciones para que vuelvan aquellos que se han marchado al extranjero o a la privada.

Pacientes esperan para acceder al centro de salud de La Florida, en Alicante, la semana pasada / Pilar Cortés

Extracomunitarios

Por otra parte, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz, señala que se ha producido un aumento drástico en la homologación de títulos de Medicina para médicos extracomunitarios, pasando de 3.000-5.000 anuales a 30.300 en el último año a nivel nacional. Existe la sospecha de que muchos de estos médicos no ejercen en España, sino que utilizan el país como puerta de entrada a otros mercados laborales.

El Colegio de Médicos alerta del aumento de homologaciones de extracomunitarios que luego se van a otros mercados laborales

A la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas le preocupan estas homologaciones masivas simplemente en base a una comprobación documental, y apoya la iniciativa de la Organización Médica Colegial de incorporar una evaluación adicional de competencias clínicas para dichos médicos antes de su colegiación.

Para Schwarz es una «irresponsabilidad» del Ministerio de Sanidad no exigir pruebas de capacitación clínica, a diferencia de otros países europeos, y critica la ausencia de planificación a largo plazo en la política sanitaria. Todo esto, afirma, podría saturar el examen MIR y crear desempleo médico a largo plazo.