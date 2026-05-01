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Puente, en el 1 de Mayo de Alicante: “El gran drama de los trabajadores es cuando colaboran con quienes restringen sus derechos”

El ministro de Transportes, al frente de la pancarta del PSOE, defiende la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno, asegurando que “permitirá a extranjeros no tener que trabajar de manera clandestina, vivir escondidos y con miedo”

Óscar Puente habla en Alicante sobre la regularización de migrantes

Óscar Puente habla en Alicante sobre la regularización de migrantes

Jose Navarro

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Arropado por los suyos y escoltado por el secretario provincial del PSOE, Rubén Alfaro, y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, el ministro de Transportes, Óscar Puente,ha irrumpido en la manifestación del 1 de Mayo en Alicante, ciudad que ha definido como su “segunda casa” en la breve atención a medios que ha hecho desde Luceros, al inicio de la marcha.

Alfaro, también alcalde de Elda, ha introducido a Puente en su declaración, definiéndole como “un compañero comprometido”, elogiando su labor en el Gobierno y agradeciéndole su asistencia. El miembro del Consejo de Ministros, uno de los más mediáticos del Gobierno de Sánchez, ha defendido que “es más necesaria que nunca la conciencia de clase”, aunque cree que esta “se ha perdido” en comparación con décadas anteriores, y ha pedido “defender las políticas” que responden, según él, al “interés” de los trabajadores, que para el exalcalde de Valladolid son aquellos que “madrugan para ganarse el pan”, independientemente del sueldo.

Óscar Puente, en la manifestación del 1 de Mayo en Alicante

Óscar Puente, en la manifestación del 1 de Mayo en Alicante

Jose Navarro

“El gran drama de la clase social trabajadora es que muchas veces colabora con quienes restringen sus derechos”, ha incidido. Preguntado por la regularización de migrantes, proceso recientemente activado por el Gobierno, Puente ha recordado que estos mecanismos también se han desplegado con antiguos gobiernos del PP, pero “quizá en este momento, en el que la derecha no está dispuesta a conceder absolutamente nada, se cuestionan lo que en otros momentos ellos mismos llevaron a cabo”.

Manifestación del 1 de Mayo en Alicante

Manifestación del 1 de Mayo en Alicante

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Manifestación del 1 de Mayo en Alicante / JOSE NAVARRO

Por otra parte, el ministro ha valorado positivamente la medida para que los residentes extranjeros “no tengan que trabajar de manera clandestina, vivir escondidos y con miedo”. “Cualquier economista puede decir hoy que la mayor parte del crecimiento que está experimentando nuestro país es gracias, fundamentalmente, al fenómeno migratorio, dado que Europa “es un continente muy envejecido” y “la tasa vegetativa, de no ser por la inmigración, sería negativa”, ha dicho, además de subrayar “el prisma humano” de la medida.

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Puente, que solo ha contestado a dos preguntas, no se ha referido a cuestiones que tienen relación con su ministerio, como los avances del proyecto del Parque Central de Alicante o de la Variante de Torrellano, que implicará el desmantelamiento de las vías ferroviarias de San Gabriel, tal como demandan los vecinos del barrio desde hace décadas. Tampoco se le ha podido preguntar sobre la retirada de las vías en el entorno del Parque del Mar, otra reivindicación vecinal, ni por el conflicto por los treinta trabajadores que su ministerio va a despedir por la supresión del peaje de la circunvalación del peaje y que protestaron en la víspera del 1 de Mayo por habérseles ofrecido el mínimo legal en las indemnizaciones.

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