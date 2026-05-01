El salto a la gran pantalla de El Quico, el último guerrillero antifranquista

La vida de Francisco Martínez, conocido como El Quico, bien merecía un documental. Así lo consideró, al menos, el cineasta barcelonés Joan Gamero, que ya acumula cuatro premios con una grabación que refleja la vida del guerrillero antifranquista centenario, con orígenes en León pero asentado en El Campello desde hace décadas, y que este lunes se estrenará en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, en el número 40 de la calle San Fernando, a las 19:00.

Bajo el título Guerrillero, Gamero recorre la biografía de uno de los últimos supervivientes de la Guerra Civil. Lo hace en formato entrevista, transitando por su vida a través del testimonio directo y caminando, también, por los lugares en los que se desarrollaron los años más intensos de su vida, en la comarca leonesa de El Bierzo, donde nació el protagonista, y también en la de la Cabrera, donde El Quico también desarrolló parte de su actividad guerrillera contra el franquismo hasta que en 1951 se marchó a Francia para huir de una muerte asegurada que no pudieron evitar muchos de sus compañeros, entre ellos Manuel Girón, a quien Martínez recuerda con emoción.

Gamero supo de la existencia de El Quico a través de una entrevista. “Vi que en él había un testimonio interesante, leí sus memorias”, tituladas Caminos de resistencia, “le entrevisté durante ocho horas en cuatro o cinco días y viajé León y a Galicia a filmar paisajes que fueron escenarios de la guerrilla”, explica el autor del largometraje, que dura una hora y media.

Camino a antiguas minas en Galicia en el documental de Joan Gamero. / INFORMACIÓN

El mismo cineasta se reconoce como una persona interesada en la memoria histórica. Se estrenó en este subgénero en 1997 con Vivir la utopía, un documental sobre el movimiento anarquista que también trata las colectividades que hubo en España, por ejemplo en Alcoy, y ahora ha regresado con Guerrillero, a través de unas entrevistas que le han llevado a concluir que El Quico, pese a su militancia en el Partido Comunista, “aunque él no lo sabe, es más bien anarquista porque es muy demócrata, nada jerárquico y fue contrario al estalinismo”.

En cuanto a la pieza audiovisual, en ella, El Quico recuerda sus vivencias formando parte de una basta red de ciudadanos, entre ellos muchas mujeres, para ayudar a los guerrilleros antifranquistas en el contexto de la posguerra. “Conocer el día a día, como vivían, como se vestían, como se alimentaban o las relaciones entre ellos es un gran descubrimiento”, dice Gamero, que también destaca la “increíble lucidez” que preserva el antiguo guerrillero a sus 100 años de edad.

Localidad de Castrillo, en La Cabrera, León. / INFORMACIÓN

Y es que el cineasta no solo destaca el pasado de El Quico, que le ha llevado a grabar el documental, sino también su presente, “su carácter persistente, su asistencia a manifestaciones por los derechos sociales a su edad, su persistencia ideológica, que mantiene desde los 100 años y, sobre todo, su integridad”.

El éxito del documental

Guerrillero ha sido presentado en quince festivales y premiado en cuatro. En el Bajío Documentary Film Festival de Querétaro, México; en el Samhain Baucogna Intern Film Festival de Vila-Real do Santo António, Portugal; y en el Siciliam Film Awatds de Italia logró el reconocimiento a “Mejor Largometraje Documental”. A su vez, recibió el Premio de la Excelencia en el Accolade Global Film Competition de La Jolla, en California, Estados Unidos.

Su autor se muestra satisfecho con los recibimientos obtenidos hasta ahora. Él mismo ha rodado, a solas, el documental, que asegura que “está gustando mucho en Estados Unidos, en la India o en Finlandia”. En España solo se ha visto, hasta ahora, en el Festival Internacional de Cine de Ponferrada y en El Ojo Cojo de Madrid. Su próxima parada será Alicante este lunes, con la presentación de Odette Martínez, hija de El Quico, y la intervención del propio Gamero. Al día siguiente, martes 5 de mayo, el documental se emitirá a partir de las 19:00 en la Biblioteca Municipal de El Campello, localidad en la que reside el antiguo guerrillero desde finales de los años ochenta.

La motivación para hacer este documental, dice su creador, es “la divulgación de una historia que mucha gente no conoce, especialmente la más joven, y que llegue a muchos ámbitos y se pueda ver en televisión y en plataformas”. Antes de dar ese paso, si lo acaba logrando, los alicantinos podrán descubrir la pieza audiovisual esta misma semana.