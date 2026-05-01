Tecnología
Sanidad dota de portátiles de última generación a las unidades de hospitalización a domicilio
Estos equipos facilitarán el acceso a la historia clínica electrónica desde cualquier ubicación, así como el registro de información en tiempo real durante la atención al paciente
La Conselleria de Sanidad ha iniciado la renovación del equipamiento informático destinado a las unidades de hospitalización a domicilio y a profesionales sanitarios con necesidades de movilidad en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana.
La actuación contempla la incorporación de 350 ordenadores portátiles de última generación, equipados con conectividad móvil y accesorios profesionales, con el objetivo de facilitar la atención sanitaria fuera del entorno hospitalario y mejorar la capacidad de desplazamiento de los equipos asistenciales.
Asistencia en casa
Esta renovación permitirá que los profesionales sanitarios dispongan de las herramientas necesarias para trasladar la asistencia hospitalaria al domicilio del paciente con las mismas garantías de acceso a la información clínica, seguridad y calidad asistencial, explican desde la conselleria.
La actuación se enmarca en la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana, orientada a reforzar las infraestructuras tecnológicas y a impulsar un modelo basado en la continuidad asistencial y la atención en el domicilio.
Historia clínica electrónica
La incorporación de estos nuevos equipos facilitará el acceso a la historia clínica electrónica desde cualquier ubicación, así como el registro de información en tiempo real durante la atención domiciliaria.
De este modo, se mejora la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales, lo que se traduce en una atención más ágil, eficiente y centrada en las necesidades del paciente.
Seguridad
Además, esta actuación permitirá homogeneizar los recursos tecnológicos disponibles, reforzar la seguridad de la información sanitaria y optimizar la gestión de los sistemas en el conjunto de la red pública.
La renovación del equipamiento comenzará este mes de mayo y se completará en junio en los distintos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, entre ellos los de la provincia de Alicante que disponen de estas unidades como los hospitales de Alicante y Elche.
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