Estos son los ganadores de las fiestas de las Cruces de Mayo en Alicante

El barrio de Santa Cruz en Alicante celebró un año más sus tradicionales fiestas de las Cruces de Mayo, y este viernes se conocieron los ganadores que se llevaron los reconocimientos a la mejor decoración de calles y a la cruz más destacada del barrio. El jurado recorrió cada rincón del barrio, evaluando el ingenio, la creatividad y el esfuerzo de los vecinos, mientras un pasacalles acompañaba la jornada marcada por la gran afluencia de turistas y visitantes que se acercaron a conocer esta tradición alicantina.

Festeros de todas las peñas desfilaron por las calles del barrio con camisetas de colores, música y hasta pistolas de agua, llenando el ambiente de alegría antes de llegar a la plaza de la calle San Rafael, donde se dio a conocer el veredicto desde el balcón de la sede de la Hermandad de Santa Cruz, junto a las reinas de las fiestas, Ainara Marcos Mallén y Alma María Sánchez Quiles.

Mejor calle

El primer premio a la mejor decoración de calle recayó en la calle San Antonio segundo tramo, que apenas en su segundo año decorando se alzó con el galardón, y le siguieron en segundo lugar la calle San Luis y en tercer lugar la calle San Bartolomé. Tras conocer el resultado, la emoción de los ganadores se desató. "Estamos muy ilusionados, nos lo hemos currado y pensábamos que este año había mucha competencia y que igual no podíamos ganar, pero todo esfuerzo tiene su recompensa", señaló Iris Riquelme, miembro de la peña ganadora.

El primer premio a la mejor decoración de calle recayó en la calle San Antonio segundo tramo / Pilar Cortés

"Nuestra calle está inspirada en el Oceanogràfic, una idea muy típica valenciana. Lo empapelamos con bolsas de basura azules, pusimos puntos para hacerse fotos y figuras de ocas, focas y tortugas. Es la primera vez que ganamos, así que la emoción está a flor de piel, y ahora toca celebrarlo", añadió Riquelme.

Mejor Cruz

Precisamente, fue la celebración lo que se trasladó en la entrega de premios a la mejor cruz del barrio. El primer premio fue para la cruz del primer tramo de la calle San Antonio, elaborada por la peña El Polvorín, mientras que el segundo lugar fue para la cruz de la calle San Luis y el tercer puesto fue para la cruz de la calle Santa Lucía.

Celebración del primer premio fue para la cruz del primer tramo de la calle San Antonio, elaborada por la peña El Polvorín / Pilar Cortés

Entre el público se encontraba Marisa Fadel, autora de la cruz ganadora de la calle San Antonio y miembro de la peña El Polvorín, para quien este premio suponía un reconocimiento a muchos meses de trabajo para elaborar una cruz con mantón y sombrero cordobés dedicada a la feria de Sevilla. "Estoy muy contenta, sobre todo por el grupo de personas que somos los que hemos realizado la cruz, ahora vamos a celebrarlo todos juntos bailando", aseguró Fadel quien detalló que la cruz se habia hecho "con mucha ilusión y paciencia, sobre un armazón de madera clavando 60 docenas de claveles en el corcho, nos llevó todo un día montarla, aunque la preparación duró dos meses".

Vecinos volcados

Pero la fiesta de Santa Cruz no se limitó a los ganadores, otros vecinos, como María José Tarancón de la calle San Rafael, también mostraron su entusiasmo por mantener la tradición, aunque reconocen que cada vez hay menos participantes. "Este año decoramos la calle inspirándonos en el Día de los Muertos de México y la película Coco. Todos los personajes, las guitarras, el altar, las flores y los marcos de fotos están hechos a mano aunque mantener la tradición es complicado porque ya casi no quedan vecinos", explicó Tarancón.

Decoración de la calle San Rafael en el barrio de Santa Cruz / Pilar Cortés

La emoción llegó incluso a calles más pequeñas, como la calle Mutxamel, donde Sonia Little mantiene la tradición que le enseñaron sus vecinos desde hace tres décadas. "Llevamos treinta años poniendo la cruz, antes había más vecinos que ayudaban, ahora tenemos que pedir colaboración externa, pero siempre lo hacemos por poner nuestra cruz que este año lleva 30 docenas de claveles rojo", asegura Little.

Una fiesta que sigue

Una novedad de este año es la creación del "Paseo de las Cruces Colaboradoras", que agrupó las cruces de entidades como la Federació de Fogueres, la Junta Mayor de Semana Santa, Fafba, Tradicionales, Moros y Cristianos y la Asociación de Mercados Municipales de Alicante, situadas en la plaza de San Luis, dando un espacio destacado a estas aportaciones colectivas.

La festividad continuará con la tradicional procesión, que recorrerá las calles del barrio en dirección a la concatedral de San Nicolás el domingo a partir de las 20:00 horas. La imagen de la Virgen del Remedio será saludada por los fieles y, posteriormente, se dará paso a un espectacular castillo de fuegos artificiales frente al parque de bomberos "Jesús González Soria", en la avenida de Jaime II, poniendo un broche de luz y color a unas celebraciones que este año han vuelto a demostrar la creatividad, la ilusión y la fuerza de la comunidad de Santa Cruz.