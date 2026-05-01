El tiempo en Alicante: 1 de mayo pasado por agua en toda la provincia

La provincia de Alicante afronta este viernes festivo del 1 de Mayo con el paraguas cerca y la vista puesta en el cielo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada marcada por la nubosidad y las precipitaciones en buena parte del territorio, especialmente durante la mañana y las horas centrales del día, justo cuando están convocadas las manifestaciones del Día del Trabajador.

En la ciudad de Alicante, la marcha sindical está prevista a las 11:00 horas desde las escalinatas del IES Jorge Juan, bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. La previsión complica la jornada: la probabilidad de lluvia alcanza el 90% hasta mediodía y sube al 100% entre las 12:00 y las 18:00 horas, antes de una clara mejoría por la tarde-noche. En Elche la marcha también partirá a las 11.00 horas desde la plaza de Barcelona.

El festivo, además, cae este año en viernes, lo que ha convertido la jornada en inicio de puente para muchas familias. El sector turístico mira también al cielo. Según la predicción de AEMET para la Comunidad Valenciana, el litoral alicantino tendrá viento moderado del nordeste, mientras que en el resto de zonas soplará viento flojo a moderado de componentes norte y este. Las temperaturas se mantendrán en valores primaverales, con máximas suaves en la costa y algo más contenidas en el interior.

Alicante

La jornada estará marcada por cielos muy nubosos y lluvia, con precipitaciones persistentes desde la mañana y ambiente más húmedo de lo habitual. El viento de levante, moderado y con rachas intensas, se dejará notar en el litoral y puede incomodar en zonas abiertas.

Las temperaturas oscilarán entre 16 y 23 grados, con sensación templada pese a la inestabilidad. La probabilidad de lluvia será del 90% hasta las 12:00 horas y del 100% entre las 12:00 y las 18:00 horas. A partir de media tarde, la previsión apunta a una mejoría y la lluvia tenderá a remitir.

Elche

El día se presenta nuboso y lluvioso, especialmente durante la primera mitad de la jornada, dejando calles mojadas y ambiente gris. El viento del este soplará con intensidad moderada, reforzando la sensación de tiempo revuelto.

Los termómetros se moverán entre 15 y 24 grados, con un mediodía suave pese a las precipitaciones. Hasta las 12:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 90%; entre las 12:00 y las 18:00 horas, subirá al 100%. A partir de las seis de la tarde, las probabilidades bajan hasta el 10%.

Benidorm

En Benidorm, donde el puente llega con alta ocupación hotelera, el cielo permanecerá cubierto con lluvia intermitente durante buena parte del día. La inestabilidad coincidirá con una jornada de elevada movilidad turística, por lo que la previsión será clave para terrazas, paseos marítimos y desplazamientos.

El viento del nordeste, moderado y con rachas fuertes, será protagonista en la fachada costera. Las temperaturas se situarán entre 16 y 22 grados, con ambiente húmedo durante buena parte de la jornada. La probabilidad de lluvia será del 100% hasta las 18:00 horas, aunque en algunos momentos las nubes podrían dejar claros.

Elda

En el interior de la provincia predominará un panorama nuboso con lluvia, más frecuente en las horas centrales, dejando una jornada gris y variable. El viento de componente este, moderado, acompañará el episodio sin grandes complicaciones.

Las temperaturas oscilarán entre 14 y 24 grados, con mañana fresca y tarde templada. La probabilidad de lluvia se mantendrá en el 100% hasta las 18:00 horas, cuando descenderá al 20%.

Torrevieja

La inestabilidad también alcanzará el litoral sur, con intervalos nubosos y lluvia, sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. La situación mejorará hacia la noche.

El viento del nordeste, moderado y con rachas intensas, se hará notar en el paseo marítimo. Las temperaturas quedarán entre 17 y 22 grados, con ambiente suave. La previsión apunta a lluvia hasta las 18:00 horas.

Orihuela

La Vega Baja vivirá un día nuboso con lluvia, especialmente en la primera mitad de la jornada, antes de una ligera mejoría al final de la tarde. El viento del este, constante y moderado, marcará la evolución del día.

Las temperaturas irán de 16 a 24 grados, con sensación templada pese a la nubosidad. La lluvia podría mantenerse hasta las 18:00 horas.

Alcoy

El interior norte registrará una jornada muy nubosa con lluvia, más persistente durante la mañana y las horas centrales. Será una de las zonas donde el ambiente resultará más fresco.

El viento soplará flojo a moderado, sin especial incidencia. Los valores térmicos se moverán entre 14 y 20 grados, con tarde algo más suave tras un amanecer fresco. Se esperan precipitaciones fuertes durante toda la mañana y hasta las 18:00 horas.

Dénia

En la Marina Alta predominarán los intervalos nubosos con lluvia, especialmente durante la mañana y con chubascos intermitentes después. El viento del norte será moderado y reforzará la sensación de frescor junto al mar.

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Las temperaturas oscilarán entre 16 y 22 grados, con ambiente húmedo durante la jornada. La previsión apunta a lluvia hasta el mediodía y, posteriormente, chubascos intermitentes.