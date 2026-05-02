El barrio de Santa Cruz de Alicante presume de tradición ante un mar de visitantes

Día de gran afluencia en el barrio de Santa Cruz por la tercera jornada de las Cruces de Mayo. El sábado ha traído consigo a una mutiltud de visitantes, más foráneos que alicantinos, a la fiesta tradicional de este histórico vecindario.

Desde la mañana la plaza del Carmen, gran portal de Santa Cruz, se había convertido en un ir y venir de personas a través de la boca de la icónica calle San Rafael. Un grupo cargaba colgado al cuello el reproductor de un guía turístico. Habían llegado ayer mismo a Alicante, a bordo del crucero Arvia, que desembarcó a 5.000 pasajeros en la ciudad.

Del mar a Santa Cruz / Alex Domínguez

En San Rafael, frente a la primera cruz floreada de blanco y rojo y una decoración inspirada en la película Coco, una pareja holandesa se confesaba desconocedora de este festival. «Es atractivo de ver por primera vez con los niños», decía Gijs Jansen, con una pequeña a cuestas y sus otros dos hijos a las manos, a lo que su mujer Marleen apostilló que «se ve bastante lleno, pero vamos a subir para seguir viendo».

Turistas nacionales

Ellos llegaron casi de casualidad, pero un grupo de turistas sevillanas venían ya con referencias de la belleza de Santa Cruz. «Teníamos el plan de pasear por aquí pero no sabíamos que eran las fiestas del barrio, así que ha sido una sorpresa», relató Isabel Fructuoso, quien también se alegró de ver «algo tan bonito, pintoresco, se nos hace familiar».

«Ha sido una sorpresa ver algo tan bonito y pintoresco, se nos hace familiar» Isabel Fructuoso — Turista Sevillana

Ascendían por las escaleras solo minutos después de un pasacalles temático de la Feria de Abril, con banda y vestidos de flamencas que también atrajeron más visitas al barrio. Específicamente, unas jóvenes polacas vieron el pasacalles en el Mercado Central y siguieron sus pasos. «Es muy colorido y bonito, nos recuerda a la Semana Santa y al Corpus Christi de mi país, solo que ahí las flores las lanzan al suelo, como una alfombra», describía la cracoviana Klaudia Stano.

Curiosidad por la fiesta

Los extranjeros, de foto en foto, se preguntaban por el significado de la fiesta. Si era religiosa, quién la organizaba, si la decoración era permanente o puntual, si el evento era anual o por qué se realizaba en esta fecha. Aunque otros tenían dudas más banales, como dónde comprar una cerveza, en el trasfondo de todas estas cuestiones se ve el filón por aprovechar de una celebración más que atractiva, pero poco explicada a propios y extraños.

«Es muy colorido y bonito, nos recuerda a la Semana Santa y al Corpus Christi de Polonia» Klaudia Stano — Turista polaca

La respuesta más rápida que encontró este redactor, forzando su mejorable inglés, es que la tradición ha trascendido su origen cristiano —quienes celebran el culto a la cruz de Cristo cada 3 de mayo— y que es parte de la identidad del barrio, de la Santa Cruz.

Y así es para los locales, como explica Jaime Candela: «Vecinos autóctonos quedamos pocos pero seguimos con la tradición porque es lo que le enseñaron a mi abuelo, él a mi padre y mi padre me lo enseñó a mí». El hombre, que no tenía claro si el tiempo iba a permitir la fiesta este año, celebra que «la afluencia del barrio es increíble, parece un miércoles santo».

«La afluencia de visitantes en el barrio es increíble, parece un Miércoles Santo» Jaime Candela — Vecino del barrio de Santa Cruz

Mientras los visitantes desbordaban las calles, los vecinos disfrutaban a su manera. Los más pequeños, en un hinchable instalado en la plaza del Carmen. Los mayores, entre pasacalles o preparándose para la comida en el interior de las peñas.

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Hoy acaban las celebraciones con un pasacalles multicolor al mediodía, la entrega de premios a continuación y ya por la tarde —19:30 horas— la misa rociera de San Juan y a las 20:00 será la procesión. Un castillo de fuegos artificiales frente a los bomberos a las a la medianoche será el colofón de esta fiesta que llena de color al barrio más antiguo de Alicante.