Caza a la pelota en el Postiguet

Caza a la pelota y al cuerpo desnudo. Tal semana como ésta pero de hace 50 años estas páginas se hacían eco de las quejas de los alicantinos sobre el juego con la pelota y el poco decoro de algunos, que no se cubrían del todo bien al cambiarse el bañador en plena arena. Todavía no había circulado por redes sociales, de móvil a móvil, la foto de un letrero en una plaza de Italia que prohibía taxativamente jugar a la pelota; sin embargo, la cuestión sobrevolaba ya, en 1976, la arena del Postiguet. El balón molestaba, aunque muchas veces lo hacían más los intolerantes que creían que la playa era suya y que aquello era el porche de un chalet privado. Todavía no se había viralizado la foto de un letrero en una plaza de Italia que prohibía taxativamente jugar a la pelota y sobre el que alguien había añadido a rotulador una atrevida contestación: «Entonces nos drogamos». Sin haber llegado a ese extremo, la problemática caló y apenas se ven hoy balones en plazas y parques de Alicante, vendidos ya a otra cosa, aunque cada vez más se oye el discurso lastimero de que los niños y niñas ya no juegan sin pantallas.

Erradicado el fútbol de las calles, el otro asunto no preocupó tanto a las autoridades, que miraron para otro lado en aquella máxima, tal vez jamás recogida por un decreto, siempre comentada, la de no poder ir por la calle, ni siquiera por el paseo de la playa, sin camiseta. En definitiva, aquellas súplicas recogidas por INFORMACIÓN en aquel final de abril de 1976 se resumían en una sola y así titulaba aquella pieza este diario: «Poca vigilancia en el Postiguet».

El Castillo de Santa Bárbara amanecía muy sucio y con varios destrozos reseñables

No se quedaban ahí los incidentes en enclaves icónicos de la ciudad, pues el Castillo de Santa Bárbara había amanecido muy sucio y con varios destrozos reseñables. Varias zonas repletas de cristales rotos de botellas alertaron a los primeros visitantes y trabajadores municipales que, sobre todo, denunciaron el vandalismo sobre las farolas, contra las que se había actuado «a pedrada limpia». Al día siguiente el consistorio estimó los daños en aquella noche en unas 305.000 pesetas.

Todo aquello restó protagonismo en prensa a la romería de la Santa Faz, donde hubo –según fuentes oficiales- más gente que nunca. Sacada la reliquia a la plaza y aclamada por los visitantes, INFORMACIÓN tituló: «Inenarrable». Aquel jueves se esquivó la lluvia, pero a finales de semana una tromba dejaba 34,8 litros de agua por metro cuadrado, algo insólito en muchos meses en la ciudad. Aquel tormentón volvía a dejar patente que faltaba infraestructura para combatir a la naturaleza. «Hacen falta imbornales para recoger las aguas pluviales en zonas altas», explicaban expertos. En la década siguiente aquellas fuertes lluvias harían estragos en Alicante y a finales de siglo se comenzó de una vez aquel blindaje imprescindible con unas obras que levantarían de arriba abajo la ciudad.

La Santa Faz esquivaba la lluvia, en una semana que acabó con una tromba de 34,8 l /m2

Mientras, aquel mes de abril de 1976 era también el de la elección de la Maja de Alicante. El acto tuvo lugar a las 20 horas en el Meliá y en él fue aupada a la fama Mayte Martínez Castellanos, de 24 años y trabajadora de Tráfico. María Isabel Díaz y Encarnación Beneito, a su vez, eran elegidas como Maja Simpatía y Maja Fotogenia, respectivamente. También de fiesta estaban en la Explanada, que había sido conquistada por la sardana con motivo del 25 aniversario de la inauguración del Centro Catalán de Alicante. El tamboril y la xaramita se adueñaron de una Concha donde actuaron la agrupación de danza Esbart de Sant Julià de l’Arboç, la Cobla Melodia y muchas más. En el mundo de las Hogueras también se calentaban motores y muchas comisiones anunciaban ya sus representantes.

Tabarca se preparaba para las visitas masivas y ya tenía la playa limpia y los chiringuitos pintados

Con el verano a la vuelta de la esquina, Tabarca se preparaba para las visitas masivas y ya tenía la playa limpia y todos los chiringuitos pintados. Además, se había instalado una planta potabilizadora de agua a base de energía solar. Sin dejar lado el agua en todas sus formas, en Callosa d’en Sarrià continuaba el revuelo con las perforaciones en las Fuentes del Algar. Los vecinos veían cómo se pretendía trasladar el caudal para aliviar la sed de Benidorm, pero les alarmaba principalmente las prospecciones sin autorización oficial. «No queremos perjudicarles, incluso no nos importaría ceder el 50 %», decía el alcalde de Callosa, Francisco Fuster.

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