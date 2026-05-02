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La Elección de la Bellea del Foc 2026, en directo: las candidatas lucen los trajes de noche

La Plaza de Toros acoge este sábado, desde las 21 horas, la gala en la que se elegirá a la máxima representante de las Hogueras y a sus damas de honor. Unas 7.000 personas son testigos de una de las citas más esperadas en el calendario festero, tras la elección de la Bellea del Foc infantil 2026

Así se está viviendo la Elección de la Bellea del Foc 2026

Así se está viviendo la Elección de la Bellea del Foc 2026

Alex Domínguez

C. Pascual

Lydia Ferrándiz

Tras las emociones vividas este viernes, la Plaza de Toros de Alicante es testigo este sábado de una de las citas más esperadas cada año en las Hogueras: la Elección de la Bellea del Foc, que sustituirá a la anterior representante, Adriana Vico, que se despedirá hoy de su cargo.

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