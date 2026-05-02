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La Elección de la Bellea del Foc 2026, en directo: las candidatas lucen los trajes de noche
La Plaza de Toros acoge este sábado, desde las 21 horas, la gala en la que se elegirá a la máxima representante de las Hogueras y a sus damas de honor. Unas 7.000 personas son testigos de una de las citas más esperadas en el calendario festero, tras la elección de la Bellea del Foc infantil 2026
Tras las emociones vividas este viernes, la Plaza de Toros de Alicante es testigo este sábado de una de las citas más esperadas cada año en las Hogueras: la Elección de la Bellea del Foc, que sustituirá a la anterior representante, Adriana Vico, que se despedirá hoy de su cargo.
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Nuevo cargo y "nuevo" nombre: Bellea del Foc
Las nuevas representantes además de estrenar banda también reestrenarán nombre. Y es que las Hogueras, a partir de este 2026, cambian el nombre de su máxima cargo: la Federació de Fogueres recupera la denominación original de Bellea del Foc, avalada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, tras décadas de modificaciones marcadas por debates sociales y lingüísticos en Alicante
Turno para el desfile en traje de noche
Las aspirantes a Bellea del Foc vuelven a pisar el escenario. Ahora es el turno del desfile individual con los trajes de noche.
Con actos para este domingo
Este domingo, las nuevas representantes ya tendrán agenda con la que cumplir. A las 10 horas, tendrán cita en el estilista oficial, Miguel Ángel Leal. A las 11.30 horas, se enfrentarán a su primera rueda de prensa. Y a las 13 horas, visitarán, como es tradición, la hoguera Carolinas Altas.
Los bailes elevan la temperatura
No falla. Los bailes son siempre uno de los momentos más esperados de la noche. Decenas de jóvenes, a ritmo de hoy y de ayer, todos ellos muy conocidos, han elevado la temperatura de la Plaza de Toros. En este caso, la protagonista inundable ha sido una drag, Divine, que ha ejercido como hilo conductor.
La plaza, rendida a las candidatas
"Es la fiesta más hermosa porque tenemos a las mujeres más hermosas", dice uno de los presentadores. La plaza enloquece con sus candidatas. Decenas de nombres, con luminosos, llenan los tendidos.
Jéssica Clavel, José Iborra y Ana Ballester, los presentadores
La gala “Únicos” tiene como presentadores a Jéssica Clavel, José Iborra y Ana Ballester, así como la participación de 180 personas en el cuerpo de baile.
Comienza el desfile de las candidatas con el traje de noche
Tras el primer baile de la noche, turno para las protagonistas. Las 79 aspirantes a suceder a Adriana Vico ya están sobre el escenario. Las chicas han salido, entre vítores de los festeros, luciendo sus trajes de noche. Primero todas juntas, luego será el turno del desfile individual.
Leire Arellano: "Estoy muy agradecida de poder representar a Alicante"
Esta mañana, el Centro Comercial Gran Vía ha sido testigo de la presentación de la Bellea del Foc infantil y sus damas. Leire Arellano, Bellea del Foc infantil 2026: "Estoy muy agradecida de poder representar a Alicante"
Primera sorpresa de la noche para empezar
La gala arranca con una novedad. La Bellea del Foc 2025 y su corte de honor han sorprendido a los asistentes. Cuando todas las miradas se dirigían hacia el palco, Adriana Vico y sus damas han aparecido por el escenario para dar el pistoletazo de salida al acto. La primera de la noche. Veremos si hay muchas más.
Los cargos infantiles, en la Plaza de Toros
La Bellea del Foc infantil 206 y sus damas de honor hacen acto de presencia en la Plaza de Toros. Aplauso cerrado de las miles de personas que llenan el recinto.
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