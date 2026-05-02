La Bellea del Foc 2026, antes de ser elegida: así explicó por qué tenía que ser la escogida

Semanas antes de la gala de Elección de la noche de este sábado, INFORMACIÓN entrevistó a todas las aspirantes. Entre ellas, a la que esta noche ha sido elegida Bellea del Foc 2026. La joven, antes de saber que sería la nueva representante de las Hogueras, contó cuál es su acto favorito de las Hogueras, ejerció de "embajadora" explicando las Hogueras a quien aún no conoce la fiesta y explicó por qué tenía que ser elegida Bellea del Foc. Un vídeo, que visto con la perspectiva del tiempo, ya es historia de las Hogueras.