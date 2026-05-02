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La guerra de minas toma protagonismo en el Puerto de Alicante

Centenares de visitantes suben a bordo del patrullero Relámpago y varios cazaminas de la Armada en su escala junto a buques de Estados Unidos, Grecia, Italia y Turquía

Puertas abiertas en los buques de la Armada en el puerto de Alicante.

Puertas abiertas en los buques de la Armada en el puerto de Alicante.

Alex Domínguez

José Gómez

José Gómez

Los muelles 10, 12 y 14 del Puerto de Alicante han acogido desde este viernes y hasta este domingo a once buques de España, Estados Unidos, Grecia, Italia y Turquía. El motivo, un ejercicio multinacional avanzado de guerra de minas (ESP MINEX-26) en las aguas del Mediterráneo que organiza y lidera la Armada todos los años. La pausa de tres días en Alicante ha servido para que los barcos españoles suban a bordo a todos los ciudadanos interesados.

La intención de la Armada es difundir entre la población cuál es su misión y qué retos implica. Los medios de los que dispone el país para defender su soberanía en los mares, los sacrificios de la vida de a bordo, el profesionalismo con el que los oficiales y marinos afrontan cada desafío. Aunque sea mediante un breve recorrido, varios centenares de alicantinos han podido acercarse a conocer los entresijos del trabajo constante del que, como explicaba un oficial del cazaminas Turia, es "el más desconocido de los tres ejércitos".

La Armada abre sus puertas en Alicante

La Armada abre sus puertas en Alicante

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La Armada abre sus puertas en Alicante / Alex Dominguez

Los barcos que abrieron sus puertas a los visitantes la tarde de este viernes y a lo largo de este sábado fueron el patrullero de altura Relámpago, abarloado junto al cazaminas Sella en el muelle 14, y los tres cazaminas Tajo, Turia y Tambre, amarrados en el muelle 10, frente al Museo de la Ocean Race.

Misiones

En el Relámpago, buque que ha participado en varias ocasiones de la lucha conjunta de la Unión Europea contra la piratería en el océano Índico, declararon la cifra aproximada de 150 visitantes solo durante la tarde del viernes, mientras que los cazaminas abarloados en la zona Volvo también reportaron una buena afluencia de civiles a bordo.

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En el contexto actual, en el que una potencia ribereña como Irán amenaza con minar aguas internacionales para impedir la libre navegación a través del estrecho de Ormuz, queda de manifiesto la importancia estratégica de ejercicios como el ESP MINEX-26, así como de todos los recursos materiales y humanos, como los equipos de buceadores, especializados en la detección submarina y neutralización de minas.

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