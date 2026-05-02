Leire Arellano, Bellea del Foc infantil 2026: "Estoy muy agradecida de poder representar a Alicante"

Este sábado no había quien les quitara la sonrisa de la cara a siete niñas alicantinas que, desde la noche del viernes, cuando escucharon su nombre en la Plaza de Toros, han empezado a vivir un sueño. Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, ha sido proclamada Bellea del Foc Infantil 2026 junto a sus damas de honor: Estrella del Mar Peláez García, de la hoguera Calvo Sotelo; Irene Straub González, de Foguerer Carolinas; Lucía Colilla González, de Explanada; Martina Albadalejo Quero, de Virgen del Remedio-La Cruz; Nerea Navarro Cardoso, de Avenida Costablanca-Entreplayas; y Alba Illana Mas, de Carolines Baixes. A ninguna le ha costado madrugar en su primer día tras el nombramiento.

Antes de su presentación oficial, las niñas se han puesto a punto de la mano de su estilista oficial, Irene Villaescusa. Ya en el Centro Comercial Gran Vía, donde ha tenido lugar su primer acto oficial apenas unas horas después de la elección, han irradiado felicidad. Todavía asimilaban que serán ellas quienes representen a la fiesta del fuego durante el próximo año.

Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, Bellea del Foc infantil 2026 / Pilar Cortés

Leire ha confesado estar "muy agradecida de poder representar a Alicante como Bellea del Foc y de compartir esta experiencia con mis damas". La máxima representante infantil de 2026 tiene diez años y cursa 5º de Primaria en el colegio Santa María del Carmen. Entre sus aficiones se encuentran bailar, entrenar gimnasia artística, dibujar, pintar y resolver puzles. Además, se convierte en la primera Bellea del Foc infantil de la historia de su comisión.

La joven representante lo tiene claro, su acto favorito de las Hogueras es la Plantà. "En el primer sobre estaba súper ilusionada y en el segundo ya ni me lo creía", en referencia al instante en que se abrieron los sobres con los nombres de las elegidas y, posteriormente, el que contenía el de la Bellea del Foc.

También ha adelantado cómo espera vivir el año: "Se ve que vamos a ser una piña y que nos lo vamos a pasar genial en este año". Asimismo, ha compartido el consejo de su predecesora, Valentina Tárraga: "Me dijo que lo disfrutara al máximo porque esto se pasa volando".

Un día lleno de emociones / Alex Domínguez

Un sueño compartido

Junto a ella, sus seis damas la acompañarán durante todo el ejercicio. Irene Straub González, de Foguerer Carolinas, ha asegurado: "Sentí todas las emociones juntas y no me lo podía creer". Por su parte, Nerea Navarro Cardoso, de Avenida Costablanca-Entreplayas, ha señalado: "Estoy segura de que este año lo vamos a pasar muy bien".

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Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, Bellea del Foc infantil 2026 / Pilar Cortés

Alba Illana Mas, de Carolines Baixes, ha afirmado: "Vamos a pasar muchos momentos de alegría con mis compañeras". Lucía Colilla González, de Explanada, ha destacado: "Me hace mucha ilusión compartir esta experiencia con todas ellas". Martina Albadalejo Quero, de Virgen del Remedio-La Cruz, ha asegurado: "Voy a pasarlo bien este año y a disfrutar". Por último, Estrella del Mar Peláez García, de la hoguera Calvo Sotelo, ha expresado: "Es un orgullo ser dama del fuego con todas mis amigas".