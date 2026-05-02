María Pastor González, de Explanada, Bellea del Foc 2026

Una Plaza de Toros entregada, con más de 6.600 personas, fue el escenario de una de las noches más especiales del calendario festero alicantino. Allí, bajo una lluvia de aplausos, María Pastor González, de la hoguera Explanada, fue proclamada Bellea del Foc 2026.

Junto a ella, fueron elegidas como damas de honor para este año: Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas; Marta Salaberri, de Mercado Central; María Moya, de Don Bosco; Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso; Nerea Alpera, de La Condomina, y Eva Egea, de La Florida