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María Pastor González, de Explanada, Bellea del Foc 2026

La máxima representante de la Fiesta inicia su año junto a sus damas de honor en una Plaza de Toros volcada con la Elección

María Pastor González, candidatas de la Hoguera Explanada

María Pastor González, candidatas de la Hoguera Explanada

María Pastor González, candidatas de la Hoguera Explanada / Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

C. Pascual

Una Plaza de Toros entregada, con más de 6.600 personas, fue el escenario de una de las noches más especiales del calendario festero alicantino. Allí, bajo una lluvia de aplausos, María Pastor González, de la hoguera Explanada, fue proclamada Bellea del Foc 2026.

Junto a ella, fueron elegidas como damas de honor para este año: Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas; Marta Salaberri, de Mercado Central; María Moya, de Don Bosco; Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso; Nerea Alpera, de La Condomina, y Eva Egea, de La Florida

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María Pastor González, de Explanada, Bellea del Foc 2026

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