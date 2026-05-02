El tiempo en Alicante: un sábado nublado y con previsión de chubascos en toda la provincia

Alicante no dejará de mirar al cielo y continuará con el paraguas a mano durante este fin de semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos, máximas en descenso en el interior y viento moderado del nordeste en el litoral de la provincia, flojo a moderado de norte y este en el resto.

Alicante

La jornada estará marcada por intervalos nubosos y posibilidad de chubascos dispersos, aunque el escenario es menos adverso que en previsiones anteriores. El viento del nordeste soplará moderado en el litoral y podrá notarse en zonas abiertas y junto al mar.

Las temperaturas oscilarán entre 14 y 21 grados, con ambiente suave pese a la nubosidad. La probabilidad de lluvia será mayor durante la primera mitad del día y tenderá a bajar por la tarde, sin descartarse algún chubasco aislado.

Elche

El día se presenta con intervalos nubosos y riesgo de chubascos, especialmente durante la mañana. El viento del este soplará flojo a moderado, manteniendo una sensación de tiempo algo revuelto.

Los termómetros se moverán entre 15 y 22 grados. La probabilidad de lluvia será más alta hasta el mediodía y descenderá durante la segunda mitad de la jornada, con una tendencia a la mejoría al final del día.

Benidorm

En Benidorm, donde el puente llega con alta ocupación hotelera, el cielo permanecerá nuboso a intervalos y con posibilidad de chubascos, aunque sin una previsión tan persistente como la apuntada inicialmente. La situación será relevante para terrazas, paseos marítimos y desplazamientos.

El viento del nordeste será moderado por la mañana y tenderá a componente este por la tarde. Las temperaturas se situarán entre 16 y 21 grados. La probabilidad de precipitación será del 80% en la primera mitad del día y del 60% por la tarde.

Elda

En el interior de la provincia predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos dispersos y un ambiente más fresco que en la costa. El viento soplará flojo a moderado de componente norte y este.

Las temperaturas oscilarán entre 13 y 21 grados, con una mañana fresca y una tarde más templada. La probabilidad de lluvia será mayor durante las horas centrales, aunque la previsión no apunta ya a precipitaciones persistentes durante toda la jornada.

Torrevieja

La inestabilidad también alcanzará el litoral sur, con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos dispersos. La situación tenderá a mejorar conforme avance la jornada, aunque no se descarta lluvia puntual.

El viento del nordeste soplará moderado en la fachada costera. Las temperaturas quedarán entre 17 y 21 grados, con ambiente suave y húmedo. La previsión apunta a mayor riesgo de precipitación durante la primera mitad del día.

Orihuela

La Vega Baja vivirá un sábado con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos dispersos, más probables durante la mañana y las horas centrales. La tarde tenderá a quedar más variable.

Las temperaturas irán de 16 a 24 grados, con sensación templada pese a la nubosidad. El viento soplará flojo a moderado de componente este, sin especial incidencia.

Alcoy

El interior norte registrará una jornada nubosa a intervalos, con posibilidad de chubascos y ambiente más fresco que en el litoral. La inestabilidad será más probable durante la primera mitad del día.

El viento soplará flojo a moderado, sin especial incidencia. Los valores térmicos se moverán entre 13 y 20 grados, con mañana fresca y tarde algo más suave.

Dénia

En la Marina Alta predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos dispersos durante la jornada. El viento del nordeste será moderado en el litoral y reforzará la sensación de frescor junto al mar.

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Las temperaturas oscilarán entre 16 y 20 grados, con ambiente húmedo y suave. La previsión apunta a mayor probabilidad de lluvia durante la primera mitad del día y a una evolución más variable por la tarde.