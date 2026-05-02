Los vecinos del Parque del Mar piden "transparencia y respeto" a Barcala con la firma del convenio con Adif

La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha reprochado la vaguedad de la respuesta del concejal de Urbanismo, Antonio Peral, a la pregunta trasladada en el pleno de abril sobre la situación del convenio con Adif para desafectar los terrenos de la playa de vías junto a Casa Mediterráneo.

Asimismo, el colectivo vecinal convoca una manifestación el próximo jueves 7 de mayo a las 19:00 horas. La movilización consistirá en un corte de tráfico en la avenida de Elche, en el tramo comprendido entre la calle México y Casa Mediterráneo, bajo el lema "Soluciones ya: por un Parque del Mar accesible y digno".

Cartel de la próxima manifestación de la Asociación de Vecinos Parque del Mar. / INFORMACIÓN

Sobre la cuestión trasladada por la concejala Sara Llobell en el pleno de este pasado jueves sobre cuándo se hará público el estudio de viabilidad para firmar el convenio de desafectación con Adif, el edil de Urbanismo respondió que "no es un documento aislado, sino un estudio que forma parte de trabajos conectados con planes que se encuentran actualmente en desarrollo". Por ello, ha considerado que "la transparencia no consiste en publicar documentos parciales porque podría generar confusión".

Por su parte, la asociación vecinal ha lamentado en un comunicado que "la respuesta que nos ha dado el concejal de Urbanismo a la ciudadanía ha sido más propia de un diálogo de la película 'Una noche en la Ópera', de los hermanos Marx, que la respuesta seria que se espera de un servidor público".

"No ha asido nunca ni es una prioridad para nuestro alcalde"

En la misma línea, han ironizado con que el planteamiento expuesto por Peral "no vale para el señor alcalde y sus concejales de urbanismo, que llevan meses anunciando a bombo y platillo detalles y documentos del nuevo Plan Estructural de Alicante, en plena tramitación, y que es el documento más importante de planificación urbanística. Aquí no se incumple ninguna norma, ni se pone en peligro ninguna tramitación, ni nada de nada. Viene bien, y punto"

Una situación que, sumada a que tampoco se incida sobre el abandono de los terrenos propiedad de Adif, ocupados por infraviviendas, lleva a la AVV Parque del Mar a considerar que este asunto "ni ha sido nunca, ni es una prioridad para nuestro alcalde", remarcando que ya suma ocho años al frente del gobierno municipal y no ha habido avances sobre el tema del Parque del Mar .

Exigencias urgentes

Por este motivo, la asociación vecinal vuelve a la calle este jueves para remarcar sus exigencias, que son la firma inmediata del convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y al Ministerio de Transportes para la desafectación de los terrenos ferroviarios en desuso, limpiar los terrenos y crear más accesos al actual Parque del Mar.

Este último punto se refiere al reclamo vecinal de poder llegar al parque sin verse obligados a dar la vuela a Casa Mediterráneo, recorriendo distancias que superan el kilómetro cuando en realidad bastaría con unos pasos peatonales de pocos metros sobre las vías abandonadas para entrar desde distintos puntos de la avenida de Elche.

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Finalmente, la asociación recalca que la desafectación de los terrenos de Adif junto a Casa Mediterráneo es "una reivindicación teóricamente sencilla, económica y que tendría una repercusión inmediata en la transformación urbana de Alicante, cambiando por completo la actual imagen tercermundista e insalubre del acceso sur de la ciudad".