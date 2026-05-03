El Día de la Madre guía el primer día de la Bellea del Foc 2026

"He dormido menos de una hora, pero es un sueño estar aquí". Con estas palabras resumía sus primeras horas como Bellea del Foc 2026 María Pastor González, de la hoguera Explanada, en una jornada muy especial en la que su estreno en el cargo coincidió con la celebración del Día de la Madre.

Apenas unas horas después de ser elegida en la gala celebrada en la Plaza de Toros, cerca de las cuatro de la madrugada, la comitiva de la Federació de Fogueres la acompañó hasta su hoguera. A las ocho de la mañana, María Pastor y sus damas de honor ya se encontraban con su estilista, Miguel Ángel Leal, preparándose para afrontar su primer día oficial.

La Bellea del Foc lució un peinado de ondas al agua y un maquillaje con un ahumado sutil, realzado con una raya verde que destacaba el color de sus ojos. Completó su imagen con un vestido rojo de corte midi, con un hombro al descubierto, ajustado a la cintura y con vuelo en el bajo, junto a unos salones en tono nude.

Alejandro Ruiz

Junto a sus damas de honor Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas; Marta Salaberri, de Mercado Central; María Moya, de Don Bosco; Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso; Nerea Alpera, de La Condomina, y Eva Egea, de La Florida se trasladó posteriormente al restaurante Sorell de Alicante, donde tuvo lugar la primera rueda de prensa oficial.

Proclamación

Durante el acto, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, explicó que en los próximos días se tomarán medidas para los trajes de novia alicantina. También avanzó que la proclamación se celebrará en el Teatro Principal, con la participación en directo de la Banda Municipal de Alicante, y que se está trabajando en la elección de los mantenedores, buscando perfiles que tengan alguna vinculación o similitud con las representantes.

Primer día de la nueva bellea del Foc y sus Damas de Honor / Alex Dominguez

La jornada continuó con la visita al racó de la hoguera Carolinas Altas, donde fueron recibidas por su presidente, Juan Gabriel Rodríguez, y demás comisionados. "Es un placer poder recibiros aquí en el racó", señaló, antes de obsequiar a las Belleas del Foc y sus damas con un ramo de golosinas.

Una visita especial

En un día tan señalado, las protagonistas quisieron dedicar unas palabras a las madres. La Bellea del Foc infantil, Leire Arellano Ruiz, felicitó "a todas las mamás por querernos y estar siempre a nuestro lado" y les deseó "un día lleno de sonrisas". Por su parte, María Pastor destacó que "este día va a ser inolvidable porque es nuestro primer acto, pero también es el Día de la Madre, que son el sostén de nuestra vida y el mayor ejemplo que podemos tener".

Como broche emotivo, se rindió un homenaje a las madres presentes, que salieron del público para acompañar a sus hijas y posar con ellas, recibiendo también un ramo, esta vez de flores, en reconocimiento a su papel fundamental.