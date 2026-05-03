El Día de la Madre pasado por agua: la AEMET avisa de lluvias en gran parte de Alicante

La primavera sigue jugando al despiste en la provincia de Alicante y este domingo 3 de mayo ha decidido aguar los planes de muchos en una jornada tan señalada. En el Día de la Madre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma un escenario marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos y lluvias que ya están afectando a varios municipios alicantinos.

Las nubes bajas y las precipitaciones, de carácter débil a moderado dependiendo de la comarca, son las protagonistas absolutas del día. A esto se suma un descenso térmico notable: la falta de sol y la humedad hacen que las temperaturas, aunque marquen valores primaverales en los termómetros, dejen una sensación fresca en la calle.

El tiempo en Alicante

La capital amanece con un cielo nuboso marcado por la presencia de precipitaciones. La AEMET prevé lluvias intermitentes a lo largo de buena parte del día, especialmente durante la mañana y las horas centrales. La sensación térmica será fresca, acompañados de unos termómetros que oscilarán entre los 15ºC de mínima y los 22ºC de máxima.

El tiempo en Elche

En Elche la lluvia también hará acto de presencia. Los chubascos irán y vendrán a lo largo de este domingo, dejando un ambiente húmedo y desapacible. Las temperaturas se moverán entre los 14ºC de mínima y los 23ºC de máxima, manteniendo a raya la sensación primaveral.

El tiempo en Benidorm

El turismo y las celebraciones se trasladan hoy a los comedores de los restaurantes. Benidorm registra este domingo cielos encapotados y lluvias que afectarán a toda la costa de la Marina Baixa con una probabilidad del 85%. El mar se mostrará algo revuelto y el ambiente invitará poco a acercarse a la playa, con unas temperaturas que irán desde los 15ºC de mínima hasta los 21ºC de máxima.

El tiempo en Elda

En Elda, las lluvias serán constantes durante la jornada, acompañadas de una bajada térmica evidente que dejará los termómetros con 13ºC de mínima. El ambiente será frío y húmedo y finalizará la jornada con la presencia de niebla.

El tiempo en Torrevieja

La inestabilidad no perdona tampoco al sur de la provincia. La Vega Baja tendrá un Día de la Madre gris, con nubes muy compactas y chubascos dispersos a lo largo de la jornada. La brisa marina, cargada de humedad, acentuará la sensación de frescor en un día donde las temperaturas variarán entre los 17ºC y los 21ºC.

El tiempo en Orihuela

En el interior de la comarca, el paraguas también habrá que tenerlo cerca por lo que pueda pasar. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones débiles durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con mínimas de 14ºC y máximas que no superarán los 24ºC.

El tiempo en Alcoy

Alcoy se lleva la peor parte en cuanto a precipitaciones. El municipio vive un domingo lluvioso y gris con probabilidad de lluvias del 100%, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre los 12ºC de mínima y 21ºC de máxima.

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El tiempo en Dénia

La Marina Alta también está bajo el paraguas este domingo festivo. Se esperan lluvias a lo largo de todo el litoral norte de la provincia y cielos cubiertos. El ambiente será fresco y húmedo, con temperaturas que irán de los 14ºC a los 22ºC.