La historia de los doctores Gadea y Rico

Enrique Fernández García (Muchamiel 1858-1917) obtuvo el título en 1885, vivía entonces en Alicante en la calle Mayor 62 con su madre Antonia García Sánchez, de Alicante, viuda de Salustiano Fernández Real, de Vigo, y con su hermana Josefa nacida en 1867. Ejerció como médico de Hondón de las Nieves en 1886. Fue nombrado facultativo provisional del Cuerpo de Sanidad Militar en 1887, siendo destinado en 1897 a Villanueva y la Geltrú, donde se trasladaron a los heridos de la guerra de Cuba y Filipinas. En 1900 se le designa médico forense y de la cárcel de Alicante. En 1910, del Registro Civil de esta capital hasta su fallecimiento. Su mujer murió en 1908.

Rigoberto Fajardo Guardiola (Alicante 1860-1904), su hermano Federico Fajardo Guardiola (Alicante 1862-1927) y el hijo de este, Federico Fajardo Guardiola (Alicante 1897-X). El padre de los hermanos Fajardo Guardiola, Francisco Fajardo Robles, era contratista y su tío José Fajardo Robles famoso fabricante de muebles de lujo, negocio que continuó las siguientes generaciones de esta rama familiar. Su madre Teresa Guardiola Picó era hermana del también muy conocido arquitecto municipal, diocesano y del estado, José Guardiola Picó.

Rigoberto Fajardo Guardiola fue el hijo mayor del matrimonio, se casó con María Mas. Era doctor en medicina y cirugía y, aunque en su profesión se había distinguido como alumno interno de hospitales de París, una larga enfermedad le impidió dedicarse a su ejercicio. Siendo soltero montó una clínica con su hermano para curar enfermedades de niños, vías urinarias, matriz, sífilis y venéreas en calle San Francisco 2.

Federico Fajardo Guardiola. / Imagen CVCH

Federico Fajardo Guardiola (padre) se casó con Ana María Guardiola Mayer, prima suya e hija del arquitecto citado, fallecida en 1903 concibió cinco hijos. Fue médico y vicedecano de la Beneficencia Municipal, donde ingresó en 1892, así como de las operarias de la Fábrica de Tabacos residentes en Alicante, junto con otros compañeros. Federico Fajardo Guardiola (hijo) abrió consulta en la calle Sagasta 59 y fue médico odontólogo del Hospital Provincial.

Diario de Alicante 1-12-1926. / INFORMACIÓN

José Gadea Pro (Alicante 1861-1926) y José Gadea Beneyto (Alicante 1884-1932), padre e hijo. El médico José Gadea Pro, hijo de José Gadea Gimbau, comerciante y Concepción Pro Pro, fue uno de los que más hizo en el desarrollo legal de la sanidad en la ciudad. Hombre luchador y tenaz en todos sus propósitos, se licenció con solo 19 años en farmacia en 1880, abriendo una botica, en la calle San Francisco 26, con escogida decoración al igual que sus recetas, diseñadas en papel pergamino y con letras arabescas, en el membrete, de colores verde, rojo y dorado. Comprará otra farmacia, en 1904 a Vicente Sorribes, existente en Méndez Núñez 45 esquina a la calle Duque de Zaragoza pero la vendió en 1909 a José Sainz, que fallece a los pocos meses, pasando a manos de un nuevo propietario, el médico-farmacéutico Rafael Planelles Planelles.

José Gadea Pro. / Imagen CVCH

Posteriormente estudió la carrera de medicina, licenciándose en 1889. Como médico sacó plaza mediante oposición en la Beneficencia Provincial, siendo destinado a las Casas de Beneficencia y Expósitos y al Hospital Provincial en el que llegó a ser jefe facultativo. Estableció una clínica en 1903 en la Plaza del Teatro 7 esquina con calle Riego (actual calle del Teatro), en la planta baja, entonces de su vivienda. Realizó sus estudios de doctorado en medicina, recogiendo el título en 1904. En ese mismo año hizo oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Sanidad siendo destinado a Alicante y como tal llevó a cabo la redacción y aprobación en 1913 del Reglamento de Higiene y Salubridad de Alicante, el primero de esta índole confeccionado en España.

La Correspondencia Alicantina 24-5-1903. / INFORMACIÓN

Y todo ello combinándolo con sus muchos años de concejal y tres periodos en la Alcaldía del Ayuntamiento alicantino, representando al Partido Liberal Fusionista (1893-1895, 1897-1899, 1901-1903), donde realizó importantes logros, y con la presidencia o vocalía en destacadas instituciones (Colegio de Farmacéuticos y Médicos, Sociedad Amigos del País, Junta de Protección a la Infancia), por lo que necesitó pedir varios periodos de excedencia en la Beneficencia Provincial.

En reconocimiento a su trabajo se rotuló la antigua calle de Luchana como avenida del Doctor Gadea y se le concedió la Gran Cruz de la Beneficencia por su compromiso con la sanidad, higiene e infancia.

En cuanto a su vida personal y familiar hay que decir que se casó con Remedios Beneyto Tro en 1883 y tuvieron 5 hijos. En una de sus inspecciones sanitarias enfermó contagiando a su mujer y a su hija Isabel. Su mujer murió pocos días después.

Jóse Gadea Beneyto (Alicante 1884-1932), será el mayor y único varón del matrimonio. Sobre 1912 se licenció en medicina, dedicándose a la oftalmología y después de algún tiempo de ampliación de estudios en París, entró como médico en la Beneficencia Municipal y Provincial. Fue también inspector municipal de Sanidad. Murió antes de cumplir los 50 años.

José García Torremocha, 1914. / Imagen CVCH

José García Torremocha (Alicante 1860-1919). Se licenció en 1884. Fue, sobre todo, médico de la Beneficencia Municipal, pero también estuvo en la sección de higiene y como médico del puerto. Estableció junto con el Dr. Manero un centro de Vacunación. Contrajo matrimonio con Josefa Ruiz Planelles y tuvieron dos hijas: Margarita y Natalia.

Carlos Limiñana Bevia, 1914. / Imagen CVCH

Carlos Limiñana Bevia (Alicante 1864-X). Hijo de Enrique y Magdalena, se casó en Josefa Macia García y tuvo dos hijos Carlos y Josefa. Desde 1895 lo veremos ocupando diferentes cargos: en las Casas de Beneficencia, como director del Laboratorio Municipal, médico forense, en la sección de higiene, médico del Hospital San Juan de Dios y de la plaza de Toros. En 1912 forma parte por oposición de la Beneficencia Municipal. Tenía consulta que fue cambiando de ubicación calle Parroquia, calle Alfonso el Sabio 6, calle Labradores, Plaza Chapí 7, calle Duque de Zaragoza 4. Se jubiló en 1931.

Antonio Mandado Beltrán (Alicante 1862-X). Hijo de Antonio Mandado López, comerciante, alcalde de Alicante en 1883-1884 y concejal durante varios años, y de Ana Beltrán de Alicante. Se casó con María Altamira Crevea, hermana de nuestro ilustre Rafael Altamira, y su hijo Antonio Mandado Altamira falleció en 1914 con 19 años. Se licenció en medicina en 1892. Durante algún tiempo mantuvo una consulta homeopática en la calle Jorge Juan nº 7 que pasó luego a la calle Princesa nº 24. Fue médico de la Beneficencia Municipal de Alicante, del puerto, de la sección de higiene y del servicio de desinfección. También lo fue de Sax.

El Alicantino 25-10-1894. / INFORMACIÓN

Francisco de Paula Cortés Senen (Orihuela 1863-X). Hijo de Francisco Cortés Sánchez de Callosa de Segura, secretario de la Junta de Instrucción Pública en 1887 y de Amalia Senen de Dolores. Obtiene el título en 1887 y en sus comienzos trabajó como interino en las Casas de Beneficencia Provincial y en la Beneficencia Municipal, siendo también el médico asignado a la Benemérita. En 1900 tenía consulta en la Calle Sagasta 15. Uno de los hijos de su matrimonio con Elvira Just Albisua, de Madrid, Francisco Cortés Just, será farmacéutico.

Antonio Rico Cabot (Alicante 1866-Alicante 1927). Eran sus padres José Rico López, carpintero, de Alicante y Dolores Cabot García, de Relleu, y su esposa Josefa Romero Ojeda. Se doctoró en medicina 1890 con premio extraordinario. Estableció una clínica en 1896 en la calle Castaños 55, que trasladó en 1900 a la calle Torrijos 66. Llevó una vida humilde, cultivando otras muchas aficiones como la música, creando el Orfeón Alicantino. También fue político, y desde su participación como concejal en el Ayuntamiento insistió en la creación de espacios verdes, haciendo posible la repoblación y propiedad municipal de los alrededores del monte Tossal, pero sus ideas republicanas y anticlericales le ocasionaron algunos problemas y adversarios. Cuando en 1928 se acordó realizar una colecta para erigir un monumento en su honor, fueron muchos los que colaboraron, especialmente sus compañeros de profesión.

Vicente Llueca Colomer, 1897. / Imagen CVCH

Vicente Llueca Colomer (Valencia ca. 1866-1908 Alicante). Se casó en 1898 en Alicante con Dolores Mas Pastor, hija del concejal Miguel Mas Llopis del Partido Fusionista, partido al que se adhiere Vicente en 1902. Además, la familia de su esposa poseía varias casas en el barrio de San Antón, entre ellas la Posada de la calle San Vicente. Era médico del Regimiento de la Princesa y durante un tiempo, director del Hospital Militar. Estando en la reserva de dicho cuerpo abrió, en 1899, una consulta en la Plaza del Teatro 1 y en 1900 fue nombrado médico de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Dependencia Mercantil. Luis Foglietti Alberola le dedicó el pasodoble militar «Observación de reclutas» en 1897, su retrato figuraba en la portada de la composición musical.

Higinio Formigós Latorre. / Imagen CVCH

Higinio Formigós Latorre (Ainsa ca. 1867- Madrid 1930). Vino a Alicante en los últimos años del siglo XIX, instaló consulta en la calle Castaños 20 y en la plaza de San Francisco 5 (hoy Calvo Sotelo), lugar que fue también en 1916 su residencia, la de su esposa Avelina Corona, de Salamanca, y la de sus hijos Avelina, Higinio, Joaquín y Antonio. Fue diputado 1909-1915, representando al partido Liberal Demócrata y presidente de la Diputación en 1913. Durante unos meses de 1911 fue presidente de la Junta de Obras del Puerto de Alicante. Higinio Formigós Corona estudió farmacia y medicina, su hermano Joaquín, farmacia.

Instituto terapéutico y clínica del Dr. Formigós (plaza San Francisco 5 (sismoterapia, radioterapia, radiografía, laboratorio, operaciones y aparatos de exploración clínica y diagnóstico médico). Sala de operaciones. 1908. / Imagen CVCH

José Díaz Rico (Villena ca. 1867-Madrid 1929). Se estableció en Alicante sobre 1910 y desempeñó su profesión en la Beneficencia Provincial y en la Cruz Roja como médico generalista. Estaba casado con Isabel Sanchís Pujalte, hermana del ingeniero Antonio Sanchís Pujalte, familia oriunda también de Villena. Su hijo Antonio Díaz Sanchís (Andorra 1895-Marruecos 1923) tiene calle en Alicante, era militar y siendo alférez murió en 1923 en la batalla del monte-Arrit, de Marruecos.

El Noticiero 13-6-1899. / INFORMACIÓN

Salustiano Villa Durbán (Madrid ca. 1868-X). Su padre, Salustiano Villa López era magistrado y presidente de la Audiencia de Alicante. Se licenció en 1896. Al año siguiente ocupó interinamente la plaza de médico del puerto. Trabajó también en el Hospital Provincial y en las Casas de Beneficencia, y puso en marcha una Clínica operatoria en calle Méndez Núñez 34-1º. Durante buena parte de la década de 1900 se estableció en Petrer, haciéndose cargo durante un tiempo del Manicomio de Elda. Abrió en esta población, junto con el médico titular de la misma, Manuel Beltrán Aravit, una consulta en la calle Independencia 19. Cuando éste falleció fue nombrado por el Ayuntamiento eldense, médico titular del municipio. Su cuñado fue el médico Ricardo Domenech Cobo (Dolores 1872-X).

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Gabriel Montesinos Donday. / Imagen CVCH

Gabriel Montesinos Donday (Valencia 1870-Alicante 1957). Sus orígenes están vinculados al mundo del derecho y a la carrera militar, profesiones que ejercieron su padre y dos hermanos varones. Él ingresó en el cuerpo de sanidad de la armada, destacando, sobre todo, sus acciones en la guerra de Cuba. En Alicante se casó con Balbina Gómiz Poveda, hija del alcalde de Alicante, Manuel Gómiz Orts. Su hijo Manuel será el que heredó la casa familiar colindante con el Ayuntamiento, (hoy Hotel Eurostars Pórtico). Como médico, con la excedencia militar, abrió consulta en la calle Princesa 6, trabajó en la Cruz Roja y en el Hospital Provincial, siendo su director 1927-1929.