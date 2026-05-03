Infartos a los 20 años en Alicante por la alta incidencia de colesterol hereditario

La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética que condiciona la vida desde el nacimiento. Los niños que la padecen presentan niveles muy elevados de colesterol LDL, el llamado «colesterol malo», de forma persistente a lo largo de toda su vida. A diferencia de otros problemas relacionados con la alimentación o el estilo de vida, en este caso no intervienen los hábitos dietéticos ni la obesidad, sino una alteración hereditaria que hace que el organismo no elimine adecuadamente el colesterol. Pueden ser niños sin sobrepeso pero sufrir el trastorno.

Esta alteración progresiva de los lípidos comienza en la infancia de forma silenciosa, sin síntomas visibles, pero con un efecto acumulativo sobre las arterias. Con el paso de los años, este proceso puede derivar en enfermedad cardiovascular precoz, de modo que, si no se trata, los primeros eventos graves, como infartos o ictus, pueden aparecer en la edad adulta joven, incluso en torno a los 20 o 30 años en las formas más severas, reduciendo la esperanza de vida si no se detecta a tiempo. El diagnóstico en edad pediátrica es fundamental para modificar el curso de la enfermedad.

Alicante, Elche y la Vega Baja concentran múltiples casos de un trastorno que afecta a la esperanza de vida

Más casos

En la provincia, los especialistas estiman que la hipercolesterolemia familiar presenta una incidencia en torno a uno de cada 200 habitantes en determinadas zonas sanitarias, como Alicante, Elche y la Vega Baja, una cifra superior a la media española, situada aproximadamente en 1 de cada 300 personas. Esto implica que es más frecuente de lo que se diagnostica en general en toda Europa, con una parte relevante de los casos sin identificar, incluidos muchos pacientes en edad infantil.

Destaca el caso de San Miguel de Salinas, donde un estudio en 2009 revelaba que su población multiplicaba hasta por veinte la media estatal de los casos de esta mutación por el efecto fundador en esta comarca. Solo el hospital ilicitano trata a más de 50 niños y adolescentes pero aún quedan muchos por diagnosticar en la provincia.

INFORMACIÓN

Los equipos pediátricos de distintos hospitales siguen de manera estrecha a numerosos niños afectados dentro de unidades especializadas en dislipidemias. Este seguimiento incluye controles analíticos periódicos, evaluación del riesgo cardiovascular y estudios específicos para detectar de forma temprana el impacto de la enfermedad sobre el sistema circulatorio.

En este contexto, la provincia participa en un ensayo clínico internacional que investiga una nueva estrategia terapéutica dirigida a la población pediátrica. Se trata de un estudio multicéntrico que incluye a niños de entre 6 y 12 años y que busca evaluar la seguridad, tolerancia y eficacia de un fármaco innovador basado en tecnología de RNA de interferencia.

José Pastor, jefe del servicio de Pediatría del Hospital de Elche / Áxel Álvarez

La patología acompaña al niño desde que nace y puede causar daño cardiovascular muy temprano José Pastor — Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche

Subcutánea

Este tratamiento se administra mediante una inyección subcutánea cada seis meses, lo que supone un cambio sustancial respecto a las terapias actuales, que requieren administración diaria o semanal como las estatinas. El objetivo es lograr una reducción sostenida del colesterol LDL y mejorar el control de la enfermedad con una pauta mucho menos frecuente.

El doctor José Pastor, jefe de Pediatría del Hospital General de Elche, centro implicado en esta investigación, destaca la importancia de comprender la naturaleza genética de esta patología y su impacto a largo plazo. «La hipercolesterolemia familiar no es un problema de alimentación ni de hábitos, sino una enfermedad hereditaria que acompaña al paciente desde el nacimiento y que, si no se trata de forma precoz, puede provocar enfermedad cardiovascular muy temprana en la edad adulta».

Dos años para recoger resultados y cambiar el pronóstico vital Los niños incluidos en el ensayo son sometidos a un seguimiento clínico muy exhaustivo, que incluye analíticas periódicas, controles cardiológicos y pruebas de imagen para evaluar posibles depósitos de grasa en las arterias, además de valoraciones globales del riesgo cardiovascular. Este seguimiento permite analizar no solo la eficacia del tratamiento, sino también su seguridad a lo largo del tiempo, explica el doctor Pastor. El ensayo tiene una duración inicial de dos años, periodo en el que se evalúan los resultados principales de seguridad y eficacia. Posteriormente, los pacientes continuarán en seguimiento para analizar la evolución a largo plazo y confirmar el impacto real del tratamiento en la prevención cardiovascular. Los investigadores consideran que este tipo de terapias podría suponer un avance significativo en el abordaje de la hipercolesterolemia familiar infantil, al combinar una potente acción sobre el colesterol con una pauta de administración mucho más cómoda. De esta investigación se encarga la Unidad de Lípidos Avanzada de Pediatría, formada por dos pediatras expertos en lípidos, un cardiólogo infantil y una enfermera. Los niños con hipercolesterolemia familiar deben seguir una dieta mediterránea y disminuir el aporte de colesterol y de grasas saturadas, presentes en alimentos ultraprocesados, bollería industrial, carnes rojas y grasas, leche y derivados lácteos enteros. Se debe favorecer el consumo de carne de ave, pescado, verduras y frutas.

El ensayo clínico está diseñado específicamente para población pediátrica, un grupo especialmente reducido debido a la baja frecuencia de este tipo de estudios en niños. El objetivo principal es determinar si el tratamiento es seguro en esta etapa de la vida, si es bien tolerado y si consigue reducir de manera eficaz los niveles de colesterol LDL y, en algunos casos, de lipoproteína(a), otro factor asociado a mayor riesgo cardiovascular.

Fragmentos de RNA

«Estamos estudiando una terapia completamente diferente a las estatinas y al ezetimiba, basada en pequeños fragmentos de RNA de interferencia que actúan dentro de la célula para bloquear la producción de proteínas implicadas en el metabolismo del colesterol», explica el doctor Pastor, quien subraya el carácter innovador de este enfoque terapéutico. Una de las principales ventajas potenciales de este tratamiento es la larga duración de su efecto, lo que podría facilitar enormemente la adherencia en la población pediátrica.

«Una inyección cada seis meses puede ser una herramienta muy útil en niños que tienen dificultades para seguir tratamientos diarios o en aquellos que no responden adecuadamente a las terapias convencionales», dice Pastor.

La inyección puede ser muy útil en menores con dificultades para seguir tratamientos diarios José Pastor — Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Elche

Internacional

El estudio es internacional y se desarrolla en varios países de Europa, América y otras regiones. En total, se prevé la inclusión de alrededor de 51 niños en todo el mundo, de los cuales actualmente participan aproximadamente 27 pacientes. En España, varios hospitales forman parte de esta red de investigación, como los del Mar o Sant Pau de Barcelona, o el Virgen del Rocío de Sevilla, para avanzar en el tratamiento de una enfermedad poco frecuente pero de gran impacto a largo plazo.

De la provincia participa una niña de ocho años en el Hospital General de Elche, que lleva uno probando la terapia con buenos resultados. Al margen de la hipercolesterolemia familiar, un 20 % de los niños tienen colesterol alto; y un 10 % de los pequeños con obesidad de 3 a 5 años presentan triglicéridos elevados y colesterol bueno HDL bajo. Las sociedades científicas recomiendan cribados universales entre los 2 y los 10 años.