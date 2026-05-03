María Pastor, Bellea del Foc 2026: "He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse"

PREGUNTA: Lo primero, ¿cómo ha pasado la noche y la vorágine de pasar de candidata a Bellea del Foc?

R: Pues en una nube, yo creo que las siete estamos en la misma situación, sin dormir. He dormido menos de una hora, pero la final es tanta la ilusión y el orgullo de poder estar aquí que no nos importa estar sin dormir.

P: ¿Qué es lo que espera de este año como máxima representante de la Fiesta?

R: Creo que nunca te esperas que te pueda llegar a ocurrir esto, pero yo simplemente diría que me voy a dejar llevar por el cargo. Voy a formar un equipazo, que creo que ya lo es, porque además nos llevamos superbién de toda la etapa de candidatas y voy sin expectativas, simplemente me voy a dejar llevar y enamorarme de la Fiesta un poquito más, pero desde una perspectiva muy diferente. Estoy muy feliz por ello y agradecida por la oportunidad

P: ¿Sintió sorpresa al escuchar su nombre en la Plaza de Toros?

R: Muchísimo, no me lo podía creer. La primera vez que escuché mi nombre ya me sorprendí porque, al final, puedes escuchar muchas cosas de fuera, pero como yo decía, la opinión de la gente puede diferir mucho de lo que piense un jurado. Yo no creía que pudiera ser posible que saliera mi nombre y escucharlo por segunda vez fue increíble. Solo recuerdo las caras de mis compañeras, de ilusión, me sentí muy arropada por todo el público. Sentí muchísimo cariño y creo que eso fue lo más especial.

Voy sin expectativas, a dejarme llevar y a enamorarme de la Fiesta un poquito más María Pastor — Bellea del Foc 2026

P: ¿Qué cree que ha valorado más el jurado para elegirla como Bellea del Foc?

R: Creo que, a pesar de que el tiempo con el jurado ha sido poco, han podido conocerme bien y han visto en mí que soy una persona muy sencilla, muy cercana y, sobre todo, muy transparente. Me he mostrado tal y como soy en todo momento y, por supuesto, el amor que le tengo a la Fiesta.

P: En muchas quinielas previas ya aparecía como elegida, ¿eso le ha generado más presión?

R: Como en todo grupo de personas en el que hay mucha gente, es normal que se opine. El tema de las candidatas y decir ‘me gusta más esta, me gusta más la otra’ es algo que gusta a la gente. Es lógico y no lo veo mal, porque al final es una opinión. El problema viene cuando pasas la barrera de meterte en redes sociales y comentarle cosas a esa persona, sean buenas o malas. Es algo que le puede perjudicar personalmente. Yo he recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y, aunque sean positivos, siempre he dicho que me mantengo con los pies en la tierra porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, es cierto que es algo que debería cortarse un poco

P: ¿Cómo ha sido despedirse de su hoguera?

R: Se me va a hacer muy raro, porque al final yo siempre estoy con mi Explanada y va a ser superextraño vivir los días de Hogueras sin ellos. Pero, al final, estamos todos muy ilusionados. La ilusión de este cargo no es solo mía, es de toda mi familia y de toda mi hoguera. Quiero que estemos todas en mi hoguera, estoy deseando que vayamos al menos una noche a estar con ellos. Nos hace mucha ilusión porque, además, somos una hoguera que no suele sacar fuego, y estamos muy felices y agradecidos

P: De hecho, es la primera Bellea del Foc de Explanada, ¿cómo se lleva este cargo?

R: Pues en shock, porque yo todavía no lo he asimilado. Voy a necesitar varios días, pero estoy muy feliz de haber podido comenzar yo con este cargo en mi hoguera. Habíamos tenido damas de honor, pero Bellea del Foc no, y no me puedo enorgullecer más de ser yo la primera.

P: Y este año, con doblete para la comisión, con la belleza infantil de Explanada, Lucía Colilla, como dama de honor de la Bellea del Foc infantil...

R: Sí, muy feliz porque, además, mi pequeña se lo merecía muchísimo. Es festera de cuna y, además, tiene una familia maravillosa detrás, lo cual me parece algo muy importante. Estoy muy feliz de que podamos compartir este sueño juntas.

P: Actualmente está estudiando enfermería, ¿ha pensado cómo va a compaginar el cargo con tus estudios?

R: Estaba finalizando la carrera de Enfermería, pero por supuesto lo dejo todo por el cargo. Ya lo terminaré cuando acabe este año tan especial

P: ¿Qué le pareció que la Gala de Candidatas se celebrase en la Rambla?

R: Me pareció espectacular, lo viví con una ilusión inmensa. Al final, creo que el hecho de llevar la gala al centro fue brutal, vino muchísima gente que no pertenecía a las hogueras y pudimos ver que estaba lleno. Todo el público estaba feliz, fue espectacular, estuvo muy bien organizado y todas lo disfrutamos con muchísima ilusión.

P: ¿Ha tenido ocasión de hablar con su antecesora, Adriana Vico?

R: Sí, tras la Elección estuve hablando con ella un ratito y me reafirmé en que ha sido una gran Bellea del Foc. Me dijo que me tenía para lo que necesitara y yo, además, le dije que aceptaba cualquier consejo, sobre todo de mujeres que han vivido el cargo tan intensamente y que lo han hecho tan bien. Me dejó un sobre en el coche y, cuando lo vi… ¡Fue increíble! Ya solo el ver el sobre y leer ‘Bellea del Foc d'Alacant’, me quedé sin palabras.

La ilusión de este cargo no es solo mía, es de toda mi familia y de toda mi foguera María Pastor — Bellea del Foc 2026

P: ¿Qué papel cree que tienen las mujeres en la Fiesta hoy en día?

R: Un papel imprescindible. Al final, la mujer puede ostentar cualquier cargo que se proponga, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Se puede llegar a todo lo que se quiera, así está avanzando la sociedad, y así lo estamos viendo, sobre todo, en nuestra Fiesta.

P: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los foguerers para este año?

R: Creo que cada mujer que pasa por el fuego le da su toque personal, y yo voy a intentar dejarme llevar y dar ese toque mío. Quiero ser muy cercana con todo el mundo, que no me traten como una persona que no se muestra cercana. Yo estoy por y para ellos, que voy a dar todo de mí y que pueden contar conmigo para lo que sea.

Ilusión y equipo: las damas de honor de la Bellea del Foc encaran un año "inolvidable"

Las damas de honor de la Bellea del Foc 2026 han compartido sus primeras sensaciones tras la elección, mostrando ilusión y ganas ante el año que tienen por delante. Eva Egea, de la Florida, se mostraba "muy ilusionada de estar aquí y con muchísimas ganas de empezar este año", destacando además que espera "poder conocer la fiesta desde otra perspectiva" y formar "un equipo increíble". En la misma línea, Nerea Alpera, de La Condomina, afirmaba estar "superilusionada de poder vivir esta experiencia y muy agradecida", con el objetivo de "aportar un poco lo que somos cada una de nosotras a nuestra Fiesta" y vivir "un año inolvidable". Por su parte, María Moya, de Don Bosco, definía este momento como "un sueño que se va a quedar para siempre", asegurando que todas quieren "abrir el corazón y el alma y que sea muy especial".

También Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso, incidía en que será "un año inolvidable" en el que quieren "disfrutar muchísimo juntas" y "vivir la Fiesta todavía un poco más desde dentro". Sara Pérez, de Doctor Bergez Carolinas, confesaba estar "deseando ver qué nos depara este año con este equipazo", subrayando además la importancia de descubrir "todo el trabajo que hay detrás" y que están "viviendo otra cara de la fiesta". Asimismo, Marta Salaberri, de Mercado Central, reconocía que "todavía estamos en una nube de la que es difícil bajar", pero con la intención clara de "dejarnos llevar y disfrutar de este año tan bonito", así como "dar un poquito de mí y de nosotras" para trabajar por la fiesta y "disfrutar muchísimo de estas Hogueras".