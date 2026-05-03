María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026

María Pastor González, de la hoguera Explanada, es la Bellea del Foc 2026. Su nombre resonó este sábado en una Plaza de Toros de Alicante, que fue testigo de un instante inolvidable para las Hogueras. El momento fue tan intenso como esperado cuando se abrió el octavo sobre de la noche y, al pronunciar el nombre de María Pastor, la nueva representante de la Fiesta no pudo evitar la emoción.

Casi 7.000 personas fueron testigos de este momento en la esperada Gala de la Elección que marcó el inicio de un nuevo ciclo festero para los foguerers. La gala, titulada "Únicos", contó con la participación de las 79 candidatas que deslumbraron con sus trajes de gala y de novia alicantina. Así, acompañadas por espectáculos musicales, luces y el calor de sus comisiones, las aspirantes brillaron en un escenario cargado de simbolismo.

Este sábado, María Pastor, de la hoguera Explanada, tomó el testigo de Adriana Vico Melgar en este nuevo ciclo festero. A sus 27 años, la estudiante de Enfermería, se convierte en la nueva máxima representante de las Hogueras 2026 en una noche que estuvo marcada por la emoción y el fervor de los alicantinos, quienes no dejaron de animar a sus candidatas durante cada paso del evento. La joven tiene entre sua aficiones pasar tiempo con su familia y amigos, leer y hacer deporte.

Antes de desvelarse el nombre de María Pastor como la máxima representante de las Hogueras, el jurado anunció a las siete representantes. Entre ellas están las damas de honor que acompañarán a la Bellea del Foc 2026, un año que, sin duda, será uno de los más importantes de sus vidas. Así: Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas; Marta Salaberri, de Mercado Central; María Moya, de Don Bosco; Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso; Nerea Alpera, de La Condomina, y Eva Egea, de La Florida.

La elección estuvo a cargo de un jurado presidido por Andrés Llorens y compuesto por Raquel Sánchez, Toñi Gómez, Paloma Boix, Ramón Alonso, Joaquín Rubio, Lali García, María Dolores León y Susana Navarro. La notaria, María Cristina Clemente, fue la encargada de entregar los sobres con el resultado.

Una gala de altura

La gala en la que se dio a conocer el nombre de la máxima representante de la Fiesta para 2026 comenzó a las 21.00 horas con un inicio nada habitual pero que conquistó a los presentes. Fue la Bellea del Foc 2025, Adriana Vico, y sus damas de honor las que dieron inicio a la gala desde el mismo escenario, un gesto que pilló desprevenidos a los presentes, que esperaban la habitual entrada al palco de honor, junto a las autoridades.

Así, tras una innovadora bienvenida, la noche comenzó con una voz en off que abrió la velada: "Porque tú eres fuerza, tú eres pasion, tú eres el impulso que nos convierte en un ejercito capaz de todo".

Con el escenario iluminado como pocas veces, los presentadores, Jessica Clavel (de Via Parc-Vistahermosa), José Iborra (de Pla Metal) y Ana Ballester (de Carrer Sant Vicent), tomaron las riendas de la gala. "Porque todas llevan dentro la luz, la fuerza y el corazón de esta Fiesta. Y eso ya las hace únicas", dijeron, dejando claro que la noche era para ellas, las auténticas protagonistas.

Tras esta presentación, las 79 candidatas llenaron por primera vez el escenario deslumbrando al público con sus impresionantes trajes de gala en una plaza repleta de foguerers y barraquers, que aplaudieron con fervor a sus candidatas a convertirse en Bellea del Foc 2026.

Homenaje a la Ciudad

La presentación de las candidatas dio paso a un segundo número musical que devolvió a los presentes a un viaje por la historia con canciones. Con esta actuación, el trío de presentadores hizo de nuevo su entrada en el escenario, desde donde dieron inicio al "gran musical de nuestra Fiesta". El ritmo lo pusieron las 79 candidatas, que con vestidos de noche, desfilaron una por una sobre una pasarela, sintiendo el calor de sus comisiones.

El primer desfile general introdujo el turno de la despedida de Adriana Vico Melgar, la Bellea del Foc 2025, quien recordó su paso por el cargo y el de sus damas de honor y la huella que dejó en la ciudad. "Todo lo vivido ha sido tan nuestro que es lo más verdadero que tenemos", expresó emocionada, mientras se despedía de su querido Alicante. Las lágrimas no faltaron al recordar los momentos vividos junto a sus damas de honor y junto a todos los foguerers.

Adriana Vico, una despedida desde el respeto La Bellea del Foc 2025, Adriana Vico, se despidió este sábado del cargo con un discurso marcado por una mezcla de serenidad y emoción, en el que apeló a la importancia de lo vivido durante este ciclo festero. Vico recordó la intensidad de este año: "Todo lo vivido ha sido tan nuestro que es lo más verdadero que tenemos". En su intervención, quiso lanzar un mensaje de cara al futuro, pidiendo respeto y apoyo para quien se convirtiera en la próxima Bellea del Foc. "Foguerers, os pido que respetemos, cuidemos y nos sintamos orgullosos de quien será la mejor embajadora de nuestra fiesta", señaló Vico, quien defendió la importancia de acompañar a la próxima representante en un cargo que, según señaló, se construye desde el compromiso y la pasión por las Hogueras. Adriana Vico también quiso detenerse en el valor de todas las personas y oficios que hacen posible la Fiesta y dedicó palabras de agradecimiento para la Federació de Fogueres, el Ayuntamiento de Alicante y todas las personas que han formado parte de su camino, especialmente para sus padres ("un equipo de tres") y sus damas de honor.

Y de esta forma, llegó el turno de un querido homenaje dedicado a la ciudad, inspirado en las señas de identidad de una ciudad y de una Fiesta que vive por y para sus tradiciones. "En l’olor de la pólvora, en el so de la dolçaina, en el batec d’un poble que mai oblida d’on ve", señalaron los presentadores.

El momento más esperado

Y llegó el instante más esperado de la noche. Las 79 candidatas, con sus trajes de novia alicantina, desfilaron por última vez antes de la Elección. El ambiente estaba cargado de emoción, los nervios se palpaban en cada rincón de la plaza.

Tras anunciar a las siete elegidas, llegó el octavo sobre. El más esperado. Tras una breve pausa, se pronunció el nombre que quedará marcado para siempre en la historia de las Hogueras: María Pastor, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026. La plaza estalló en aplausos mientras la nueva Bellea del Foc se llevaba las manos a la cara, más que emocionada.

Con los ojos llenos de lágrimas y rodeada por sus compañeras, saludó a un público rendido en el que su comisión celebraba hasta quedarse sin voz, ya que este año también cuentan con una dama de honor de la Bellea del Foc infantil, Lucia Colilla. Con voz temblorosa, entonó el himno de la ciudad, un instante que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

Un año de compromisos

Sin apenas tiempo para asimilar la emoción, la jornada del domingo marcará el inicio de un año lleno de compromisos para María Pastor y sus damas de honor. El estilista Miguel Ángel Leal será el primero en recibirlas. Más tarde, comparecerán ante los medios de comunicación en una rueda de prensa donde compartirán sus primeras impresiones como máximas representantes de la Fiesta.

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El calendario de actos no se detiene, y uno de los momentos más simbólicos será la tradicional visita a la hoguera Carolinas Altas, un acto que marca el comienzo de una nueva etapa llena de amor por la Fiesta.