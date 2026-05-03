¿Quién es María Pastor, la nueva Bellea del Foc 2026?

La Plaza de Toros de Alicante ha sido testigo este sábado de la elección de la Bellea del Foc de 2026. Las quinielas no han estado muy desencaminadas y la representante de Explanada ha sido la elegida entre las 79 aspirantes. La joven tiene 27 años y es estudiante de Enfermería. Entre sus aficiones figuran pasar tiempo con la familia y amigos, leer y hacer deporte.

La Elección de la Bellea del Foc 2026, en imágenes / Alex Domínguez

Durante este próximo año, María Pastor estará acompañada por sus damas: Sara Pérez Ramón, de Doctor Bergez-Carolinas, tiene 26 años y es psicóloga; Marta Salaberri Marcos, de Mercado Central, tiene 27 años y es graduada en Educación Infantil; María Moya Baeza, de Don Bosco, tiene 25 años y es titulada superior en Marketing y Publicidad; Nora Banegas Campos, de Escritor Dámaso Alonso, tiene 22 años y actualmente estudia el grado de Óptica y Optometría; Nerea Alpera Ramón, de La Condomina, tiene 22 años y estudia Enfermería, como la Bellea del Foc; y Eva Egea Molina, de La Florida, tiene 24 años y está estudiando el doble grado de Derecho y ADE.