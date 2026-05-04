Quejas y movilizaciones por la supresión de un centenar de ciclos de FP el próximo curso en la Comunidad Valenciana

El ajuste de la oferta de ciclos de Formación Profesional (FP) que ha diseñado la Conselleria de Educación para el próximo curso ha desatado la preocupación y las quejas en los centros educativos debido a la reducción de oportunidades para los alumnos al preverse una eliminación de alrededor de un centenar de títulos en la Comunidad Valenciana, según han estimado los sindicatos. En la provincia de Alicante, un total de 33 centros ya han visto perder estudios este curso, mientras que 27 han recibido autorización para impartir nuevos.

Aunque el departamento autonómico todavía no ha hecho públicos de forma oficial los grados que van a dejar de estar disponibles en los institutos y centros integrados de FP a partir de septiembre, los directores han recibido en las últimas semanas la notificación de los que van a salir del mapa formativo.

La baja demanda o el exceso de oferta de estudios similares en la zona han sido los principales argumentos que han recibido por parte del Gobierno valenciano para cancelarlos. Una justificación que no ha convencido a todos los responsables educativos por considerar que se empeora la calidad educativa de los alumnos y que habrá recortes del profesorado. De hecho, la medida del Consell ha desembocado incluso en la recogida de firmas, peticiones de reuniones a la conselleria y protestas para tratar de revertir la decisión.

Elche ha sido uno de los municipios de la provincia de Alicante donde más ruido ha tenido la decisión autonómica, porque han sido varios y muy representativos los ciclos que van a dejar de ofertarse. Uno de ellos es el de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género del instituto Victoria Kent. Un grado pinero en España, implantado en 2013, que este curso, entre las bajas tan solo se ha quedado con ocho estudiantes. Sus alumnos han convocado una protesta este miércoles, frente a la Dirección Territorial de Educación en Alicante.

Alumnas del ciclo de Igualdad del IES Victoria Kent de Elche, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

A ello se suma que en el centro integrado de FP la Torreta está prevista la eliminación del grado superior en Paisajismo y Medio Rural, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad educativa, que advierte del impacto negativo que esta decisión podría tener tanto en el alumnado como en el tejido productivo local por la vinculación de estos estudios con el Palmeral de Elche. Además, sectores estratégicos como el mantenimiento de zonas verdes urbanas, los viveros (más de 60 en la ciudad) o las empresas de paisajismo podrían verse perjudicados ante la falta de profesionales formados en proximidad, según han lamentado desde el centro educativo. Esta situación obligaría al alumnado interesado a desplazarse a otras localidades, lo que dificultará el acceso a la formación y reducirá potencialmente la matrícula. Actualmente, estos estudios llevan cuatro años en marcha y para el próximo curso ya habían detectado el interés de más de una veintena de personas en inscribirse.

El alumnado del centro integrado CIPFV Valle de Elda maneja tecnología punta en sus clases. | ÁXEL ÁLVAREZ / Áxel Álvarez

En el IES Tirant Lo Blanc, también del municipio ilicitano, también han lamentado el impacto negativo de la supresión del ciclo de Gestión de Alojamientos Turísticos en modalidad presencial y el de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en modalidad semipresencial.

En Alicante, también se eliminará el de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental en el centro integrado de FP Leonardo Da Vinci; en el Valle de Elda, Educación ha suprimido el grado medio de sistemas microinformáticos y redes, donde apuntan a que había una lita de espera superior a la veintena de alumnos, mientras que en el IES La Canal de Petrer han cancelado el ciclo superior de Diseño en Fabricación Mecánica, unos estudios cuya matrícula ha ido creciendo y era clave para una comarca industrial, según fuentes del centro. Su eliminación implicará que los alumnos tengan que desplazarse a Alicante a estudiar esta titulación, porque no se imparte en la zona.

Ciclos superiores, los más afectados

Una encuesta, realizada por el STEPV, ha arrojado que más del 50 % de los recortes se concentran en los grados superiores y que, por familias, afectan, sobre todo, a los Servicios Socioculturales y a la Comunidad, a la agraria, Informática y Comunicaciones, Hostelería y Turismo.

El sindicato mayoritario del profesorado ha advertido de que las supresiones implican recortes entre el profesorado, ya que en cada ciclo son necesarios 3-4 docentes y la eliminación de un alto número de estudios va a obligar a desplazar a profesorado, y pérdidas de trabajo.

El STEPV y UGT alertan de desplazamiento de profesores y de supresión de puestos de trabajo

Desde UGT han criticado que estas medidas están basadas en una "planificación opaca y unilateral" y que suponen" una reducción de plazas en sectores con alta demanda, causan desplazamientos de profesorado y numerosos despidos de personal docente, experto, especialista e interino, así como un empeoramiento de las condiciones laborales generales". Además, alerta del riesgo de que esta política favorezca una deriva hacia la privatización de la Formación Profesional.

El sindicato también denuncia la falta de transparencia en los criterios utilizados por la Conselleria y la ausencia de negociación con los centros y la representación del profesorado, trasladando a los equipos directivos la gestión de unas decisiones en las que no han podido participar.