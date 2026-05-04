Alicante acogerá en 2027 el Congreso de Medicina de Urgencias y Emergencias con 3.000 profesionales

Alicante acogerá el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) de 2027 en el que está previsto que participen 3.000 profesionales y que se celebrará a principios de junio del año que viene en el ADDA como sede principal.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que “es una gran noticia que Alicante haya resultado elegida como sede del congreso SEMES tras un exigente proceso de selección porque nos va a situar en el mapa de las grandes citas médicas del país, por las que apuesta del Patronato de Turismo”.

Auditoría de sedes

La candidatura alicantina para convertirse en sede oficial de este importante congreso ha resultado ganadora tras una exhaustiva auditoría de sedes y servicios realizada por el comité organizador en diciembre de 2025, confirman desde Alicante Convention Bureau (ACB).

Uno de los “puntos fuertes” de la candidatura, indican desde ACB, es la propuesta de lugares emblemáticos y con personalidad propia como es el caso de la Casa de la Misericordia como espacio complementario al Auditorio Provincial (ADDA).

La edil Ana Poquet y el doctor Pere Llorens / INFORMACIÓN

Casa de la Misericordia

El edificio de la Antigua Casa de Misericordia, posterior Fábrica de Tabacos, ha sido sometido a una rehabilitación integral que ha recuperado 6.305 metros cuadrados para espacios culturales, sociales, de empleo y nuevas tecnologías, entre otros, con una inversión de 12 millones de euros.

Este congreso es uno de los más multitudinarios del calendario médico nacional, de manera que supondrá un impacto económico y de visibilidad de primer orden para la ciudad.

Sedes singulares

"La llegada de SEMES en 2027 es un reconocimiento a la capacidad operativa de Alicante y a nuestra apuesta por ofrecer sedes singulares que aporten un valor añadido a la experiencia del congresista", señalan desde Alicante Convention Bureau.

Este evento reafirma la posición de Alicante como destino preferente para el sector MICE (congresos, reuniones, eventos e incentivos) que destaca por su conectividad, planta hotelera de calidad y su oferta de espacios que combinan la excelencia técnica con el legado histórico de la ciudad.