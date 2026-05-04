Alicante avanza hacia el palacio de congresos con la modificación del Plan Especial del puerto

Un paso más (aunque no será el último) hacia el futuro palacio de congresos de Alicante. El Ayuntamiento espera aprobar esta semana la modificación del Plan Especial del puerto que permitirá ubicar en los muelles 7 y 9 tanto el auditorio como la torre destinada a oficinas y el aparcamiento. Un complejo de más de 22.000 metros cuadrados que, para hacerse realidad, aún debe esperar a que la tramitación pase por la Generalitat y el Ministerio de Transportes.

Según ha informado el ejecutivo municipal, la Junta de Gobierno Local aprobará este martes la modificación urbanística, planteada por la Autoridad Portuaria. El expediente fue remitido el pasado 17 de marzo a la Concejalía de Urbanismo para su informe favorable y validado por los técnicos el 30 de abril. El objeto del trámite es adaptar el plan a la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios de 2025.

Para ello, se incorporan determinaciones específicas en la normativa con el objetivo de facilitar la implementación de los usos previstos en esta zona, teniendo en cuenta el anteproyecto del palacio de congresos de Alicante, seleccionado por la Diputación de Alicante en el concurso de ideas. El alcance de la modificación es tanto gráfico como normativo y contempla la reordenación de varios sectores, creando uno específico para la implantación del auditorio y las oficinas.

La aprobación que se espera llevar a cabo este martes, por parte del Ayuntamiento de Alicante, tendrá que ser ratificada posteriormente por la Conselleria de Medio Ambiente y, en último término, por Puertos del Estado. Por lo que el visto bueno definitivo no se espera hasta principios de 2027.

Sesenta años de espera

La necesidad de construir un palacio de congresos en la ciudad de Alicante lleva rondando a las distintas administraciones desde los años sesenta, cuando el entonces presidente de la Diputación, Pedro Zaragoza, se plantó en el despacho del ministro Fraga con la maqueta que había realizado Juan Antonio García Solera por encargo del ente provincial.

En este tiempo, su construcción ha sobrevolado ubicaciones como el Hogar Provincial, Campoamor (con la posterior llegada del ADDA), el Benacantil, Sangueta o las harineras. Tras ello, el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, la Diputación (que dirigía entonces Carlos Mazón) y el Ayuntamiento, con Luis Barcala al frente, empezaron a estudiar su ubicación en el puerto de Alicante, a espaldas del Panoramis. En 2023, ya con Julián López Milla en la Autoridad Portuaria, las tres administraciones anunciaron conjuntamente el lanzamiento de un concurso internacional de ideas, con el que buscaban que el futuro diseño marcase un "hito", mirándose en el espejo de obras como la ópera de Sídney.

El diseño ganador de dicho certamen, "San Carlos", fue escogido en abril de 2024. El proyecto es obra de la UTE Frade Arquitectos - Luca Poian Forms Limited - Pronited S.A.U., una unión de empresas españolas (Madrid) e internacionales, que obtuvo 90.000 euros (más IVA) como premio en concepto de los honorarios derivados del encargo del Proyecto Básico y de Ejecución, así como la Dirección de Obras posterior.

De la propuesta, el jurado valoró su estilo "rotundo y emblemático", aunque generó cierta decepción entre voces autorizadas presentes en la sala en el momento de la elección, que achacaban "falta de valentía y ambición" a los jueces, al entender que se habían presentado propuestas más innovadoras y atrevidas.