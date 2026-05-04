Alicante, la ciudad con peor evolución del país: casi la mitad de la población ha pasado a vivir en las zonas más empobrecidas

Más de un 41 % de secciones censales vulnerables y una renta de las unidades de convivencia inferior en más de 3.000 euros a la media española. Son algunos de los datos que sitúan a Alicante como la ciudad con peor evolución en el conjunto del país respecto a empobrecimiento en las últimas décadas.

El Catálogo de Barrios Vulnerables, publicado cada 10 años desde 1991 por parte del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana gracias a los sucesivos convenios entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Vivienda, ha salido a la luz este lunes con datos actualizados de los 153 municipios más poblados de España, los que tienen una cifra superior a los 50.000 habitantes censados.

El estudio, realizado con datos de 2021, entra en detalle en la situación de las 13 ciudades con más habitantes, entre las que está Alicante. Esta es, curiosamente, la ciudad peor parada en algunos aspectos. Por ejemplo, en el estudio se constata que “respecto al catálogo de 2001, la ciudad que presenta peor evolución es Alicante, pasando de residir tan solo algo menos del 14 % de su población en un barrio vulnerable a hacerlo la mitad”.

Bloques en Virgen del Remedio, en la Zona Norte de Alicante. / Alex Domínguez

Se trata de la peor evolución, aunque no del peor dato, que se sitúa en Málaga, donde más de la mitad de la población reside en estos barrios. Sin embargo, el dato no deja de ser excepcional, ya que en el estudio se destaca que solo ha habido dos municipios cuya población, en más de la mitad, ha residido en barrios vulnerables desde que se analizan estos datos: Córdoba en 2001 y Las Palmas de Gran Canaria en 2011.

Los autores del estudio engloban este dato en un aumento generalizado de la desigualdad en la mitad sur del país, donde las ciudades meridionales presentan una evolución más adversa respecto a las del norte.

Más datos

Además, en el estudio se constata que 101 de las 245 secciones censales que hay en la ciudad de Alicante son consideradas vulnerables, con un porcentaje del 41,2 % del total, mientras que la renta media por unidad de convivencia es de 18.220 euros anuales, que son 3.130 euros menos que la media nacional. Alicante también pierde respecto al conjunto del Estado en nivel de paro, con una cifra superior a la media nacional pese a haber sido inferior hace dos décadas. Un dato que contrasta con la de población sin estudios, un 3,16 %, cuando en el conjunto del estado el porcentaje es del 3,81 %.

La vulnerabilidad, pese a estar detectada y cronificada, no ha sido contestada desde la administración con programas eficientes Daniel Millor — Coordinador del programa Asertos

Otro dato a tener en cuenta es que, según el estudio, “la distribución de la categoría de la edificación residencial en Alicante sigue un patrón similar a la de rentas”, es decir: los barrios peor edificados son los más pobres, y en este grupo los más perjudicados son los barrios con más concentración de viviendas, todos de la Zona Norte: Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen del Carmen, Juan XXIII y las Cuatrocientas Viviendas. En esta clasificación les siguen El Pla, Carolinas y “algunas secciones censales” de San Gabriel, la Florida y Rabasa.

Esta situación se da pese al “gran proceso de sustitución edificatoria” en la ciudad, donde los autores del estudio destacan la ausencia de secciones censales con edificación predominante anterior a 1940 y “escasa presencia” de bloques anteriores a 1960. La mayoría de bloques corresponden a entre los años sesenta y ochenta. Daniel Millor, arquitecto salubrista y coordinador del programa Asertos, impulsado por Arquitectura Sin Fronteras y Quatorze, destaca en este aspecto que “el estudio demuestra que ciertas zonas las casas están mejor y la vulnerabilidad residencial no se acentúa tanto, pero pese a eso la gente está peor y las vulnerabilidades laboral y relacional son más visibles”. Ello se debe, considera, a que “la vulnerabilidad, pese a estar detectada y cronificada, no ha sido contestada desde la administración con programas eficientes”.

Bloques de viviendas en Virgen del Remedio, en la Zona Norte de Alicante. / Alex Domínguez

Millor, además, reivindica “más inversión” para este tipo de estudios que permitan “diagnosticar, actuar y evaluar en base a la evidencia” a las instituciones, y pone el ejemplo de los 5.000 euros que desde su proyecto aportaron para que Alicante entrara en un estudio de 2022 sobre “Localización espacial de clústeres tipológicos de los Espacios Urbanos Sensibles del municipio de Alicante y su relación con la vulnerabilidad urbana” tras el “rechazo”, señalan, del Ayuntamiento a invertir esa cantidad para detectar vulnerabilidades en la ciudad y actuar en consecuencia.

Nuevas vulnerabilidades

En el estudio también se subraya que “las secciones censales vulnerables” se mantienen “constantes” respecto a 2011, señalando las viviendas adyacentes a la avenida Pintor Gastón Castelló y a la primera corona alrededor del casco antiguo” y a las que ahora se suman las zonas adheridas a las avenidas de Novelda y de Alcoy, que alcanzan parte de los barrios de la Zona Norte y también Tómbola, Los Ángeles, Altozano, Campoamor y las faldas del castillo de San Fernando.

En total, el estudio calcula que hay un aumento considerable de habitantes susceptibles de sufrir condiciones de vulnerabilidad: 80.000 nuevos vecinos se sitúan en este grupo desfavorable.

Todo esto se traduce en una evolución negativa en la que Alicante concentraba, en 2001, menos del 14 % de sus habitantes en barrios vulnerables para casi triplicar el porcentaje 10 años después, alcanzando el 36,63 %, hasta llegar al 45 % en 2021. Sólo Málaga supera (y de largo) esta cifra, alcanzando el 57,21 %. En cuanto a barrios, solo cinco eran considerados vulnerables en 2001. Una década más tarde se alcanzaron los 14, y el último dato la cifra ha llegado hasta 19, aumentando también el número de habitantes que residen en ellos.

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En el estudio se detalla que la vulnerabilidad se mide por indicadores de estudios, renta y paro, y los barrios con “vulnerabilidad crítica” son todos los de la Zona Norte.