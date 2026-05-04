Compromís plantará batalla judicial a la financiación pública de los colegios que segregan por sexo en Alicante

Los colegios del Opus Dei que continúan separando por sexo a sus alumnos y que reciben una subvención pública de las arcas valencianas están en el punto de mira de Compromís. La formación valencianista ha denunciado "la renovación ilegal" de conciertos educativos por parte de la Conselleria de Educación a siete colegios de la Comunidad Valenciana, dos de ellos en Alicante (Aitana y Altozano) por tener aulas exclusivas de chicos y de chicas, "una práctica que se considera incompatible con la legislación educativa vigente".

En conjunto, los fondos que reciben estos colegios privados y religiosos de manos de la Generalitat ascienden a 12 millones anuales y los 72,6 millones de euros hasta 2031, según la coalición, que ya ha avanzado que tomará medidas judiciales contra el gobierno de Pérez Llorca. Y es que la Ley Orgánica educativa, la Lomloe, establece de forma explícita, en su artículo 84.3, que “no podrán suscribir conciertos educativos los centros que desarrollen el principio de coeducación mediante la segregación del alumnado por sexo”. Además, Compromís se ampara en que la normativa autonómica decreta que "para estar acogido a régimen de concierto se debe fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todas las etapas educativas, desarrollando el principio de coeducación" y añade: "en todo caso esta obligación comportará el no separar al alumnado por su género".

Con ello los valencianistas han destacado que tanto la Lomloe, como la normativa de conciertos autonómica, que creó el Botànic sirvieron para tener las herramientas jurídicas necesarias para tener en cuenta estos aspectos ahora que tocaba revisar los conciertos educativos. Justifican que en etapas anteriores, cuando gobernaron junto al PSOE, había "sido imposible porque la normativa vigente no lo permitía".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, en una intervención en las Cortes / Alex Domínguez

Restitución del dinero público

“El PP ha incumplido la ley y el gobierno de Pérez Llorca se contradice porque asegura que no hay dinero para la escuela pública y para mejorar el salario del profesorado, pero financia con muchos millones a colegios que separan a niños de niñas en las aulas”, ha aseverado el síndic de Compromís Joan Baldoví.

Por su parte, el portavoz de Educación de la formación, Gerard Fullana, ha lamentado que “estamos a las puertas de una huelga indefinida del profesorado y este desfalco de dinero del PP es simple y llanamente una aberración, por eso exigimos que de forma inmediata la consellera d’Educación revoque los conciertos educativos de estos centros”.

Compromís ha registrado hoy mismo un requerimiento a la Conselleria donde advierte de presuntas ilegalidades cometidas y exige la reposición de la legalidad de forma inmediata con la cancelación de dichos conciertos, así como la restitución del dinero público afectado.

Responsabilidades

La coalición señala directamente a la consellera de Educación, Carmen Ortí, por su responsabilidad política en esta decisión, ya que el año pasado fue la encargada de la renovación de estos conciertos educativos hasta 2031, cuando ocupaba el cargo de subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados dentro de la propia Conselleria. Según la Orden 6/2025 de 9 de abril, donde se detallan las funciones de dicho cargo, Ortí ostentaba la competencia de tutelar el proceso.

Compromís también sitúa como responsable político de esta renovación al actual conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, bajo cuyo mandato al frente de la Consellería de Educación se validaron estos conciertos educativos pese a las advertencias legales. “En todo caso y como viene siendo habitual, al frente de todos estos escándalos siempre hay un nombre: Carlos Mazón y ahora el de su heredero, Pérez Llorca, que se asegura de que nada cambie. Ambos son cómplices de esta trama para financiar a colegios que segregan por sexo y que están vinculados al Opus Dei”, ha destacado Baldoví.

Alumnas del colegio Altozano de Alicante en una actividad extraescolar / AXEL ALVAREZ

Segregados

Los datos exigidos por Compromís vía parlamentaria, y ofrecidos por la propia conselleria, reflejan, según la coalición que los siete centros suman actualmente 4.347 alumnos y alumnas, de los cuales 3.951 continúan escolarizados en dinámicas de segregación por sexo, lo que supone el 91% del alumnado total.

“Su modus operandi consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero después presionan a familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos figura que hay matriculado únicamente a un niño o a una niña en las etapas de entrada para intentar justificar artificialmente que no segregan”, ha explicado Fullana.

Han señalado que, para esta renovación, que se tramitó en el primer semestre de 2025 por parte del gobierno del PP, “tenían las herramientas necesarias para que centros que abogan por separar a niños y niñas e incumplen derechos básicos como la igualdad o la coeducación, no recibieran dinero público bajo los parámetros de centros concertados”.

Además, han recordado también que cuando entró en vigor la Lomloe, en 2022, la Conselleria de Educación dirigida por Compromís envió un avisó oficial a los centros educativos que segregaban por sexo en el que se explicitaba que estaban obligados a abrir la matrícula de alumnado tanto a niñas como a niños y que, si no lo hacían, la administración tendría la potestad de revocarles el concierto educativo de oficio.