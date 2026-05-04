Estos son los cursos gratis para mayo de 2026 en Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de mayo en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, Centro de Emprendedores'y la Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
La construcción de la marca a través de la experiencia del cliente
- Fecha: 8 de mayo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 8 de mayo
Vender más con tu negocio online (curso online)
- Fecha: 13 de mayo
- Horario: de 10:00 a 12:00 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 8 de mayo
Curso de la idea a la puesta en marcha
- Fecha: del 18 al 22 de mayo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 18 de mayo
Cómo calcular los costes de mis servicios
- Fecha: 27 de mayo
- Horario: de 09:30 a 11:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 27 de mayo
Inteligencia Artificial: tu socio para emprender
- Fecha: 29 de mayo
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 29 de mayo
Escuela de Talento Femenino
Conservatorio Turismo, hostelería y oportunidades
- Fecha: 5 de mayo
- Horario: de 18:00 a 20:00 horas.
- Lugar: C/Italia, 21, frente a la Plaza Séneca
- Inscripciones hasta el 4 de mayo
Lanza tu tienda online en Shopify
- Fecha: 7 y 14 de mayo
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 6 de mayo
Autonomía profesional femenina en la era de la IA. Programa práctico de estrategia y liderazgo digital
- Fecha: 8, 15 y 22 de mayo y 5 y 12 de junio
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 7 de mayo
Ser mujer 10 y disruptiva para la alcanzar la excelencia
- Fecha: 16 y 26 de mayo y 2 de junio
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 18 de mayo
Trae la oficina a la playa: creatividad y bienestar para el emprendimiento
- Fecha: 21 y 28 de mayo
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
- Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 20 de mayo
Orientación para el empleo
El sector de la limpieza en Alicante
- Fecha: el 8 de mayo
- Horario: de 10.00 a 11.30 horas
- Inscripciones hasta el 7 de mayo
Curso intensivo de corte de carne y elaborados cárnicos
- Fecha: del 11 de mayo al 12 de junio
- Horario: de 09.00 a 14.00 horas
- Inscripciones hasta el 6 de mayo
Puertas al empleo: agencias de colocación, consultoras de rrhh y empresas de trabajo temporal
- Fecha: 15 de mayo
- Horario: 10.00 a 11.30 horas
- Inscripciones hasta el 14 de mayo
Aprende a presentarte a las empresas
- Fecha: 22 de mayo
- Horario: de 10.00 a 11.30 horas
- Inscripciones hasta el 21 de mayo
El portal de empleo de la Agencia Local de Alicante Portalemp y Punt Labora
- Fecha: 29 de mayo
- Horario: de 09.30 a 11.00 horas
- Inscripciones hasta el 28 de mayo
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