Estos son los cursos gratis para mayo de 2026 en Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de mayo en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, Centro de Emprendedores'y la Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

La construcción de la marca a través de la experiencia del cliente

Fecha: 8 de mayo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 8 de mayo

Vender más con tu negocio online (curso online)

Fecha: 13 de mayo

Horario: de 10:00 a 12:00 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 8 de mayo

Curso de la idea a la puesta en marcha

Fecha: del 18 al 22 de mayo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 18 de mayo

Cómo calcular los costes de mis servicios

Fecha: 27 de mayo

Horario: de 09:30 a 11:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 27 de mayo

Inteligencia Artificial: tu socio para emprender

Fecha: 29 de mayo

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 29 de mayo

Escuela de Talento Femenino

Conservatorio Turismo, hostelería y oportunidades

Fecha: 5 de mayo

Horario: de 18:00 a 20:00 horas.

Lugar: C/Italia, 21, frente a la Plaza Séneca

Inscripciones hasta el 4 de mayo

Lanza tu tienda online en Shopify

Fecha: 7 y 14 de mayo

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 6 de mayo

Autonomía profesional femenina en la era de la IA. Programa práctico de estrategia y liderazgo digital

Fecha: 8, 15 y 22 de mayo y 5 y 12 de junio

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 7 de mayo

Ser mujer 10 y disruptiva para la alcanzar la excelencia

Fecha: 16 y 26 de mayo y 2 de junio

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 18 de mayo

Trae la oficina a la playa: creatividad y bienestar para el emprendimiento

Fecha: 21 y 28 de mayo

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Lugar: Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 20 de mayo

Orientación para el empleo

El sector de la limpieza en Alicante

Fecha: el 8 de mayo

Horario: de 10.00 a 11.30 horas

Inscripciones hasta el 7 de mayo

Curso intensivo de corte de carne y elaborados cárnicos

Fecha: del 11 de mayo al 12 de junio

Horario: de 09.00 a 14.00 horas

Inscripciones hasta el 6 de mayo

Puertas al empleo: agencias de colocación, consultoras de rrhh y empresas de trabajo temporal

Fecha: 15 de mayo

Horario: 10.00 a 11.30 horas

Inscripciones hasta el 14 de mayo

Aprende a presentarte a las empresas

Fecha: 22 de mayo

Horario: de 10.00 a 11.30 horas

Inscripciones hasta el 21 de mayo

El portal de empleo de la Agencia Local de Alicante Portalemp y Punt Labora

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