Educación cifra en más 2.400 millones de euros las reivindicaciones de los sindicatos para el profesorado

Educación ha cuantificado en más de 2.400 millones de euros anuales las demandas que los sindicatos han exigido para el profesorado, lo que serviría para desconvocar la huelga indefinida que comenzará el próximo lunes, 11 de mayo. Unas reivindicaciones de las que la responsable autonómica, Carmen Ortí, ya ha advertido de que "por supuesto superan la capacidad de la Comunidad Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación".

Entre otras medidas, los representantes de los docentes han reclamado cobrar 500 euros brutos más al mes; una drástica bajada de ratios de hasta un 43 %; la recuperación del refuerzo de las plantillas previsto en 2023, junto a la creación de 2.000 plazas nuevas; sustituciones inmediatas de las bajas; la climatización de todos los centros en un plazo de dos años; finalizar el Plan Edificant, entre otras mejoras laborales.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, en las Cortes / INFORMACIÓN

Pese a la dificultad de llegar a un punto en común que pueda detener una movilización que parece imparable entre los profesionales de la enseñanza pública, la dirigente autonómica ha reiterado que la Generalitat está abierta "al diálogo" y a "poder llegar a acuerdos Al igual que hemos dicho desde el primer momento, desde que llegué en el mes de diciembre y reitero de nuevo".

Por lo pronto y mientras los sindicatos, así como las asambleas de docentes de los centros educativos están volcados esta semana en perfilar las protestas que protagonizarán la primera semana de huelga, la consellera ha recordado que el 7 de mayo hay convocada una mesa sectorial en la que se va a tratar la reducción de la burocracia. "Nosotros no solo nos estamos centrando en el tema de las retribuciones, sino también en todo el paquete de medidas que ellos estaban reclamando y que además también estaban ya dentro de nuestros objetivos", ha sentenciado.

Encierro de cincuenta profesores en el IES La Torreta de Elche para presionar por las mejoras laborales en la educación pública. / Áxel Álvarez

Calendario de protestas

Los sindicatos, que han convocado la huelga (STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita), han fijado para el lunes 11 de mayo piquetes informativos en los centros educativos y manifestaciones en Elche, Alicante, Valencia y Castellón a las 12 horas. El martes 12, por la mañana, han organizado una campaña de colocación de carteles reivindicativos y de huelga en las distintas localidades, mientras que por la tarde han convocado encierros en los centros educativos que se han ofrecido como referencia, con el objetivo de reunir al mayor número posible de participantes en apoyo a la protesta.

El miércoles 13 de mayo tendrán lugar concentraciones a las 12 horas frente al Palau de la Generalitat en València y en las sedes del Gobierno valenciano en Alicante (Casa de las Brujas) y Castellón (Casa de los Caracoles). El jueves 14 se repetirán las concentraciones, también a las 12:00 horas, ante la Conselleria de Educación y las Direcciones Territoriales de Alicante y Castellón. En ambos días, los centros podrán organizar acciones previas siempre que no coincidan con los horarios de las convocatorias principales.

El viernes 15 de mayo prevén una manifestación unitaria en València a las 12:00 horas como cierre de las movilizaciones. De forma complementaria, se plantea participar en actos públicos de Presidencia y de la Conselleria para visibilizar las reivindicaciones, así como trasladar las demandas a las Cortes, ayuntamientos y otras entidades públicas durante plenos o comisiones.