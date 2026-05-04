Escrache de médicos del Hospital de Sant Joan al conseller de Sanidad

"Necesitamos cirujanos en el servicio de Cirugía General", "Necesitamos médicos en la UHD (unidad de hospitalización a domicilio) del Hospital Universitario de Sant Joan", "No te lleves el dinero a la privada", "Menos derivación a la privada", "Menos dinero al chiringuito" o "Abra los quirófanos por la tarde".

Estos son solo algunos de los mensajes que un grupo de médicos y de representantes sindicales del Hospital de Sant Joan han exclamado al paso del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en un escrache que ha aguantado durante varios minutos el dirigente, quien ha acudido a este centro a mantener una reunión de trabajo con el equipo directivo y los jefes de servicio, según han explicado desde la Conselleria de Sanidad puesto que no había convocatoria de prensa de esta visita.

El dirigente ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo y los jefes de servicio sin convocatoria a medios

Trato digno

Los médicos también han defendido a la sanidad pública, han reivindicado la jornada de 35 horas, la apertura de la bolsa..."Marciano, trato digno a los pacientes, trato digno" e "Igualdad con los empleados públicos", o "Dejar de mentir a los empleados públicos y a los trabajadores" son otras palabras que ha tenido que escuchar, así como que la población del departamento crece y que necesitan más plantilla. También le han llamado mentiroso y han pedido su dimisión.

El conseller, acompañado del gerente del centro hospitalario, Juan Antonio Marqués, ha saludo al llegar a los médicos y representantes sindicales reunidos, entre ellos del Sindicato Médico, del Sindicato de Enfermería Satse y de UGT y Comisiones, entre otros. Después, ha aguantado el chaparrón pues ha arrancado la cascada de peticiones mientras se dirigía hacia el interior del edificio y se han exhibido pancartas con estas reivindicaciones.

Aumento de plantilla

"Necesitamos un aumento de plantilla en el Hospital de Sant Joan, el departamento ha crecido", le han recordado. Seguidamente, han expuesto que los cirujanos están haciendo ocho guardias al mes en el servicio de Cirugía General, "la dirección y la gerencia lo saben".

"Necesitamos cirujanos con capacidad de hacer guardias, no necesitamos contratos de guardia, necesitamos plantilla de guardia, interinidades y contratos estructurales. Están los cirujanos, intensivistas y anestesistas haciendo más de ocho guardias al mes. Necesitamos cirujanos, médicos en Sant Joan, necesitamos anestesistas, necesitamos intensivistas, necesitamos pediatras, está dicho por activa y por pasiva. Necesitamos médicos de guardia, necesitamos adaptar la dotación de médicos al crecimiento de la población del departamento 17", han abundado los profesionales que han protagonizado esta protesta, que han seguido al conseller hasta dentro del departamento al que ha acudido.

También se le ha dicho, entre otras cosas, que los médicos están enfermando por la sobrecarga asistencial.

Escrache a Marciano Gómez en el hospital Doctor Balmis / Alex Domínguez

Otro en 2025

No es el primer escrache que sufre el conseller en Alicante que ya el año pasado fue víctima de otro en el Hospital General de Alicante. En marzo de 2025, un grupo de entre 10 y 15 personas obligó obligado a modificar el lugar donde iba a tener lugar la presentación del proyecto de un nuevo edificio en el recinto, que se levantará en el espacio de la antigua cafetería, en el acceso por la calle Maestro Alonso, junto a la entrada de Urgencias pediátricas. La presentación se celebró dentro del recinto de Urgencias, y se tuvieron que cerrar las puertas.

"Las palabras de Marciano, un engaño de tirano" fue una de las consignas coreadas por un grupo de trabajadores, entre ellos representantes sindicales, para pedir la dimisión del conseller de Sanidad en aquella visita con la diferencia de que en aquel caso sí había convocatoria a medios de comunicación.