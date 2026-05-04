La Fiesta entra en la redacción: las Belleas del Foc y sus damas de honor visitan la redacción de INFORMACIÓN

En una nube de emoción de la que todavía no han aterrizado, las recién proclamadas Belleas del Foc 2026 y sus damas de honor han regresado este lunes al lugar donde su gran noche ya se convirtió en historia impresa. Apenas unos días después de su elección en la Plaza de Toros, María Pastor y Leire Arellano han encabezado una visita muy especial a la redacción de INFORMACIÓN, donde han podido reencontrarse con las primeras crónicas, imágenes y titulares que narraron el instante más importante de una noche que ya forma parte de la memoria de la Fiesta.

Acompañadas por el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, las máximas representantes de la Fiesta y sus damas de honor han sido recibidas por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, y el director de InformaciónTV, Adrián Ivorra, en un encuentro marcado por la emoción, la curiosidad y la sorpresa al ver de cerca cómo se construyen las noticias que estos días llevan sus nombres.

Cuando la vi este domingo me hizo una ilusión tremenda, es que quiero colgarla en la pared de mi casa porque es muy fuerte María Pastor — Bellea del Foc 2026

El recorrido por la redacción ha comenzado entre páginas de papel y pantallas digitales que les devolvían, casi en bucle, los instantes de su Elección. En la sección web del diario han revivido vídeos, galerías y reacciones de una noche que aún les parece reciente, pero el momento más impactante ha llegado en la sección de fotografía, cuando han visto, segundo a segundo, el instante exacto en el que sus nombres fueron pronunciados en la Plaza de Toros.

"Es surrealista verme ahí"

La Bellea del Foc 2026, María Pastor, ha reconocido que aún necesita tiempo para asimilar todo lo vivido. Ha explicado que "pues alguna cosa había visto ya y lo que pasa es que todavía voy a necesitar unos días para asimilar todas las noticias y todo lo que nos está pasando", añadiendo que cuando se ve en los medios le resulta difícil de creer y que "me parece muy surrealista ser yo la que está ahí, pero muy contenta y muy orgullosa de poder ostentar este cargo". Sobre la portada del día de la Elección ha señalado con ilusión que "cuando la vi este domingo me hizo una ilusión tremenda, es que quiero colgarla en la pared de mi casa porque es muy fuerte".

Me ha gustado mucho la visita al periódico, lo que más me ha sorprendido es ver cómo se hace, no me lo imaginaba así y me ha parecido muy chulo Irene Arellano — Bellea del Foc infantil

Por su parte, la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano, ha asegurado que la visita le ha encantado y que lo que más le ha sorprendido ha sido ver el funcionamiento interno del periódico, señalando que "me ha gustado mucho la visita al periódico, lo que más me ha sorprendido es ver cómo se hace, no me lo imaginaba así y me ha parecido muy chulo", añadiendo que poder llevarse el ejemplar es algo especial porque "así podemos vernos en el día de la Elección".

La emoción de las damas de honor

Las damas de honor también ha vivido la jornada con intensidad. Sara Pérez, de Doctor Bergez-Carolinas, ha explicado que ha intentado seguir toda la cobertura pese al ritmo de estos días: "lo he visto a cachitos pero he intentado leerlo todo, es una pasada porque ves cómo se construye todo y lo que vemos en el día a día". Como ella, Marta Salaberri, de Mercado Central, ha reconocido que la agenda festera es frenética, aunque siempre encuentran "huecos para seguir las noticias y las imágenes que se publican", mientras que María Moya, de Don Bosco, ha asegurado que le ha sorprendido especialmente la visita porque "tenía muchas ganas de venir y de vernos en el periódico, es muy fuerte esto".

Por su parte, Nora Banegas, de Escritor Dámaso Alonso, ha recordado el impacto del domingo "fue increíble poder vernos en las noticias y en los vídeos", y Nerea Alpera, de La Condomina, ha explicado que su familia sigue muy de cerca cada publicación, señalando que "mi padre es fiel seguidor de este periódico y siempre me manda todo lo que sale, hasta las noticias de la Elección". Eva Egea, de La Florida, ha destacado la emoción acumulada de estos días y ha confesado que "es increíble todo y todavía es fuerte, pero muy contenta e ilusionada por lo que está por venir".

Las nuevas Belleas del Foc y sus Damas de Honor visitan la redaccion de INFORMACIÓN / Alex Domínguez

Entre páginas que ya son historia

Durante el recorrido, Leire Arellano vivió uno de los momentos más especiales de la visita al convertirse, por unos instantes, en "editora" de su propia portada. Allí diseñó su propio titular en valenciano para el periódico, en el que decía: "Ja tenim Bellea del Foc infantil i les seues dames d'honor 2026", una página simbólica que, además, pudo llevarse después a casa como recuerdo de la jornada.

Como ella, sus damas de honor han podido hojear los ejemplares recientes del diario, reencontrándose con los instantes en los que fueron proclamadas Belleas del Foc y damas de honor. Entre ellas, Estrella del Mar Peláez García, de la hoguera Calvo Sotelo, ha reaccionado con emoción al verse en papel, asegurando que "es muy fuerte, tengo mucha cara de emocionada". Irene Straub González, de Foguerer Carolinas, ha recordado entre risas que "cuando me nombraron tenía la nariz así porque estaba llorando", mientras que Lucía Colilla González, de Explanada, ha confesado su intención de guardar el periódico "para que lo vean mis padres".

Martina Albadalejo Quero, de Virgen del Remedio - La Cruz, ha explicado que "mis padres trajeron el periódico a casa para que pudiera verlo, me hizo mucha ilusión". Nerea Navarro Cardoso, de Avenida Costablanca-Entreplayas, ha señalado que "me he visto muy bien, estaba muy emocionada", y Alba Illana Mas, de Carolines Baixes, ha destacado que "me gusta como salgo y también sale mi hoguera en las fotos".

Antes de finalizar la visita, todas las participantes han coincidido en el deseo de conservar estos días como un recuerdo imborrable, con varios ejemplares bajo el brazo, han asegurado que quieren guardarlos y compartirlos en casa como testimonio de una experiencia que, aunque aún están viviendo con vértigo, ya forma parte de la historia de las Hogueras.