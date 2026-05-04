Filtraciones y quinielas ganadoras: el jurado de las Belleas del Foc, en el centro de la polémica

Todos parece que lo sabían, sobre todo con la corte infantil, antes de que se hiciera público el contenido de los sobres, que entregó la notaria, con los veredictos. En los pasillos de la Plaza de Toros de Alicante, entre corrillos de festeros, en la barra y hasta en la cola del baño circulaban siete nombres de candidatas infantiles (más bien, de sus hogueras) que horas después serían confirmados sobre el escenario de la gala de la Elección.

Parece que no era intuición ni experiencia, sino que eran listas, supuestas filtraciones, que, un año más, han vuelto a poner en entredicho el proceso de Elección de las Belleas del Foc. Algo similar, aunque menos escandaloso, sucedió este año con las adultas, donde todo apunta a que hubo más discrepancias en el jurado.

Las quinielas forma parte de la Fiesta, las apuestas, los rumores y aventurar nombres es casi un ritual entre foguerers. Sin embargo, lo ocurrido este año ha ido más allá, con voces incluso de los jurados que coinciden en que no se trata solo de comentarios de aficionados, sino de informaciones demasiado precisas que, en algunos casos, acertaban todas las elegidas antes del fallo oficial. "Que se acierten cinco o seis nombres es habitual, pero que se acierten las siete ya no lo es", explica Toñi Gómez, delegada de bellezas de la hoguera Calderón de la Barca-Plaza de España y una de las integrantes del jurado designadas por la Federació.

Que se acierten cinco o seis nombres es habitual, pero que se acierten las siete ya no lo es Toñi Gómez Gomis — Miembro del jurado adulto

El reglamento es claro. En su artículo 15 obliga a los miembros del jurado a mantener la confidencialidad de todo el proceso, sin embargo, esa premisa, según varios testimonios, no se ha cumplido. Lali García, representante de la hoguera Florida-Plaza de la Viña y elegida por votación de la asamblea, asegura que se han producido comentarios fuera del grupo de los nueve miembros y que incluso se han trasladado valoraciones internas que habrían llegado hasta los foguerers y las propias candidatas. "Eso no puede quedar así, las chicas se merecen respeto y no se puede discriminar ni hablar de ellas fuera del jurado", afirma García, asegurando que llegó a plantearse dimitir días antes de la Elección por lo que califica como una situación "inaceptable".

Las chicas se merecen respeto y no se puede discriminar ni hablar de ellas fuera del jurado Lali García — Miembro del jurado

Las sospechas sobre el origen de las filtraciones también apuntan hacia adentro. "Era imposible que saliera de fuera", asegura María Dolores León, miembro del jurado y festera de la hoguera Monjas Santa Faz, que afirma haber recibido en su entorno una lista que coincidía exactamente con la definitiva. En la misma línea se expresa Lali García, quien va más allá al señalar que algunos miembros podrían haber trasladado información a terceros: "Se lo dicen a gente de las hogueras y eso empieza a correr".

Un sistema cuestionado

El modelo de elección del jurado, con seis miembros designados por la Federació de Fogueres y tres elegidos por votación de los festeros, ha sido otro de los focos de crítica. María Dolores León, considera que este reparto genera un claro desequilibrio: "Si los seis se ponen de acuerdo, el resto estamos vendidos", explica la festera, quien reconoce que durante el proceso sintió "presiones [aunque sin concretar de quién] para negociar su voto", algo que rechazó de plano, y defiende que el peso de las comisiones debería ser mayor para evitar manipulaciones.

El artículo 15 del reglamento obliga a los miembros del jurado a mantener la confidencialidad de todo el proceso

A estas críticas se suma la polémica por la composición del jurado. Las bases establecen que tres de los miembros designados deben ser representantes de la sociedad civil sin vinculación con el mundo de las bellezas. Sin embargo, este año ha formado parte del jurado adulto Paloma Boix, concejala de Fiestas, Fallas y Cultura de Burriana, una circunstancia que también ha generado dudas sobre el cumplimiento de ese requisito.

El proceso, bajo la lupa

Desde dentro, otros jurados defienden la integridad del sistema, Ramón Alonso, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Coca-Cola, insiste en que la decisión final no se tomó hasta el mismo día de la Elección. "Hasta la Plaza de Toros no se supo la lista definitiva, cada uno votó libremente y delante de notario".

Una postura similar mantiene Andrés Llorens, presidente del jurado y expresidente de la Comisión Gestora, quien reconoce que las listas son habituales pero distingue entre tradición y filtración. "Las quinielas forman parte de la idiosincrasia del acto, pero otra cosa son las filtraciones". Llorens defiende que el jurado retrasó deliberadamente las decisiones para evitar fugas de información, explica que hasta los ensayos en la Plaza de Toros no elaboraron una lista extraoficial de once candidatas (tras una previa de una veintena), y asegura que el resultado final no se decidió hasta el último momento.

Nos han llegado listas que parecían exactas, eso te hace plantearte si todo es tan hermético como creemos Joaquín Rubio — Maestro mayor del Gremio y miembro del jurado adulto

Sin embargo, incluso entre los miembros del jurado que defienden el proceso, hay desconcierto. Joaquín Rubio, maestro mayor del Gremio de Artistas, admite que la coincidencia entre algunas listas y el resultado genera dudas. "Nos han llegado listas que parecían exactas, eso te hace plantearte si todo es tan hermético como creemos", señala Rubio, aunque insiste en que no recibió presiones, reconoce que la experiencia queda "empañada" por el clima de sospecha.

Toñi Gómez también pone el foco en el impacto que estas filtraciones tienen en las candidatas. "Que llegue a las chicas que antes de la elección ya hay siete nombres es muy duro y puede desilusionarlas", destaca Gómez.

El caso infantil, el punto de inflexión

Si la elección adulta ya generó controversia, el proceso de Elección de la Bellea del Foc infantil no ha hecho más que elevar la tensión. El 1 de mayo, durante la elección, no eran pocos los asistentes a la Plaza de Toros que ya manejaban una lista que coincidió plenamente con el resultado final, una situación que provocó malestar, también entre los miembros del jurado y que acabó con la ilusión de algunas candidatas y sus familiares, que conocieron esa "quiniela" antes de llegar a la Plaza de Toros.

La presidenta del jurado infantil, designada por Federació, y dirigente de Concapa Alicante, Anabel Aliaga, lamenta el impacto de estas prácticas. "Son niñas y estos comentarios hacen daño, estamos aquí por la ilusión y se cruzan líneas que no deberían cruzarse", destaca Aliaga. En la misma línea, Eva Lloret, delegada de infantiles de La Marina, reconoce su desconcierto: "Nos han llegado a decir que nuestra lista estaba hecha desde el 24 de abril y eso es mentira porque no hablamos hasta después de los ensayos, no entiendo de dónde sale".

El malestar, según coinciden varios miembros del jurado, no se limita a las listas finales, también se han difundido comentarios, valoraciones e incluso críticas que han llegado a oídos de las familias. Un escenario que algunos jurados consideran especialmente grave y que ha llevado a calificar lo ocurrido como "vergonzoso" en conversaciones internas. Rosa María Pinto, de la barraca No poem fer més, admite que las quinielas han existido siempre, pero subraya que este año se han vivido de forma distinta: "Te afecta más cuando eres parte del jurado, hemos trabajado con discreción y duele leer cosas que no son ciertas".

De la "bolita" al jurado: los cambios de la Elección infantil En el caso del sistema de Elección infantil, el modelo actual es el resultado de una evolución a lo largo de las dos últimas décadas con el objetivo de afinar el proceso. Se pasó de un sistema basado íntegramente en el azar, con la "bolita", a fórmulas mixtas en las que la Bellea del Foc infantil era elegida por un jurado, mientras que las damas salían por sorteo, hasta llegar al modelo vigente en el que las siete niñas son seleccionadas íntegramente por un jurado. El punto de inflexión se produjo en 2016, bajo la presidencia de Manuel Jiménez en la Federació de Fogueres, cuando la asamblea de hogueras y barracas aprobó eliminar definitivamente el azar para apostar por un proceso completamente valorativo. Quien fuera delegado de bellezas en ese momento, José Santón, defiende que el cambio respondió a una necesidad compartida por el conjunto de la Fiesta. "Antes todo era por bolita y podían salir niñas muy pequeñas o que no tenían aguante para jornadas largas, con el cambio se buscaba conocerlas mejor, ver cómo se desenvuelven, si son más abiertas o espontáneas", asegura Santón. El objetivo, según destaca, no era excluir, sino garantizar que las elegidas pudieran afrontar el papel con madurez sin perder la esencia: "Son niñas y tienen que disfrutar, pero también compartir y convivir, y esos valores se ven mejor en el trato humano".

La Federació, sin cambios a la vista

Ante la polémica generada, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha salido al paso de las críticas defendiendo el modelo actual y el papel del jurado. Olivares insiste en que la estructura es la adecuada y recuerda que la decisión final corresponde exclusivamente a quienes integran el órgano evaluador. "El jurado es y será soberano, el resultado ha sido el correcto y hay que dejar las polémicas", afirma.

El presidente de la Federació también reconoce que las quinielas y los rumores forman parte del contexto de la Fiesta y considera que son "inevitables". En este sentido, pide a los foguerers y barraquers rebajar la tensión y cerrar filas con la elección que se ha llevado a cabo. "Tenemos que creernos lo que somos y estar más unidos, no hacer caso a los dimes y diretes", asegura Olivares. Aunque deja la puerta abierta a posibles cambios si así lo decide la asamblea, Olivares asegura que, por el momento, no hay modificaciones previstas y valora positivamente el trabajo de los jurados de este año, destacando que "han mantenido la magia hasta el final".