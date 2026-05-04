Grúas, maquinaria y obstáculos para acceder al Castillo de Santa Bárbara, en Alicante

Una bienvenida atípica al castillo de Santa Bárbara. Y también incómoda. Las obras de acceso peatonal a la fortaleza han comenzado este lunes y se prolongarán, según cálculos del Ayuntamiento de Alicante, hasta el día 20 de mayo. Y los primeros en sufrir sus consecuencias son los visitantes, la gran mayoría de ellos turistas, que sin esperarlo se han encontrado con unos trabajos que no solo impiden el acceso en vehículo sino que, además, obligan a organizar las entradas y salidas por parte de los caminantes para no entorpecer el trabajo de las grúas, o topar con maquinaria y obstáculos en el suelo derivados de los trabajos.

Las obras que se están realizando son para mejorar la conexión peatonal desde la subida a la que se accede por el parque de La Ereta hasta la entrada. Estos trabajos han forzado a impedir el acceso de vehículos hasta la entrada. Autobuses, taxis y tuctucs (el paso a los vehículos particulares está restringido) se ven obligados a parar a mitad de subida y los usuarios tienen que finalizar los últimos metros cuesta arriba a pie.

No sé que están haciendo pero no da tranquilidad, no nos gusta María Carlsson — Turista sueca

Nadie de ellos había sido informado previamente de este contratiempo, aseguran, hasta que han subido al vehículo que les ha acercado a la zona. “No sé qué están haciendo pero no da tranquilidad, no nos gusta”, dice Maria Carlsson, turista sueca que visita por primera vez Alicante junto a su marido y que se resigna a andar hasta el castillo, pese a que pensaba llegar en autobús.

Subida a pie al castillo de Santa Bárbara de Alicante. / Jose Navarro

Muchos de estos autobuses llegan con un número escaso de pasajeros, y todos se ven obligados a andar cuesta arriba. “Para mí andar está bien, soy del norte de Italia, allí hay muchas montañas y estamos acostumbrados”, explica Isaia Cerisara, otro turista que acude a Alicante por primera vez, acompañado de amigos, y aunque apunta que andar “es una buena manera de hacer ejercicio y es necesario para mucha gente”, también lamenta que “debería haber opciones para todo el mundo”.

La entrada no es fácil con todas estas máquinas Erwing Wolberkink — Turista holandés

La entrada al castillo

Más allá de la subida obligatoria a pie, está también el problema de acceder por la entrada al castillo de Santa Bárbara. Los trabajos con grúas, maquinaria y peones de obra obligan a racionalizar el paso y los visitantes deben resistir al polvo de la tierra que mueven los vehículos y las máquinas de obras. A su vez, las vallas hacen de perímetro mientras se asfalta la zona, estrechando así el paso peatonal y forzando, incluso, la formación de filas indias para que los turistas entren y salgan de la fortaleza alicantina.

Es una buena manera de hacer ejercicio y es necesario para mucha gente, pero debería haber opciones para todo el mundo Isaia Cerisara — Turista italiano

La convivencia entre personas y maquinaria no es del gusto de todos. “Es una faena, así de claro”, dice Ramón Mañas, alicantino que visita el castillo varias veces a la semana acompañado de un amigo y que acostumbra a subir en autobús y a bajar caminando. “Sobre todo es un problema para la gente mayor”, considera, a la vez que desconfía de que las obras acaben el 20 de mayo, tal como calcula en el Ayuntamiento. “Espero que no se alarguen hasta octubre, que es lo que suele pasar”.

Turistas y grúas conviven en el acceso al castillo de Santa Bárbara. / Jose Navarro

Este vecino, sin embargo, justifica que “tiene que haber obras para mejorar los accesos”, y dice que seguirá subiendo pese a no poder hacerlo en autobús y tener que andar a pie. De la misma opinión son Brigitte y Thomas, una pareja alemana que cree que “si hay que hacer obras para mejorar el acceso, que las hagan, no es un problema”.

Espero que las obras no se alarguen hasta octubre, que es lo que suele pasar Ramón Mañas — Vecino de Alicante

De manera diferente lo ve Erwing Wolberkink, turista holandés que también acude con su pareja y que cree que “la obra hace más difícil el camino”, y además “la entrada no es fácil con todas estas máquinas”. El visitante, en cambio, está contento de su visita al castillo, aunque señala que la aplicación móvil de mapas no ha acertado en el tiempo que dura el trayecto. “Google Maps nos ha engañado: nos ha dicho que era una subida de 20 minutos y llevamos casi 30”.

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Su idea inicial era subir en autobús, aunque finalmente ha optado por hacerlo a pie. Como tendrán que hacerlo todos los visitantes que no accedan en ascensor desde la calle de Jovellanos. Una guía turística, que lidera un grupo de 12 personas y que han subido desde el elevador, teme que la noticia de las obras corran y el ascensor se vea más solicitado. “Alicante no está preparada para recibir a tanta gente, especialmente en los días de crucero, y si ahora la mayoría quieren subir al castillo en ascensor tendremos un problema”, advierte.