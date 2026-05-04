Las Hogueras buscan el cartel de 2026 con un concurso que tiene premio

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha puesto en marcha el concurso para elegir el cartel anunciador de las Hogueras de 2026, una convocatoria que llega con una diferencia destacada respecto al año pasado: en esta edición, las bases establecen la preferencia de que los trabajos se presenten directamente en formato digital, mientras que en la anterior convocatoria se admitía la entrega libre tanto en soporte físico como digital. El certamen volverá a otorgar un premio único de 1.000 euros al cartel ganador, que se convertirá en la imagen oficial de la Fiesta.

El concurso fija el periodo de presentación de trabajos hasta el 20 de mayo de 2026, hasta las 23:59 horas y las propuestas deberán entregarse en la sede de la Federació, en el área de Imagen de la Casa de la Festa, siguiendo las condiciones establecidas en la convocatoria. Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas mayores de 18 años con capacidad de obrar y domicilio fiscal en España, siempre que estén al corriente de sus obligaciones tributarias, fiscales y con la Seguridad Social y cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas.

Las bases detallan que el cartel deberá inspirarse en Les Fogueres de Sant Joan d’Alacant, valorándose especialmente aquellos diseños que transmitan el fuego como elemento central, la foguera, la música, las tradiciones populares y el ambiente festivo con participación ciudadana. Además, la obra deberá incluir de forma destacada el texto “Fogueres de Sant Joan d’Alacant 2026” junto a las fechas “del 20 al 24 de Juny Alacant”. Debajo deberá figurar el lema “Festes oficials de la ciutat declarades d’interés turístic internacional”. También será obligatorio incorporar el escudo del Ayuntamiento de Alicante con la denominación “Ayuntamiento de Alicante”, el escudo de la Federació de les Fogueres de Sant Joan y la marca Fogueres.

Presentación digital como principal novedad

Una de las principales características de esta convocatoria es la forma de presentación de los trabajos. Las obras deberán realizarse en formato vertical de 50 x 70 centímetros y mediante técnicas digitales como diseño gráfico, ilustración digital o fotografía, garantizando siempre la calidad visual.

La diferencia respecto al año anterior es que, mientras entonces se permitía la presentación libre tanto en soporte físico como digital, en esta edición las bases establecen la preferencia de que el proyecto se presente directamente en formato digital. Los archivos deberán entregarse en PNG, JPG o TIFF a 300 PPP como mínimo y escala 1:1, o bien en formato vectorial SVG preparado para impresión en cuatricromía.

Las obras deberán ser originales y creadas íntegramente por su autor o autora, quedando expresamente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial en su realización. Además, los archivos deberán entregarse organizados por capas o en formato vectorial para garantizar su adaptabilidad y accesibilidad.

Presentación, exclusiones y fallo del jurado

Las obras deberán entregarse debidamente embaladas, en material opaco, junto con la documentación requerida, incluyendo la identificación del autor o autora y un soporte digital con los archivos técnicos. En el exterior deberá figurar la leyenda del concurso y los datos del participante.

Serán excluidos los trabajos entregados fuera de plazo, los que incumplan las normas de presentación o anonimato, aquellos con documentación incompleta o con errores en la leyenda, así como los que no respeten cualquier punto de las bases.

El jurado estará formado por profesionales del diseño gráfico, la ilustración, las fiestas locales y la cultura popular, y valorará la originalidad, la calidad técnica, la adecuación al tema y la capacidad de transmitir la esencia de las Hogueras. Su fallo será inapelable y podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna obra reúne los méritos suficientes.