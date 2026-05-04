Las Hogueras insisten en la necesidad de aplicar una tasa turística en Alicante

El crecimiento de las Hogueras de Alicante ha obligado a repensar el modelo de la Fiesta, tanto en materia de infraestructuras y seguridad como de financiación. Por ello, el presidente de la Federació, David Olivares, insiste en la necesidad de aplicar una tasa turística que repercuta directamente sobre las comisiones y adaptar las celebraciones a los tiempos actuales. Además, Olivares ha defendido también que la Gala de Candidatas se mantenga en la Rambla, donde se ha celebrado por primera vez este año, aunque abriendo la puerta a que su montaje se acorte un día para evitar molestias a los vecinos. El Ayuntamiento, por su parte, guarda silencio.

El presidente de la Federació ha acudido este lunes al Ayuntamiento para la recepción oficial de las nuevas representantes del fuego: la Bellea del Foc, María Pastor, y la infantil, Leire Arellano, junto con sus damas de honor. Allí, Olivares ha señalado que "evidentemente, la Fiesta crece" por lo que "habrá que hacer planes de estudio para planteárselos seriamente al Ayuntamiento". Estos cambios, para el órgano gestor de la Fiesta, tendrán que ser "no solo a nivel económico" sino también "en materia de infraestructuras". No obstante, Olivares ha apuntado que, en estos momentos, las Hogueras "están muy bien" y que se debe "seguir luchando por ello".

Respecto a la necesidad de una tasa turística, reclamada por el presidente de la Federació en repetidas ocasiones, Olivares ha insistido en que "hay que reinventarse y hacer otras medidas de financiación que no sean potenciar algo que no guste", en alusión a los mesones y racós juveniles, a los que el Consistorio ha puesto coto recientemente. En este sentido, ha añadido que es lógico que "los festeros siempre quieren más" y que resulta necesario "pedir las cosas con mucha cautela".

También se ha pronunciado Olivares sobre las medidas de seguridad en los días grandes de las Hogueras, argumentando que este 2026 "va a ser un año difícil" puesto que "había un 90 % de proyectos técnicos caducados" que necesitan revisión. "Las directrices de seguridad tienen que existir, pero por nuestro bien, no porque queramos o porque lo quiera el Ayuntamiento", ha manifestado.

¿La gala se queda en la Rambla?

Sobre otro de los asuntos que han copado la actualidad festera en las últimas semanas, la ubicación de la Gala de Candidatas, el órgano gestor de las Hogueras lo tiene claro: debe seguir en la Rambla. Olivares considera el emplazamiento como el más adecuado y un éxito entre los festeros, por lo que defiende su continuidad. "Ha sido un acierto y nuestra idea es mantenerla en ese lugar, pero sí que estoy con el Ayuntamiento en que es verdad que habrá que estudiar limitar a lo mejor el tiempo de montaje", ha afirmado el presidente de la Federació.

Tras un "experimento" en el Rico Pérez, que no terminó de cuajar entre los foguerers, Olivares trató de desplazar la tradicional pasarela a la avenida de la Estación, donde se topó con el rechazo del Consistorio. Finalmente, la Rambla se convirtió en el escenario acordado por ambas partes, cosechando una gran aceptación por el mundo de la Fiesta. Eso sí, la complejidad del montaje, que ha obligado a cortar la avenida de forma preventiva varios días antes de la celebración, ha generado malestar entre los vecinos del entorno, lo que hace que se barajen cambios.

Desde el Ayuntamiento, por ahora, guardan silencio. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha mostrado "muy contento de recibir un año más a las bellezas del fuego" y ha destacado que este lunes ha sido un día "exclusivamente para homenajearlas a ellas" por lo que "cualquier otro tema puede quedar perfectamente aparcado".