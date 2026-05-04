Méndez Núñez y La Rambla

El pasado 25 de abril Información publicó la noticia del fallecimiento en Miami a los 94 años de Eduardo Suárez-Rivero y Méndez-Núñez, último Marqués de Méndez Núñez. El apellido compuesto les sonará, y mucho, puesto que su antepasado e iniciador de la saga nobiliaria, el marino Casto Méndez Núñez, da nombre a la principal avenida de nuestra ciudad. Y ustedes se preguntarán ¿qué relación tuvo con Alicante el heroico marino para dar nombre a la Rambla? Pues ninguna, pero como el artículo quedaría muy corto sólo con este párrafo, recorremos junto la historia de esta avenida hasta la actualidad.

Hasta el derribo de la muralla que la recorría de punta a punta, la actual Rambla estaba conformada por sendas calles situadas a cada lado de la fortificación. La calle interior era conocida como el carrer del Mur, por razones obvias, y la exterior como carrer del Vall, por ser este el nombre que en valenciano recibe el foso de una fortificación.

Quizás por ahorrar tiempo y dinero se decidió mantener el arranque de la muralla y construir encima un paseo. Había nacido la primera zona de esparcimiento y paseo de los alicantinos. Esta obra coincidió con el llamado Trienio Liberal (1820-1823) por lo que el nuevo paseo fue dedicado al general Antonio Quiroga que, junto a Rafael del Riego, participó en el Levantamiento Militar de Cabezas de San Juan. El nombre de Paseo de Quiroga duró muy poco tiempo ya que tras fin del Trienio Liberal pasó a llamarse Paseo de la Reina.

El paseo fue embellecido y mejorado con el transcurso de los años manteniendo su fisonomía más o menos inalterable durante un siglo. Se plantaron diversas especies de árboles de sombra; se instalaron escalinatas, fuentes, verjas, faroles, bancos y columnas.

Tras el triunfo de la Revolución de 1868, las nuevas autoridades municipales borraron del callejero todas aquellas referencias a la fenecida monarquía borbónica. El Paseo de la Reina pasó a llevar el nombre de otro ilustre militar sin vinculación alguna con Alicante, Casto Méndez Núñez. Pese que todos los nombres fueron recuperados tras la Restauración Borbónica, Méndez Núñez se mantuvo. Aunque si somos estrictos, el nombre de Cádiz, ciudad en la que se inició la Revolución de 1868 también se mantuvo, y aún se mantiene, en el callejero de Alicante.

Tras el fallecimiento de Emilio Castelar en 1899, el Ayuntamiento acordó retrasar el inicio del paseo y llevar la escalinata a la altura de la actual calle de Miguel Soler, dando el nombre del político a la nueva plaza resultante, casi anexa al Portal de Elche. Y es que, desde sus orígenes, el paseo tenía su comienzo a la altura de la calle Mayor y finalizaba con una fuente en forma de glorieta a los pies de la actual Torre Provincial (Edificio PROP). Con esta reforma el paseo elevado vio acortado su trazado.

Con el derribo del Mercado de Abastos del puerto y el traslado provisional de los puestos al Paseo de Méndez Núñez por iniciativa del alcalde Federico Soto, se realizaron obras de acondicionamiento que no fueron del agrado de los alicantinos. Cercas, bancos y elementos decorativos fueron eliminados para dejar espacio a las casetas del mercado. Con la apertura del nuevo Mercado de Abastos sobre la antigua Plaza de Balmes el Ayuntamiento apostó por reformar el vetusto paseo siguiendo el proyecto de Juan Vidal.

A comienzos del siglo XX ya se hablaba de convertir el paseo «en una gran rambla, como existe en otras grandes capitales», procediendo a «explanar el Paseo de Méndez Núñez». Así quedó dicho en el Pleno del 20 de septiembre de 1901 por el concejal Antonio Martínez Torrejón. Y es que, por sorprendente que nos parezca hoy, no se llamaba Rambla al paseo de Méndez Núñez en aquellos años por mucho que fuera el cauce natural del barranco de Canicia. El topónimo «La Rambla» se popularizaría un cuarto de siglo después cuando el paseo elevado fue derribado y la avenida resultante se equiparó en modernidad a otras ramblas de moda en aquella época, como la de Barcelona.

Además, la apertura en aquellos años de amplias avenidas similares en pueblos como Sant Joan o Mutxamel exportaron el topónimo a estos municipios. En 1941 las nuevas autoridades franquistas proyectaron la apertura al mar de la Avenida de Méndez Núñez derribando las casas que estrechaban el paso. Desaparecieron las calles de Padilla y del Doctor Esquerdo, así como la plaza de Castelar, que quedaron embebidas en el nuevo trazado. Dos años después quedó oficializada la denominación popular de Rambla de Méndez Núñez que se ha mantenido hasta día de hoy.

Una década después se inició una lenta prolongación de la Rambla hacia Alfonso el Sabio no sin pagar antes una astronómica expropiación a la familia Manero, propietaria del edificio que taponaba la avenida por el norte justo donde hoy se levanta el mencionado Edificio PROP.

La Rambla de Méndez Núñez sufrió dos importantes reformas en las décadas posteriores. La primera tuvo lugar a mediados de los años 70 y modernizó la avenida, eliminando las escalinatas de sus desniveles y dotándola de un luminoso pavimento rojo y blanco. Como viene siendo habitual en Alicante, el frondoso arbolado fue talado y sustituido por palmeras datileras, salvo en el tramo inicial que lució esbeltas palmeras washingtonias.

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La segunda reforma se produjo tras la catastrófica Riada del 30 de septiembre de 1997 que arrasó la Rambla y muchos de sus comercios. Algunos, como Las Filipinas, cerraron sus puertas definitivamente tras la inundación. Las obras antirriadas realizadas en su subsuelo a partir del verano de 1999 conllevaron la reforma integral de la Rambla que perdió sus esbeltas palmeras para recuperar de nuevo el arbolado y las farolas de estilo antiguo que mantiene a día de hoy.