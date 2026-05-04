Cambio de menú y menos alumnos para comer en los colegios de Alicante por la huelga en los comedores

Los colegios de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad han estrenado el mes de mayo con la huelga de monitores del comedor escolar y de trabajadores de la cocina para denunciar la saturación que sufren, reclamar una bajada de ratios y un refuerzo del personal.

El parón, convocado por UGT, ha tenido como resultado un seguimiento de la mitad de los empleados, según la organización, mientras que desde la Conselleria de Educación negaron tener cifras porque son empresas privadas las que ofertan el servicio en concesión con la Administración autonómica. No obstante, los servicios mínimos que se establecieron fueron del 60 % en los centros educativos y del 80 % en los de educación especial, lo que hizo inviable que los trabajadores de colegios pequeños la secundaran.

Sin embargo, en algunos colegios de la provincia de Alicante el parón provocó que familias renunciaran a llevar a sus hijos al comedor, ante el temor de que no pudieran ser atendidos correctamente y obligó a adaptar el menú escolar para hacer la jornada llevadera, apostando en algunos casos por la pasta como plato principal.

Los trabajadores han reclamado una reunión con la Conselleria de Educación para la actualización urgente de las ratios de monitores (fijadas en 2016), y la creación de criterios específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Una trabajadora de un comedor escolar en un colegio de Alicante, este lunes / Pilar Cortés

Empleados saturados

Cifran en hasta 40 los escolares que están atendidos por un solo profesional, en el caso de Primaria y Secundaria (de 6 a 11 años). Cuando se trata de niños de dos a tres años, los monitores escolares tienen asignados un máximo de 15; mientras que llegan a ayudar a comer hasta 25 alumnos de 4 a 5 años y a un máximo de 7 con necesidades educativas especiales.

Sin embargo, en los últimos años, la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa, debido principalmente al incremento de intolerancias y alergias diagnosticadas que obligan a la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas.