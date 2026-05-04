Esta será la nueva ubicación del Bar Guillermo en Alicante

Siete décadas ininterrumpidas del Bar Guillermo que tendrán un punto y seguido a partir de septiembre. El local del restaurante, ubicado entre las calles Pintor Velázquez y Juan de Herrera, ha sido vendido por la familia Maciá, que ejercen de propietarios, y desplazarán el negocio a un lugar cercano para que el Guillermo siga ofreciendo sus servicios en un lugar distinto al que ha acogido el bar desde agosto de 1956.

Por ello, no se trata de un punto y final, sino de un nuevo capítulo en la historia de este restaurante, uno de los más emblemáticos de Alicante, después de que la familia propietaria haya vendido el edificio a otra empresa.

El nuevo local del Guillermo, según los propietarios del negocio, se habilitará en la calle Pablo Iglesias, esquina con la calle Poeta Quintana, a escasos 500 metros del histórico restaurante y a unos cinco minutos caminando.

Sin embargo, el futuro local no se estrenará hasta pasado el verano, teóricamente a partir de septiembre, por lo que al Guillermo aún le quedan vivir fechas clave como las de las Hogueras de San Juan.

Una historia familiar

El origen del negocio se remonta a cuando Guillermo Maciá Durá, fundador del bar Guillermo en 1956, supo que Pedro Galiano quería traspasar la taberna El Pelaílla. Para hacerse con el local, pidió 100.000 pesetas a la entonces Caja de Ahorros del Sureste. Así comenzó la historia: Guillermo en la barra y Paquita Beviá en la cocina, trabajando jornadas interminables mientras sacaban adelante a sus tres hijos: Guillermo, Paco y Juan Carlos.

Con el tiempo, el salazón y, sobre todo, la ensaladilla se consolidaron como especialidades de la casa, junto a una amplia oferta de comidas caseras. Paquita permaneció al frente de la cocina hasta la llegada del nuevo milenio y Guillermo dejó de preparar ensaladillas poco a poco, hasta retirarse parcialmente. El fundador falleció en 2018, dejando tras de sí un legado profundamente ligado a la ciudad.

Punto de encuentro

La trayectoria del Bar Guillermo también está unida a la historia del fútbol local. Por sus mesas han pasado directivos, entrenadores y jugadores vinculados al entorno del Hércules, y en ese mismo espacio se constituyó la primera peña de aficionados herculanos cuando el equipo jugaba en el campo de La Viña. El local servía comidas y meriendas a jugadores de la cantera, especialmente a jóvenes promesas que aspiraban a llegar al primer equipo. Además, el bar fue punto de encuentro de periodistas y por allí desfilaron artistas que acudían a entrevistas y encuentros.

Entre tapas, conversaciones y sobremesas se ha ido tejiendo una parte de la memoria colectiva del centro de Alicante. Ahora, tras la venta del edificio, esa memoria se prepara para cambiar de escenario. El Bar Guillermo apura sus últimos meses en la esquina que lo vio nacer, con la vista puesta en una nueva ubicación que permita mantener viva una tradición iniciada hace 70 años.