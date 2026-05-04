Dos nuevas rutas para volar desde Alicante al centro de Europa: así queda la conexión con Países Bajos y Alemania

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández es una de las grandes puertas de entrada y salida para quienes buscan viajar por Europa desde la Costa Blanca. Su amplia red de conexiones internacionales permite organizar escapadas de pocos días a ciudades del norte, centro y oeste del continente, con una oferta especialmente fuerte hacia destinos turísticos, capitales europeas y aeropuertos secundarios muy utilizados por las compañías de bajo coste.

Esa variedad de rutas ha convertido a la terminal alicantina en un punto clave tanto para los residentes de la provincia como para los visitantes extranjeros que llegan durante todo el año. Países como Reino Unido, Alemania y Países Bajos figuran entre los mercados más importantes para Alicante tanto por su volumen turístico como por la conexión residencial y económica que mantienen con la Costa Blanca.

Obras en el aeropuerto de Eindhoven

Uno de esos cambios llegará por las obras previstas en el aeropuerto de Eindhoven, una de las conexiones relevantes para Alicante. Esta ruta se situó en 2025 entre los veinte principales destinos desde la Costa Blanca y superó los 357.400 pasajeros, según datos de Aena. Sin embargo, el aeropuerto neerlandés permanecerá cerrado al tráfico aéreo entre el 1 de febrero y el 18 de julio de 2027 por trabajos de renovación en su pista de vuelo. Esa situación obligará a dejar temporalmente de operar vuelos directos entre Alicante y Eindhoven, pero también abrirá la puerta a dos nuevas alternativas.

La aerolínea neerlandesa Transavia ha anunciado que trasladará parte de su operativa durante ese periodo y mantendrá la conexión con Alicante a través de dos aeropuertos: Maastricht, en el sur de Países Bajos, y Weeze, en Alemania.

Alicante suma dos nuevas rutas al centro de Europa tras el cierre temporal de Eindhoven / AXEL ALVAREZ

Weeze y Maastricht

La primera de las nuevas rutas conectará Alicante con Weeze, un aeropuerto situado a unos 75 kilómetros de Eindhoven y a aproximadamente 50 kilómetros de Düsseldorf. Transavia prevé operar un vuelo diario entre la Costa Blanca y esta terminal alemana, que ya tiene presencia en la programación alicantina.

La segunda novedad será la ruta entre Alicante y Maastricht, una conexión que recupera presencia en la terminal alicantina después de que Ryanair la abandonara hace más de un año. Transavia operará esta ruta cinco días a la semana: lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

Noticias relacionadas

Para los viajeros de Alicante, el cambio supondrá adaptar sus planes a nuevos aeropuertos de entrada y salida durante los meses en los que Eindhoven permanezca cerrado. Weeze puede funcionar como alternativa para quienes se desplacen hacia el oeste de Alemania o el entorno de Düsseldorf, mientras que Maastricht mantiene la conexión con el sur neerlandés.