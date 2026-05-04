Las pensiones se multiplican pese a la moratoria turística de Alicante

Hecha la ley, hecha la trampa, suele decirse popularmente. Una fórmula que, en el caso de los alojamientos turísticos de Alicante, se ha visto proyectada en las pensiones. Estos alojamientos, de los que apenas se abrían ocho unidades al año, cobraron gran relevancia desde que el Ayuntamiento anunció una moratoria de nuevas licencias para viviendas vacacionales: se inauguraron 26 en solo siete meses. La avalancha de solicitudes provocó que el Consistorio se viera forzado a reaccionar y ampliase la suspensión de permisos también a los bloques de apartamentos y a las propias pensiones, al detectar un incremento más que considerable del número de expedientes.

Pese a ello, la ciudad ha experimentado la apertura de otros 17 establecimientos de este tipo desde que se incorporaron a la moratoria. De acuerdo con los datos de la Conselleria de Turismo, en Alicante existen 112 alojamientos catalogados como pensiones. Del total, poco más de la mitad (68) se abrieron antes de que el gobierno de Luis Barcala anunciara que pondría coto al crecimiento desmedido de los inmuebles vacaciones.

De acuerdo con el Decreto 10/2021 del Consell por el que se regula el alojamiento turístico en la Comunidad Valenciana, las pensiones se definen únicamente como establecimientos que, dedicándose al tráfico turístico, «no reúnan los requisitos mínimos o criterios necesarios» para encuadrarse en los demás grupos: hoteles, hoteles-apartamento, hoteles-balneario y hostales. Esta amplia catalogación permite que algunas viviendas reúnan las condiciones necesarias para obtener la licencia de pensión, permitiendo que durante meses se haya podido esquivar la moratoria de apartamentos turísticos con esta fórmula. De hecho, las últimas aperturas registradas en los listados autonómicos se han fechado en los primeros meses del 2026, tiempo después de que entrara en vigor la suspensión también para las pensiones.

Entre las zonas que más aperturas han concentrado, destaca el entorno del Mercado Central (03004) y del barrio de San Blas (03005), con ocho aperturas en cada uno desde que se aprobó la primera moratoria, en enero de 2025; el barrio de El Pla y el entorno del MARQ han aglutinado hasta siete nuevas pensiones en el mismo periodo; mientras que otros puntos como el Centro Tradicional, Carolinas Bajas o Altozano han registrado entre cuatro y cinco licencias en poco más de un año.

Para Daniel Elman, presidente de Abatur, el concepto de pensión es «un modelo alojativo anticuado que no se ajusta a lo que hoy en día buscan los viajeros», por lo que solicita «cambiar las nomenclaturas para que se adecuen a los tiempos». El también vicepresidente de Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante defiende que «habría que apostar desde la Administración por los modelos alojativos que traen más valor a la ciudad, sean bloques turísticos, hoteles o incluso hostales». Pese a que afirma que «todos los sistemas reglados son válidos siempre y cuando tengan un objetivo de cliente claro y definido y creen valor» incide en que es necesario «apostar por la calidad y promover los sectores que están invirtiendo y siendo fundamentales en la regeneración de la ciudad», evitando «bloquear la inversión». Según Elman, «el problema no es el crecimiento del sector, sino el del sector de baja calidad y sin control».

Por su parte, María Cuevas, portavoz de la plataforma crítica con el turismo «Alicante Dónde Vas» asegura que el colectivo había detectado «pisos turísticos en los que se había puesto un cajetín para llaves que ha desaparecido y ha sido sustituido por un cartel de pensión». Estos alojamientos «quieren camuflarse como si fueran una pensión de toda la vida cuando la realidad es que no es así». En estos casos, apunta, «no hay una persona atendiendo como la habría en una pensión, por lo que es una forma de eludir la moratoria» y advierte de que también existen casos en los que «aunque colocan el distintivo de pensión o de apartamento turístico, no constan en el registro oficial, por lo que pueden haber comprado la placa fácilmente por internet».

La portavoz de Alicante Dónde Vas sostiene que «se está causando el mismo problema y se sigue fomentando la turistificación de los barrios» porque «aparecen pensiones en zonas obreras y residenciales donde se está generando el mismo daño». Por todo ello, considera que «mientras no se incremente la inspección y se tomen medidas reales, todas estas moratorias están demostrando ser una farsa».

Tampoco quienes conviven con algunas de estas pensiones aprecian diferencia alguna entre los negocios y una vivienda de uso turístico tradicional. Es el caso de L. P., vecino de un bloque situado en el centro de Alicante, que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias en el precio de su alquiler: «Aquí tenemos de todo, pisos turísticos, cajetines de llaves y pensiones. Lo que no hay prácticamente son vecinos que estén todo el año», apunta. Sobre las diferencias entre los distintos alojamientos señala que «en realidad, no hay ninguna. Una de las pensiones tiene recepcionista, pero la otra funciona como un apartamento normal, va con un código y no sabemos ni quién la regenta», añade.

En la misma línea se pronuncia S. S., vecina del mismo inmueble que también se encuentra igualmente en situación de alquiler: «Cuando yo me mudé, al menos éramos cuatro vecinos de larga temporada», recuerda. Ahora, dos años después de ese momento, «solo quedan dos viviendas que no alquilen de forma vacacional, el resto son pisos de Airbnb».

Moratoria en dos fases

A finales de 2024, el gobierno municipal de Luis Barcala pasó de afirmar que Alicante vivía «un momento absolutamente dulce» en materia de turismo a reconocer la necesidad de «conciliar» y «equilibrar» los intereses de los visitantes con los de los vecinos.

Tras meses de espera para la elaboración de dos informes, uno de la Cátedra de Turismo de la UA (financiada por el Ayuntamiento) y otro encargado por Urbanismo a una consultora externa, el ejecutivo local anunció una moratoria de licencias para Viviendas de Uso Turístico mientras preparaba un cambio en el Plan General que regulase este tipo de establecimientos. La suspensión entró en vigor en enero de 2025 y pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, fue necesario ampliarla para que afectase también a bloques completos de inmuebles vacaciones, pensiones y otro tipo de alojamientos.

Finalmente, el equipo de gobierno popular anunció nuevas medidas con la intención de poner coto al turismo masivo, aunque estas afectarán exclusivamente a aquellas zonas que se consideren «saturadas». En ellas, se prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas, con excepciones específicas para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. En concreto, se trata de áreas en las que el índice de plazas alojativas por habitante supere el 0,187, como es el caso de algunos sectores de San Blas, el Mercado Central, Carolinas Altas, Carolinas Bajas y San Gabriel, entre otros.